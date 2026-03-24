Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefania Cappa salta Belve Crime per mancato accordo economico sull’intervista

Nuova edizione di Belve Crime e il caso Garlasco senza cugina di Chiara

Francesca Fagnani torna a inizio aprile su Rai2 con Belve e, in coda al talk principale, con tre nuove puntate di Belve Crime. Al centro, ancora una volta, grandi casi di cronaca nera italiani.

Tra questi, il caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi, resta uno dei più discussi.

Secondo quanto anticipato dal sito di Davide Maggio, l’idea della conduttrice era ospitare in studio Stefania Cappa, cugina e amica della vittima, ma l’intervista sarebbe saltata per motivi economici.

In sintesi:

Belve Crime torna su Rai2 con tre puntate dedicate ai grandi casi di cronaca nera.

torna su Rai2 con tre puntate dedicate ai grandi casi di cronaca nera. Il caso Garlasco rimane centrale, tra nuove indagini e vecchie controversie giudiziarie.

rimane centrale, tra nuove indagini e vecchie controversie giudiziarie. L’ospitata della cugina di Chiara Poggi , Stefania Cappa , sarebbe sfumata per il gettone richiesto.

, , sarebbe sfumata per il gettone richiesto. La produzione cerca alternative per raccontare il caso con voci autorevoli e coinvolte.

Il nodo Garlasco, le nuove indagini e il caso dell’intervista saltata

L’omicidio di Chiara Poggi, 26 anni, uccisa a casa sua a Garlasco il 13 agosto 2007, resta uno dei gialli più complessi della cronaca italiana.

Per quel delitto è stato condannato in via definitiva il fidanzato, Alberto Stasi, ma nel marzo 2023 la Procura ha aperto una nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.

Anni di indagini, perizie, errori procedurali e ricostruzioni contraddittorie hanno alimentato dibattiti mediatici, inchieste giornalistiche e speciali televisivi, rendendo il caso un banco di prova per il racconto crime in TV.

In questo contesto si inserisce il progetto di Francesca Fagnani con Belve Crime, pensato per dare spazio a testimoni, protagonisti indiretti e vittime di grandi casi giudiziari.

Secondo l’indiscrezione di Davide Maggio, la giornalista aveva individuato come ospite chiave Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, non coinvolta nell’inchiesta ma figura particolarmente vicina alla vittima per legami familiari e affettivi.

L’accordo, però, sarebbe saltato quando l’avvocata 41enne avrebbe richiesto un compenso di 15.000 euro per partecipare alla puntata, cifra giudicata eccessiva dalla produzione, che avrebbe quindi bloccato l’operazione.

Scenari futuri per Belve Crime e il racconto del delitto di Garlasco

La rinuncia all’intervista con Stefania Cappa apre ora un interrogativo sulla strategia editoriale di Belve Crime rispetto al caso Garlasco.

La trasmissione dovrà individuare altre voci qualificate e vicine alla vicenda, capaci di offrire uno sguardo interno ma credibile, in equilibrio tra esigenze narrative e rispetto delle parti coinvolte.

La riapertura delle indagini su Andrea Sempio e l’attenzione costante dell’opinione pubblica rendono probabile che il caso continui a vivere anche su altre piattaforme televisive e digitali, in un contesto in cui la cronaca nera diventa sempre più terreno di competizione per ascolti e autorevolezza.

FAQ

Quando torna in onda Belve e lo spin off Belve Crime?

Belve torna a inizio aprile in prima serata su Rai2, con tre puntate aggiuntive dello spin off Belve Crime dedicate alla cronaca nera.

Chi è Chiara Poggi e cosa è successo a Garlasco?

Chiara Poggi era una 26enne di Garlasco, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. Il fidanzato, Alberto Stasi, è stato condannato definitivamente.

Chi è Stefania Cappa e perché era attesa a Belve Crime?

Stefania Cappa è avvocata, cugina e amica di Chiara Poggi. Non è indagata, ma la sua vicinanza alla vittima la rendeva una testimone preziosa.

Perché sarebbe saltata l’intervista di Stefania Cappa a Belve Crime?

L’intervista sarebbe saltata, secondo indiscrezioni, per la richiesta di un gettone di 15.000 euro, giudicato troppo alto dalla produzione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Belve Crime?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.