Home / SPETTACOLI & CINEMA / Chi l’ha visto indaga sui suicidi sospetti di Mario Paciolla e Lorena Paolini

Chi l’ha visto? di stasera: casi, orari, protagonisti e nuovi interrogativi

Questa sera, 8 aprile, alle 21.20 su Rai 3, il programma Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli torna in diretta con tre casi ad alta tensione: la morte sospetta del cooperante Mario Paciolla in Colombia, il doppio decesso di madre e figlia a Pietracatella con l’ombra della ricina e il presunto suicidio di Lorena Paolini, su cui i familiari chiedono ancora chiarezza.

In studio, genitori e parenti delle vittime ripercorreranno documenti, testimonianze e anomalie investigative, mentre gli appelli finali e le segnalazioni del pubblico proveranno ancora una volta a riaprire piste ritenute chiuse, confermando il ruolo della trasmissione come presidio di informazione e memoria civile.

In sintesi:

Nuova puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli l’8 aprile su Rai 3 .

con l’8 aprile su . Caso Mario Paciolla : famiglia in studio, dubbi sul suicidio in missione ONU in Colombia.

: famiglia in studio, dubbi sul suicidio in missione ONU in Colombia. Madre e figlia di Pietracatella : ipotesi ricina e fascicolo per omicidio premeditato.

: ipotesi ricina e fascicolo per omicidio premeditato. Lorena Paolini: richiesta di archiviazione ma i familiari contestano incongruenze decisive.

I casi al centro della puntata: Paciolla, Pietracatella, Paolini

Il focus principale sarà su Mario Paciolla, 33 anni, cooperante ONU in Colombia trovato morto in circostanze dichiarate dalle autorità come suicidio, prima con un taglio ai polsi poi con un’impiccagione. A rendere fragile questa versione sono elementi di vita quotidiana difficilmente conciliabili con un gesto estremo: Mario aveva già acquistato il biglietto per tornare in Italia e lasciato indicazioni precise su spesa e pasti da preparare durante la quarantena.

In studio, i suoi genitori ricostruiranno le ultime settimane di missione, mettendo in fila incongruenze investigative e chiedendo risposte su eventuali responsabilità istituzionali e sulla gestione delle prove.

La puntata tornerà poi a Pietracatella, dove madre e figlia sono morte con il sospetto di un avvelenamento da ricina: la Procura invita alla prudenza ma ha aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti, mentre documenti e testimonianze inedite promettono di aggiungere nuovi tasselli al quadro.

Infine, spazio al caso di Lorena Paolini, classificato come suicidio nel 2024. Nonostante la richiesta di archiviazione, sorella e cugina di Lorena porteranno in trasmissione presunte anomalie sulla scena e sul movente, chiedendo ulteriori accertamenti.

Il ruolo del pubblico e le possibili svolte future delle indagini

Nella parte conclusiva, Chi l’ha visto? darà spazio agli appelli dei parenti e alle segnalazioni dei telespettatori, da sempre leva decisiva per riattivare fascicoli dormienti e far emergere testimoni rimasti nell’ombra.

Ogni nuovo dettaglio raccolto in diretta può incidere sulle indagini, soprattutto nei casi in cui la Procura si orienta verso l’archiviazione. L’attenzione su Mario Paciolla, sulla vicenda di Pietracatella e sulla morte di Lorena Paolini potrebbe generare nuove richieste di perizie, integrazioni di atti e, in prospettiva, eventuali riaperture ufficiali, confermando il programma come cerniera tra cronaca giudiziaria, controllo pubblico e diritto alla verità.

FAQ

A che ora va in onda Chi l’ha visto? l’8 aprile?

Va in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3, con diretta e possibilità di seguire la puntata anche in streaming RaiPlay.

Chi era Mario Paciolla e perché il caso torna in tv?

Era un cooperante di 33 anni in missione ONU in Colombia. Il suo presunto suicidio presenta molte incongruenze, che i genitori illustreranno in studio.

Cosa si sa del sospetto avvelenamento da ricina a Pietracatella?

Si ipotizza un avvelenamento da ricina per madre e figlia. La Procura procede per omicidio premeditato contro ignoti, in attesa di esiti tecnici definitivi.

Perché la famiglia di Lorena Paolini contesta il suicidio?

Contesta perché rileva anomalie nella dinamica, nelle tempistiche e negli accertamenti. I familiari chiedono ulteriori verifiche prima di un’archiviazione definitiva.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

Il contenuto deriva da un’elaborazione giornalistica su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.