Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano De Martino replica agli insulti pubblici, il video diventa virale

Stefano De Martino torna su TikTok e spiazza gli hater

Il conduttore Stefano De Martino è tornato su TikTok dopo mesi di assenza, pubblicando in pochi giorni cinque video diventati virali, ciascuno oltre il milione di visualizzazioni.

Il caso esplode online quando, sotto una delle clip, compare il commento di un utente che lo definisce *“Insopportabile, esaltato, sopravvalutato”*.

La reazione di De Martino, che mette soltanto un like al giudizio negativo, arriva sulla piattaforma cinese tra il 7 e l’8 aprile e rimbalza subito sui social e sui media italiani.

Il gesto, percepito come ironico e maturo, diventa l’episodio simbolo del rapporto tra personaggi televisivi e leoni da tastiera, alimentando il dibattito su come gestire l’odio digitale senza alzare i toni.

In sintesi:

Ritorno su TikTok di Stefano De Martino con cinque video virali in pochi giorni.

con cinque video virali in pochi giorni. Un utente lo attacca definendolo *“insopportabile, esaltato, sopravvalutato”* nei commenti.

De Martino non replica: mette solo un like al commento critico.

Il caso diventa esempio di gestione pacifica degli hater sui social.

Video virali, commenti e gestione dell’odio social

Il ritorno di Stefano De Martino su TikTok coincide con una crescita immediata di engagement: cinque video in due giorni, tutti sopra il milione di visualizzazioni, confermano l’appeal digitale del conduttore di Affari Tuoi.

Tra i tanti commenti positivi spiccano quelli di colleghi e fan: la conduttrice Andrea Delogu lo definisce ironicamente *“Poliglotto”* e aggiunge *“Mi sento male ahahahaha”*, mentre molti utenti sottolineano la sua bellezza e la naturalezza davanti alla camera.

In mezzo agli elogi emerge però il commento secco di un utente: *“Insopportabile, esaltato, sopravvalutato”*. De Martino sceglie una risposta minima ma significativa: non replica, non si giustifica, non polemizza, ma lascia soltanto un semplice “like” al messaggio.

Un’altra utente coglie immediatamente il senso del gesto e scrive: *“Ha detto tutto Stefano mettendoti like al commento”*. L’episodio offre l’immagine di uno showman abituato all’esposizione pubblica, capace di depotenziare l’ostilità con l’ironia anziché alimentarla.

L’episodio come modello di gestione degli hater

La reazione misurata di Stefano De Martino segnala un cambio di paradigma nel rapporto tra personaggi televisivi e critica social, sempre più centrale per chi vive di immagine pubblica.

Un semplice like a un commento ostile, anziché una risposta aggressiva, trasforma il potenziale scontro in un momento di autoironia, rafforzando la percezione di sicurezza e maturità emotiva del conduttore, oggi indicato come possibile futuro volto del Festival di Sanremo.

In un ambiente digitale dominato da polarizzazione e insulti, l’atteggiamento di De Martino diventa case study utile per brand, creator e figure pubbliche: l’ironia e la non reazione possono rivelarsi strumenti efficaci per disinnescare i leoni da tastiera senza perdere credibilità.

FAQ

Perché il like di Stefano De Martino al commento negativo è diventato virale?

È diventato virale perché mostra una gestione elegante dell’odio online: nessuna polemica, solo un like ironico che ridimensiona la critica senza vittimismo.

Quanti video ha pubblicato Stefano De Martino su TikTok nel suo ritorno recente?

Ha pubblicato cinque video in pochi giorni, ciascuno capace di superare il milione di visualizzazioni, confermando una forte capacità di engagement.

Cosa ha scritto Andrea Delogu nei commenti ai video di Stefano De Martino?

Andrea Delogu ha commentato con ironia, definendolo *“Poliglotto”* e aggiungendo *“Mi sento male ahahahaha”*, sottolineando complicità e apprezzamento per i contenuti.

Cosa insegna questo episodio sul rapporto tra VIP e leoni da tastiera?

Insegna che una risposta misurata, anche solo un like, può neutralizzare l’ostilità, preservando immagine pubblica e clima civile nei commenti.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione giornalistica sul caso?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.