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Stasi annuncia revisione del processo e rilancia la fiducia nella nuova strategia difensiva

Stasi annuncia revisione del processo e rilancia la fiducia nella nuova strategia difensiva

Nuova svolta nel caso Poggi, verso la terza revisione per Alberto Stasi

La procura di Pavia, dopo oltre un anno di indagini, ipotizza che ad uccidere Chiara Poggi sia stato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.
La nuova ricostruzione, formalizzata nel capo di imputazione per omicidio volontario aggravato, potrebbe aprire la strada alla terza richiesta di revisione della condanna a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara.
L’istanza sarà presentata a breve alla Corte d’Appello di Brescia dalla storica difesa di Stasi, guidata dall’avvocata Giada Bocellari, mentre la procura generale potrebbe depositare una richiesta analoga, sollecitata dai pm pavesi.

La svolta arriva alla vigilia della chiusura delle indagini e dell’interrogatorio di Sempio, convocato per il 6 maggio dal procuratore Fabio Napoleone e dai suoi sostituti, con la “discovery” degli atti che formalizza l’uscita processuale di Stasi dalla scena del crimine.

In sintesi:

  • La procura di Pavia indica Andrea Sempio come presunto autore dell’omicidio di Chiara Poggi.
  • La difesa di Alberto Stasi prepara la terza istanza di revisione a Brescia.
  • Nuove prove: movente, dinamica dell’aggressione in più fasi e almeno 12 colpi accertati.
  • Il 6 maggio interrogatorio di Sempio, attesa la discovery completa degli atti d’indagine.

Le nuove prove su Sempio e perché cambiano il quadro per Stasi

L’avvocata Giada Bocellari conferma che la richiesta di revisione verrà depositata dopo l’accesso integrale agli atti: *“Appena ci sarà la discovery, leggeremo tutti gli atti e presenteremo la richiesta”*, afferma, esprimendo soddisfazione per il nuovo scenario investigativo.
La chiusura delle indagini, con deposito della voluminosa documentazione raccolta, consentirà di cristallizzare il quadro accusatorio: dagli atti emerge che Alberto Stasi è sostanzialmente fuori dalla scena del crimine, anche se solo una sentenza di revisione potrà certificare l’eventuale errore giudiziario.

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Nella nuova imputazione è solo Andrea Sempio, all’epoca 19enne, a rispondere di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti.
Quattro gli elementi inediti rispetto alle indagini che portarono alla condanna definitiva di Stasi: un movente ora delineato, una diversa dinamica dell’aggressione articolata in più fasi, la concreta possibilità di una difesa attiva di Chiara Poggi e una precisa quantificazione dei colpi – almeno 12 – inferti anche lungo le scale della cantina.

Sulla base delle nuove analisi medico-legali della professoressa Cristina Cattaneo e della ricostruzione delle macchie di sangue, gli inquirenti parlano di un’iniziale colluttazione, seguita da colpi reiterati con un corpo contundente non ancora individuato, che avrebbero fatto cadere Chiara a terra, per poi trascinarla verso la porta della cantina.

Errore giudiziario possibile e prospettive della revisione a Brescia

Secondo la ricostruzione della procura di Pavia, dopo il trascinamento verso l’accesso alla cantina, Chiara Poggi, 26 anni, avrebbe tentato di reagire.
A quel punto Andrea Sempio l’avrebbe colpita nuovamente per almeno 3-4 volte, facendole perdere i sensi, per poi spingerla lungo le scale che conducono in cantina.

Nonostante fosse già incosciente, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno altri 4-5 colpi, soprattutto alla testa.
Questa ricostruzione dettagliata, fondata su nuovi accertamenti tecnico-scientifici, rafforza l’ipotesi che la condanna di Alberto Stasi possa configurare un “errore giudiziario” e rende meno impervio il percorso verso la revisione davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

L’esito dell’interrogatorio del 6 maggio e la valutazione congiunta di difesa, pm pavesi e procura generale saranno decisivi per capire se il caso Poggi si avvia verso una riscrittura giudiziaria profonda, con potenziali ricadute sul sistema delle indagini e delle perizie in Italia.

FAQ

Chi è oggi ufficialmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi?

Attualmente è indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti.

Cosa cambia per Alberto Stasi con la nuova ricostruzione della procura?

La nuova impostazione esclude di fatto Alberto Stasi dalla scena del crimine, aprendo alla terza richiesta di revisione della sua condanna definitiva.

Quali sono gli elementi probatori nuovi emersi nelle indagini su Sempio?

Sono emersi un movente definito, una dinamica dell’aggressione in più fasi, almeno 12 colpi accertati e nuove analisi medico-legali e di pattern ematici.

Che ruolo avrà la Corte d’Appello di Brescia nel procedimento?

La Corte d’Appello di Brescia dovrà valutare l’istanza di revisione e decidere se riaprire il processo a carico di Alberto Stasi.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione giornalistica di questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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