Home / NEWS / Alessandria shock, madre aggredita a cinghiate sull’autobus mentre i passeggeri restano fermi

Donna aggredita a cinghiate sul bus ad Alessandria: cosa è successo

A Alessandria, il 1° aprile, la 36enne nigeriana Sunshine Osman, madre di due figli, è stata brutalmente aggredita su un autobus di linea. Due ragazzi minorenni di origine nordafricana l’hanno colpita con calci, pugni e cinghiate dopo un urto accidentale a bordo. Nessun passeggero è intervenuto fisicamente, mentre uno ha filmato la scena. L’autista ha fermato il mezzo e chiamato il 112, permettendo l’intervento delle forze dell’ordine. I due aggressori sono stati successivamente individuati e denunciati. Il caso, che solleva interrogativi sulla sicurezza nel trasporto pubblico e sull’inerzia dei testimoni, approderà ora in Parlamento tramite un’interrogazione di Alleanza Verdi e Sinistra al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In sintesi:

Aggressione a cinghiate su bus di linea ad Alessandria ai danni di Sunshine Osman.

Due minorenni nordafricani colpiscono madre davanti ai figli, nessun passeggero interviene.

Autista chiama il 112, polizia salva la donna e individua gli aggressori.

Alleanza Verdi e Sinistra annuncia interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi.

Dinamica dell’aggressione e responsabilità sul mezzo pubblico

Sunshine Osman viaggiava su un bus urbano di Alessandria con il figlio di 12 anni e un neonato quando, dopo un contatto involontario con due giovani, ha chiesto immediatamente scusa.

Secondo il suo racconto al Corriere della Sera, ciò non ha evitato l’escalation: i due minorenni di origine nordafricana hanno prima spintonato il figlio maggiore, poi si sono rivolti contro di lei.

La donna riferisce insulti “con parole nella nostra lingua”, quindi l’uso delle cinture: *“uno si toglie la cintura, l’altro la tira fuori dallo zaino e iniziano a picchiarmi”*. Le cinghiate, dice, l’hanno raggiunta “sulla pancia, sulle gambe, alla testa”, mentre veniva trascinata anche fuori dal bus.

Nel video, diffuso sui social della stessa Osman, si notano passeggeri immobili e uno che filma senza intervenire. Il giovane che ha registrato le immagini sostiene di aver desistito dopo aver visto presunte armi da taglio in mano agli aggressori. Provvidenziale il comportamento dell’autista, che ha bloccato il mezzo, contattato il 112 e consentito l’intervento rapido della polizia: “mi hanno salvato la vita”, ha dichiarato la vittima. I due ragazzi sono stati rintracciati e denunciati, mentre la donna è stata trasportata in ospedale e ha ancora evidenti lividi.

Implicazioni politiche e nodo del non intervento dei testimoni

L’episodio non resta confinato alla cronaca locale. Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo chiarimenti su sicurezza e prevenzione delle aggressioni nei trasporti pubblici.

La vicenda riaccende il dibattito sul cosiddetto “effetto spettatore”: passeggeri che filmano ma non intervengono, anche in presenza di minori e di una donna in palese difficoltà.

Il caso di Sunshine Osman potrebbe spingere a rafforzare protocolli per autisti, telecamere di bordo e campagne di sensibilizzazione sul dovere civile di segnalare e, quando possibile in sicurezza, intervenire. L’esito delle indagini e l’eventuale risposta normativa saranno determinanti per evitare che simili aggressioni restino episodi isolati solo sulla carta.

FAQ

Dove è avvenuta l’aggressione a Sunshine Osman e in quale data esatta?

L’aggressione a Sunshine Osman è avvenuta su un autobus di linea ad Alessandria il 1° aprile 2026, durante una normale corsa urbana.

Chi sono i presunti aggressori identificati dalla polizia?

I presunti aggressori sono due ragazzi minorenni di origine nordafricana, identificati dalla polizia e formalmente denunciati dopo l’intervento sul luogo dell’aggressione.

Cosa ha fatto l’autista del bus durante l’aggressione?

L’autista è intervenuto in modo determinante fermando il mezzo, evitando ulteriori rischi per i passeggeri e chiamando il 112, consentendo il rapido arrivo delle forze dell’ordine.

I passeggeri che hanno filmato il fatto rischiano conseguenze legali?

È possibile, ma non automatico: l’inerzia morale non equivale di per sé a reato. Eventuali responsabilità verranno valutate dalla magistratura caso per caso.

Quali sono le fonti giornalistiche utilizzate per questa ricostruzione?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.