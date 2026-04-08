Home / SOCIAL MEDIA / Monica Setta travolta dalle polemiche per le frasi su Zeudi, esplode la reazione di fan e madre

Il caso social tra Monica Setta e Zeudi Di Palma dopo Belve

Il recente scontro social tra Monica Setta e Zeudi Di Palma, esploso dopo l’intervista di quest’ultima a Belve di Francesca Fagnani, riaccende il dibattito su linguaggio televisivo, responsabilità dei fan e memoria digitale.

L’episodio è nato su X nella settimana successiva alla messa in onda della puntata, quando la conduttrice ha espresso un giudizio netto sull’ex concorrente del Grande Fratello 2024-25, scatenando reazioni sproporzionate dal fandom e un intervento pubblico della madre di Zeudi.

Il botta e risposta, corredato da accuse, smentite e successive precisazioni sul passato televisivo della giovane, mostra quanto un singolo commento possa trasformarsi rapidamente in caso mediatico, con ricadute sulla reputazione dei protagonisti e sul rapporto tra giornalisti, ospiti e pubblico digitale.

In sintesi:

Commento critico di Monica Setta su X contro l’intervista a Zeudi Di Palma .

su X contro l’intervista a . Reazione dura dei fan e presa di posizione pubblica della madre di Zeudi .

. Gaffe di Setta: nega un invito passato, smentita da immagini d’archivio.

Nuovo caso sulla responsabilità dei fan e sull’uso dei social da parte dei conduttori.

Come nasce e si sviluppa lo scontro tra Setta, Zeudi e i fan

Nella puntata di Belve che ha visto protagoniste Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, la scelta di invitare l’ex “gieffina” ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico.

Pur lontana dai tradizionali talk post-reality come Verissimo, Zeudi ha ottenuto lo spazio voluto da Francesca Fagnani, che ha puntato sul suo profilo e sulla forza della fanbase.

Su X, però, Monica Setta ha commentato l’ospitata con una frase lapidaria: *“Magari è da rivedere, ma Zeudi Di Palma è un grande no”*. Il giudizio, seppur sintetico e non insultante, è bastato a innescare un’ondata di reazioni indignate.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato quando è riemerso un passaggio dell’intervista in cui si citava una giornalista bersaglio del tifo social di Zeudi, con la replica dell’ex gieffina: *“Non posso controllare i miei fan”*.

Alcuni utenti hanno accusato la conduttrice di alimentare il clima, anche per via di un repost duro di un account che metteva in discussione la coerenza di Zeudi rispetto al suo orientamento e a un bacio nella casa del Grande Fratello.

A sorpresa è intervenuta la madre di Zeudi, contestando il commento di Setta e insinuando che il giudizio negativo fosse legato a presunti rifiuti a precedenti inviti televisivi.

Nel tentativo di smarcarsi, Monica Setta ha dichiarato di non aver mai visto né invitato Zeudi Di Palma. Una versione subito smentita dai fatti: nel 2022 la ragazza era stata ospite del programma Generazione Z.

Di fronte alle prove, la conduttrice ha rettificato spiegando di essersi riferita a Storie al Bivio, ma la precisazione non ha dissipato del tutto i dubbi lasciati dal precedente “mai vista”.

Il caso mette in luce una dinamica ormai ricorrente: fandom aggressivi, memoria video immediatamente recuperabile e la difficoltà, per figure televisive autorevoli, di mantenere coerenza e misura nella comunicazione social.

Reputazione, fanbase e responsabilità digitale dopo il caso Setta-Zeudi

L’episodio tra Monica Setta e Zeudi Di Palma apre un fronte ulteriore: quanto è sostenibile, per chi fa informazione, scrivere giudizi tranchant su profili sostenuti da fan molto attivi?

Da un lato l’opinione critica su una scelta editoriale rientra nella libertà professionale; dall’altro, l’uso di formule come *“un grande no”* può risultare polarizzante in un contesto dove le community reagiscono in modo immediato e spesso eccessivo.

Il richiamo di Zeudi all’impossibilità di controllare i fan evidenzia un limite reale, ma non annulla il tema della responsabilità indiretta nel moderare toni e nel prendere le distanze da eventuali abusi.

Per i conduttori televisivi, il caso diventa un monito sulla cura delle parole online, sulla verifica puntuale del proprio passato professionale (archivi, ospitate, format) e sulla necessità di evitare smentite facilmente contestabili.

Per le figure emergenti come Zeudi Di Palma, invece, la sfida è capitalizzare la visibilità senza alimentare una narrazione vittimistica permanente, lavorando su trasparenza e dialogo con il proprio pubblico.

Sul medio periodo, casi simili potrebbero spingere redazioni e autori a definire policy più stringenti sulla gestione dei social personali di conduttori e opinionisti, per tutelare credibilità e fiducia del pubblico.

FAQ

Chi è Zeudi Di Palma e perché è di nuovo al centro dell’attenzione?

Zeudi Di Palma è un’ex concorrente del Grande Fratello 2024-25, tornata sotto i riflettori dopo l’intervista a Belve e il successivo scontro social con Monica Setta.

Cosa ha scritto esattamente Monica Setta su Zeudi Di Palma?

Monica Setta ha pubblicato su X un commento critico: *“Magari è da rivedere, ma Zeudi Di Palma è un grande no”*, giudicando negativamente l’ospitata della giovane a Belve.

Perché la madre di Zeudi Di Palma è intervenuta nel dibattito?

La madre di Zeudi è intervenuta su X accusando Setta di nutrire disprezzo verso una giovane donna e ipotizzando che il commento negativo derivasse da presunti rifiuti a inviti televisivi precedenti.

Monica Setta e Zeudi Di Palma si erano già incontrate in TV?

Sì, Zeudi era stata ospite del programma Generazione Z nel 2022. Setta inizialmente ha negato, poi ha parlato di equivoco riferito al format Storie al Bivio.

Qual è la fonte delle informazioni sul caso Setta e Zeudi Di Palma?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.