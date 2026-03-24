Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli funerale, la scelta riservata della famiglia sul commiato

Gino Paoli, funerale privato per l’ultimo saluto al maestro genovese

Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026 è morto a 91 anni il cantautore Gino Paoli, figura centrale della scuola genovese e della storia della canzone italiana.

Le esequie, previste indicativamente per giovedì 26 marzo, si svolgeranno in luogo riservato, con accesso limitato alla sola famiglia.

La scelta, condivisa dalla moglie Paola Penzo e dai figli Giovanni, Amanda, Nicolò, Tommaso e Francesco, risponde al desiderio di un addio intimo, lontano dai riflettori, nonostante l’enorme rilievo pubblico dell’artista.

In sintesi:

Morte di Gino Paoli , 91 anni, pilastro del cantautorato italiano.

, 91 anni, pilastro del cantautorato italiano. Funerale in forma strettamente privata, senza camera ardente né cerimonie pubbliche.

Location non comunicata; probabile celebrazione a Genova , città simbolo della sua carriera.

, città simbolo della sua carriera. Cordoglio unanime del mondo musicale, che ne celebra poesia e modernità.

La famiglia di Gino Paoli ha escluso qualsiasi liturgia pubblica: niente camera ardente, niente dirette televisive, nessun evento collettivo.

Una decisione in controtendenza rispetto ai funerali solenni spesso riservati ai protagonisti della cultura nazionale, che sottolinea la volontà di proteggere la dimensione privata dell’uomo oltre l’icona artistica.

Per amici, colleghi e pubblico l’elaborazione del lutto passa così per i ricordi condivisi, le sue canzoni e un cordoglio mediato soprattutto dai social e dai mezzi di informazione.

La scelta di un addio riservato e il legame con Genova

Le esequie di Gino Paoli sono previste, salvo cambi di programma, per giovedì 26 marzo, in forma rigorosamente privata.

Il luogo non è stato reso noto e potrebbe restare ignoto per rispettare il volere della famiglia, con la moglie Paola Penzo in prima linea nel preservare la riservatezza.

La celebrazione si terrà verosimilmente a Genova, città in cui l’artista è cresciuto e ha costruito la propria identità musicale, pur essendo nato a Monfalcone per ragioni legate al parto della madre friulana.

Genova non è solo lo sfondo biografico: è il baricentro culturale di una stagione irripetibile del cantautorato, che ha visto Gino Paoli accanto a Fabrizio De André e Luigi Tenco.

Proprio nel capoluogo ligure sono nati molti dei brani che hanno ridefinito la narrativa sentimentale nella musica italiana.

La scelta di un funerale lontano dall’enfasi mediatica rispecchia lo stile sobrio e anti-retorico con cui Paoli ha sempre difeso la propria libertà artistica, preferendo la sostanza delle canzoni all’ostentazione pubblica.

La memoria collettiva e il futuro dell’eredità artistica

L’assenza di un momento pubblico di commiato non ha impedito un’immediata ondata di tributi da parte del mondo della musica. Mogol lo ha definito *“un grandissimo autore e compositore di primo piano”*, sottolineandone il ruolo nella scrittura più che nell’interpretazione.

Fabio Fazio, che lo ospitò spesso a Che Tempo che Fa, lo ha ricordato come *“un poeta grandissimo”* capace di *“dipingere con le canzoni”*.

Albano Carrisi ha evidenziato come *“la sua musica resti nel cuore degli italiani”*, mentre Gianni Morandi ha salutato un *“amico e collega di una vita”*, ringraziandolo per *“la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi”*.

Nei prossimi mesi è plausibile un rinnovato interesse per il catalogo di Gino Paoli, tra ristampe, speciali televisivi e approfondimenti editoriali dedicati alla scuola genovese.

La decisione di un funerale segreto potrebbe alimentare ulteriormente la dimensione quasi “letteraria” del personaggio, spostando l’attenzione dalla cronaca dell’evento alla rilettura critica della sua opera.

Per pubblico, studiosi e nuove generazioni di artisti, l’eredità di Paoli si consoliderà soprattutto nelle canzoni, destinate a restare uno dei cardini della cultura musicale italiana.

FAQ

Quando è morto Gino Paoli e quanti anni aveva?

È morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, all’età di 91 anni, dopo una lunghissima carriera artistica.

Perché il funerale di Gino Paoli sarà in forma privata?

Il funerale sarà privato per precisa volontà della moglie Paola Penzo e dei figli, che desiderano un addio intimo, lontano da telecamere e celebrazioni pubbliche.

Dove si svolgeranno i funerali di Gino Paoli?

Si svolgeranno in luogo non comunicato; è considerata probabile Genova, città dove Paoli è cresciuto e ha costruito la propria carriera.

Come hanno reagito colleghi e artisti alla morte di Gino Paoli?

Hanno reagito con messaggi pubblici di cordoglio: tra i più significativi quelli di Mogol, Fabio Fazio, Albano Carrisi e Gianni Morandi.

Qual è la fonte delle informazioni su morte e funerali di Gino Paoli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.