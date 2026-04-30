Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il diavolo veste Prada 2 retroscena sorprendenti e dettagli nascosti del film

Il ritorno di Miranda Priestly tra memoria, moda e cameo illustri

Nel nuovo sequel de Il diavolo veste Prada, la potente direttrice di moda Miranda Priestly sembra non riconoscere l’ex assistente Andy Sachs. L’episodio, raccontato dal regista David Frankel, avviene nel mondo patinato di New York e riflette la distanza tra chi detiene il potere e chi lo subisce nelle grandi redazioni fashion. La scelta narrativa, svelata a The Hollywood Reporter, arriva oggi mentre il film alimenta il dibattito globale su carriera, riconoscimento professionale e industria della moda. Perché Miranda dimentica Andy? Perché, suggerisce Frankel, è la logica spietata di un sistema dove gli assistenti si susseguono a decine e solo pochi lasciano traccia.

In sintesi:

Miranda non ricorda Andy: scelta registica che racconta il potere nelle grandi redazioni di moda.

Il maglioncino ceruleo torna in versione gilet, modificato da Anne Hathaway.

Il magazine fittizio Runway diventa una vera uscita speciale in edicola e online.

diventa una vera uscita speciale in edicola e online. Cameo eccellenti di Donatella Versace, Naomi Campbell, Jon Batiste e Lady Gaga.

Miranda, Andy e il potere asimmetrico nelle redazioni di moda

Secondo David Frankel, l’amnesia di Miranda Priestly su Andy Sachs è solo in parte uno stratagemma del personaggio. Riflette piuttosto una dinamica tipica nei luoghi di lavoro competitivi: l’assistente ricorda ogni dettaglio, il capo ha alle spalle “centinaia di assistenti”. «Tu sei stato lì un anno, ma perché dovrebbero ricordarti?», osserva il regista, sintetizzando la brutalità gerarchica dell’editoria di lusso.

La sceneggiatura usa questa distanza emotiva per aggiornare il discorso sul lavoro nel fashion system: gratitudine, sacrifici e burnout di chi sta alla base contro l’indifferenza di chi decide. Andy rimane segnata dall’esperienza, Miranda continua a incarnare un potere impersonale, che non contempla memoria affettiva verso chi è ritenuto sostituibile. È un commento lucidissimo sulle carriere “usa e getta” in un’industria che celebra l’individualità ma consuma persone e talenti con estrema rapidità.

In parallelo, il film torna sui simboli visivi più iconici: il maglioncino ceruleo e la rivista Runway, ora ponte tra finzione e realtà editoriale.

Maglioncino ceruleo, Runway reale e cameo della moda globale

Il celebre maglioncino ceruleo di Andy Sachs, al centro di una delle scene più citate del film del 2006, riappare nel finale del sequel in una forma aggiornata. Anne Hathaway è intervenuta direttamente sul costume, tagliando le maniche e trasformandolo in un gilet: un gesto che collega continuità narrativa e consapevolezza stilistica, segnalando l’evoluzione del personaggio da ingenua assistente a figura più autonoma nel linguaggio della moda.

Sul piano meta-editoriale, il magazine fittizio Runway esce davvero in una speciale edizione limitata, disponibile in edicola e online, con una cover immaginata da Emily Charlton. L’operazione, a metà tra marketing e storytelling, trasforma l’oggetto narrativo del film in prodotto collezionabile, rafforzando l’engagement dei fan e il dialogo tra industria cinematografica e reale ecosistema delle riviste fashion.

Il sequel è costellato di cameo prestigiosi: la stilista Donatella Versace appare in una scena girata a Milano, mentre la top model Naomi Campbell porta sullo schermo la sua aura da supermodella storica. Sul versante musicale, il premio Oscar Jon Batiste è presente nel cast, e Lady Gaga firma con Doechii il brano Runway, che arricchisce la colonna sonora collegando il film alle dinamiche contemporanee del pop globale.

Non tutti i cameo hanno però superato il montaggio finale: le partecipazioni di Sydney Sweeney e dell’iconica direttrice di Vogue, Anna Wintour, sono state tagliate, scelta che evidenzia la volontà di mantenere equilibrio narrativo evitando che la sfilata di volti celebri oscuri il cuore della storia.

Come il sequel può ridefinire il mito de Il diavolo veste Prada

Il nuovo capitolo de Il diavolo veste Prada lavora su una sottile linea di continuità e rottura. Da un lato, recupera icone visive e figure cardine come Miranda Priestly e il maglioncino ceruleo, dall’altro introduce uno sguardo più critico su memoria, riconoscimento e precarietà nel lavoro creativo.

La trasformazione di Runway in oggetto editoriale reale e l’uso calibrato dei cameo di Donatella Versace, Naomi Campbell, Jon Batiste e Lady Gaga suggeriscono un’evoluzione transmediale del franchise, potenzialmente fertile per future espansioni tra cinema, moda e musica. Proprio questa ibridazione tra racconto e industria potrebbe alimentare nei prossimi anni nuove narrazioni, spin-off e collaborazioni editoriali capaci di mantenere il brand narrativo rilevante per il pubblico globale e per l’ecosistema di Google News e Discover.

FAQ

Perché Miranda non ricorda Andy nel nuovo film?

La scelta, spiega David Frankel, sottolinea l’asimmetria di potere: per Miranda gli assistenti sono intercambiabili, per Andy quell’anno è decisivo e indimenticabile.

Cosa rappresenta il ritorno del maglioncino ceruleo?

Il ritorno, in versione gilet creato da Anne Hathaway, simboleggia la maturazione stilistica e professionale di Andy, collegando direttamente sequel e film originale.

Che cos’è l’edizione reale di Runway legata al film?

È una speciale uscita limitata, disponibile in edicola e online, con copertina ideata dal personaggio Emily Charlton, pensata come oggetto collezionistico per fan e appassionati.

Quali sono i cameo più importanti presenti nel sequel?

Compaiono Donatella Versace in una scena a Milano, Naomi Campbell, Jon Batiste e Lady Gaga, che contribuisce alla colonna sonora con il brano Runway insieme a Doechii.

Da quali fonti è stata rielaborata questa analisi sul film?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.