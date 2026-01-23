Amanda Knox torna in Italia e cerca verità sul magistrato che la mandò in carcere, incontro decisivo attesissimo

Il ritorno di Amanda Knox in Italia: “L’incontro con l’uomo che mi mandò in prigione”

Il viaggio del ritorno

Nel documentario Bocca del lupo, girato dal marito Christopher Robinson, la storia si concentra sul rientro in Italia nel 2022. La protagonista attraversa luoghi legati al processo che seguì l’omicidio di Meredith Kercher, affrontando ricordi di interrogatori, celle e aule di tribunale. Il film sarà distribuito a livello internazionale come Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy su Hulu e Disney+ dal 26 gennaio 2026.

La narrazione punta su momenti di quotidianità alternati a incontri con figure che hanno segnato la vicenda giudiziaria. Non è un thriller processuale, ma un racconto personale che mescola trauma, memoria e tentativo di riconciliazione con un Paese che l’ha prima condannata e poi assolta. L’obiettivo dichiarato è mostrare l’impatto umano, mediatico e psicologico di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Il faccia a faccia con Mignini

Elemento centrale del documentario è l’incontro tra la protagonista e l’ex magistrato Giuliano Mignini, oggi in pensione, che coordinò le indagini e sostenne l’impianto accusatorio nel 2007. Quel confronto diretto con “l’uomo che la mandò in prigione” viene presentato come il cuore emotivo del racconto. La donna ha definito questa esperienza “più intima e rivelatrice di qualsiasi cosa abbia fatto prima”, in un post pubblicato su X.

Nel film emergono i passaggi chiave del rapporto tra imputata ed accusa, ma soprattutto la distanza tra le rispettive letture di ciò che accadde. Pur mantenendo contatti con Mignini negli anni recenti, il dialogo resta carico di tensioni irrisolte. Il documentario mostra il tentativo di costruire un linguaggio comune su verità, colpa e responsabilità, al di là della sentenza definitiva di assoluzione.

Tra trauma, attivismo e nuova vita

La protagonista ha trascorso quasi quattro anni in carcere in Italia prima della piena assoluzione, definendo più volte quel periodo come profondamente traumatico. Oggi vive negli Stati Uniti, è sposata con Christopher Robinson, madre di due figli, scrittrice e attivista contro gli errori giudiziari. In Bocca del lupo firma personalmente le musiche originali, trasformando la colonna sonora in un ulteriore strumento narrativo del proprio vissuto.

Il ritorno nel Paese dove è stata incarcerata viene raccontato come un passaggio necessario ma doloroso. Il documentario insiste sull’idea che la ricostruzione di una vita “normale” passi anche dall’accettazione di ferite che non si chiudono del tutto. Tra conferenze, interventi pubblici e attività sui media, il film mostra il tentativo di coniugare impegno civile e bisogno privato di pace interiore.

FAQ

D: Quando esce il documentario sulle piattaforme streaming?

R: L’uscita è prevista per il 26 gennaio 2026 su Hulu e Disney+.

D: Chi ha diretto il documentario?

R: La regia è di Christopher Robinson, marito della protagonista.

D: Chi ha composto la colonna sonora?

R: Le musiche originali sono state realizzate dalla stessa protagonista.

D: In quale anno è avvenuto il ritorno in Italia raccontato nel film?

R: Il viaggio documentato risale al 2022.

D: Che ruolo ha Giuliano Mignini nella storia?

R: È l’ex magistrato che coordinò le indagini iniziali e che incontra nuovamente la protagonista nel film.

D: Il documentario ripercorre il processo giudiziario?

R: Sì, ma in chiave personale, concentrandosi sulle conseguenze umane e psicologiche più che sui dettagli tecnico-legali.

D: Qual è il tema principale del film?

R: Il fulcro è il confronto con il passato, tra trauma, riconciliazione e ricostruzione della propria identità pubblica e privata.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni di base derivano da un articolo di cronaca e spettacoli pubblicato dalla stampa italiana online, come riportato nelle anticipazioni diffuse sui media nazionali.