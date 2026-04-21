Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Crans-Montana fattura ai pazienti italiani e cresce il malcontento istituzionale a Roma

Fatture svizzere alle vittime italiane: cosa è successo e cosa succederà

Le copie delle fatture emesse dall’ente ospedaliero del Canton Vallese alle famiglie di tre vittime italiane dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana hanno innescato nuove tensioni politiche tra Roma e Berna. Le note, datate primo gennaio e comprese tra 17’000 e 66’800 franchi per poche ore di ricovero, sono state recapitate in Italia tra febbraio e marzo 2026. Le autorità vallesane ribadiscono però che si tratta di documenti contabili interni e che nessun pagamento è richiesto alle famiglie. L’episodio, avvenuto a seguito del rogo che ha causato 41 morti e 115 feriti, ha spinto la premier italiana Giorgia Meloni a una dura presa di posizione pubblica, mentre il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard assicura la copertura integrale dei costi sanitari da parte della Svizzera.

In sintesi:

Fatture da 17’000 a 66’800 franchi inviate a tre famiglie italiane dopo il rogo di Crans-Montana.

Il Canton Vallese conferma che le famiglie non devono pagare alcuna spesa medica.

Meloni parla di “insulto” e chiede vigilanza diplomatica sull’intero dossier.

parla di “insulto” e chiede vigilanza diplomatica sull’intero dossier. Le note sono copie informative, necessarie per la rendicontazione verso assicurazioni e istituzioni competenti.

Come funziona davvero la procedura tra Vallese, Italia e assicurazioni

Secondo il Servizio vallesano della sanità pubblica (SSP/DGW), le fatture riguardano esclusivamente le prestazioni fornite il 1° gennaio ai tre pazienti poi trasferiti al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Le famiglie hanno ricevuto copia delle note solo a titolo informativo, mentre gli originali sono stati trasmessi all’Istituzione comune LAMal, che gestisce a livello svizzero i rimborsi sanitari internazionali.

La LAMal, in coordinamento con le assicurazioni italiane e l’ente di collegamento competente, stabilirà la ripartizione dei costi tra sistemi assicurativi e fondi pubblici. Eventuali scoperti saranno coperti dai Consultori di aiuto alle vittime di reati, previsti dalla Legge federale svizzera sull’aiuto alle vittime. Le autorità vallesane sottolineano che *“in ogni caso, le famiglie non dovranno pagare alcuna fattura medica”*.

Già nei colloqui con l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado e con l’assessore lombardo Guido Bertolaso, Mathias Reynard aveva assicurato che i costi saranno assunti dal Canton Vallese ed eventualmente dalla Confederazione, senza oneri né per le famiglie né per lo Stato italiano.

Le reazioni politiche e le possibili ricadute future sul caso Crans-Montana

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito su social le fatture *“un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”*. Pur prendendo atto delle rassicurazioni svizzere, ha chiesto all’ambasciatore Cornado di mantenere “altissima l’attenzione” per evitare che i costi ricadano sulle vittime o sull’Italia.

Bertolaso ha ricordato che le fatture sono “atti dovuti” per coprire il bilancio ospedaliero, ribadendo che *“non esiste che nessuno debba sborsare un solo euro”*. Il caso, inserito nel contesto della tragedia di Crans-Montana con 41 vittime e 115 feriti, rimette al centro la necessità di procedure trasparenti e di comunicazioni tempestive nei rapporti sanitari transfrontalieri.

Il previsto incontro in Vallese tra Reynard e Cornado potrebbe diventare l’occasione per definire protocolli condivisi che evitino nuovi incidenti diplomatici e fissino standard comuni sulla gestione dei costi sanitari in situazioni di maxi-emergenza internazionale.

FAQ

Le famiglie italiane devono pagare le fatture degli ospedali svizzeri?

Sì, è confermato che le famiglie non devono pagare nulla: tutti i costi sanitari saranno coperti da Canton Vallese, Confederazione e assicurazioni.

Perché le famiglie hanno ricevuto comunque le copie delle fatture?

Sì, le copie sono state inviate solo a titolo informativo, perché la LAMal prevede una rendicontazione trasparente verso i pazienti assicurati.

Chi decide quale assicurazione copre le cure dopo l’incendio di Crans-Montana?

Sì, la ripartizione è stabilita dall’Istituzione comune LAMal insieme alle assicurazioni italiane e agli enti di collegamento internazionali.

Cosa succede se resta un saldo non coperto dalle assicurazioni?

Sì, eventuali saldi saranno coperti dai Consultori di aiuto alle vittime di reati, senza alcun addebito alle famiglie coinvolte.

Qual è la fonte delle informazioni su Vallese, Italia e fatture ospedaliere?

Sì, i dati derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.