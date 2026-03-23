Home / EVENTI / Sinner sfida Moutet a Miami: orario ufficiale e canali per seguire il match in diretta

Sinner contro Moutet al Miami Open: orario, contesto tecnico e tv

Chi: Jannik Sinner, numero 2 del mondo, e il francese Corentin Moutet, numero 33 ATP. Cosa: sfida di terzo turno al Miami Open, secondo Masters 1000 statunitense consecutivo. Dove: Centrale dell’Hard Rock Stadium di Miami. Quando: nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, non prima della mezzanotte italiana. Perché: Sinner, campione a Miami nel 2024 e reduce dal titolo a Indian Wells, punta a consolidare la corsa al numero 1 mondiale, mentre Moutet cerca la vittoria di prestigio che potrebbe rilanciarne ranking e prospettive nel circuito maggiore.

In sintesi:

Sinner sfida Moutet nel terzo turno del Masters 1000 di Miami

Match in programma nella notte tra 23 e 24 marzo, da mezzanotte italiana

Diretta esclusiva in Italia su Sky Sport, SkyGo e NOW in streaming

Sinner conduce 1-0 nei precedenti, vittoria al Roland Garros 2024

Il percorso di Sinner a Miami e le insidie tecniche di Moutet

Per Jannik Sinner il Miami Open è un crocevia strategico: dopo il trionfo a Indian Wells, l’azzurro vuole dare continuità a uno dei momenti più brillanti della sua carriera. La vittoria nel 2024 sull’hard dell’Hard Rock Stadium ha certificato la sua competitività ai massimi livelli sul cemento nordamericano.

Il suo esordio in Florida nel 2026 contro Damir Dzumhur è stato gestito con grande solidità, confermando efficienza al servizio e pulizia nei fondamentali da fondo. Ora però il livello di complessità sale con il terzo turno contro Corentin Moutet.

Il francese, numero 33 del mondo, arriva alla sfida dopo il successo sul ceco Tomas Machac e rappresenta un avversario dall’alto tasso di imprevedibilità: mancino, capace di cambiare ritmo con slice, variazioni di altezza e improvvise discese a rete, tende a spezzare la regolarità degli scambi. Il precedente tra i due risale al Roland Garros 2024, quando Sinner vinse in quattro set dopo aver perso il primo, prova concreta di quanto il francese possa essere fastidioso soprattutto nei primi parziali di un confronto al meglio dei tre set.

Dal punto di vista tattico, sarà cruciale la capacità di Sinner di imporre fin da subito profondità e velocità di palla, evitando di farsi trascinare nel tennis di tocco e nelle trappole ritmiche costruite da Moutet.

Dove vedere Sinner-Moutet e cosa aspettarsi dopo Miami

Il Masters 1000 di Miami 2026 è trasmesso in Italia in esclusiva sulle piattaforme a pagamento. Il match tra Jannik Sinner e Corentin Moutet sarà disponibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in mobilità tramite SkyGo. Gli utenti possono seguire l’evento anche in streaming su NOW, all’interno del pacchetto sport dedicato. Non è prevista copertura in chiaro.

In caso di vittoria, Sinner si avvicinerebbe ulteriormente agli ottavi e potrebbe consolidare il proprio posizionamento in ottica ranking, sfruttando anche eventuali passi falsi dei rivali diretti. Un percorso profondo a Miami rafforzerebbe la narrazione di una stagione 2026 costruita sulla continuità ai massimi livelli, confermando l’azzurro come riferimento stabile del circuito sul cemento e aprendo scenari interessanti per la parte centrale dell’anno, tra stagione europea su terra e successivi appuntamenti sul veloce.

FAQ

Quando si gioca Sinner-Moutet al Miami Open 2026?

La partita è in programma nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, sul Centrale dell’Hard Rock Stadium, non prima della mezzanotte italiana.

Su quali canali tv vedere Sinner-Moutet in diretta?

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibilità di visione anche tramite l’app SkyGo.

Come vedere Sinner-Moutet in streaming senza parabola?

È possibile seguire l’incontro in streaming su NOW, sottoscrivendo il pacchetto sport che include i canali Sky dedicati al tennis.

Quanti precedenti ci sono tra Sinner e Moutet?

Esiste un solo precedente ufficiale: Roland Garros 2024, dove Jannik Sinner ha battuto Corentin Moutet in quattro set, rimontando dopo il primo parziale.

Qual è la fonte delle informazioni sul match Sinner-Moutet?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.