michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Sinner sfida Moutet a Miami: orario ufficiale e canali per seguire il match in diretta

Sinner sfida Moutet a Miami: orario ufficiale e canali per seguire il match in diretta

Sinner contro Moutet al Miami Open: orario, contesto tecnico e tv

Chi: Jannik Sinner, numero 2 del mondo, e il francese Corentin Moutet, numero 33 ATP. Cosa: sfida di terzo turno al Miami Open, secondo Masters 1000 statunitense consecutivo. Dove: Centrale dell’Hard Rock Stadium di Miami. Quando: nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, non prima della mezzanotte italiana. Perché: Sinner, campione a Miami nel 2024 e reduce dal titolo a Indian Wells, punta a consolidare la corsa al numero 1 mondiale, mentre Moutet cerca la vittoria di prestigio che potrebbe rilanciarne ranking e prospettive nel circuito maggiore.

In sintesi:

  • Sinner sfida Moutet nel terzo turno del Masters 1000 di Miami
  • Match in programma nella notte tra 23 e 24 marzo, da mezzanotte italiana
  • Diretta esclusiva in Italia su Sky Sport, SkyGo e NOW in streaming
  • Sinner conduce 1-0 nei precedenti, vittoria al Roland Garros 2024

Il percorso di Sinner a Miami e le insidie tecniche di Moutet

Per Jannik Sinner il Miami Open è un crocevia strategico: dopo il trionfo a Indian Wells, l’azzurro vuole dare continuità a uno dei momenti più brillanti della sua carriera. La vittoria nel 2024 sull’hard dell’Hard Rock Stadium ha certificato la sua competitività ai massimi livelli sul cemento nordamericano.

Il suo esordio in Florida nel 2026 contro Damir Dzumhur è stato gestito con grande solidità, confermando efficienza al servizio e pulizia nei fondamentali da fondo. Ora però il livello di complessità sale con il terzo turno contro Corentin Moutet.

Il francese, numero 33 del mondo, arriva alla sfida dopo il successo sul ceco Tomas Machac e rappresenta un avversario dall’alto tasso di imprevedibilità: mancino, capace di cambiare ritmo con slice, variazioni di altezza e improvvise discese a rete, tende a spezzare la regolarità degli scambi. Il precedente tra i due risale al Roland Garros 2024, quando Sinner vinse in quattro set dopo aver perso il primo, prova concreta di quanto il francese possa essere fastidioso soprattutto nei primi parziali di un confronto al meglio dei tre set.

Dal punto di vista tattico, sarà cruciale la capacità di Sinner di imporre fin da subito profondità e velocità di palla, evitando di farsi trascinare nel tennis di tocco e nelle trappole ritmiche costruite da Moutet.

Dove vedere Sinner-Moutet e cosa aspettarsi dopo Miami

Il Masters 1000 di Miami 2026 è trasmesso in Italia in esclusiva sulle piattaforme a pagamento. Il match tra Jannik Sinner e Corentin Moutet sarà disponibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in mobilità tramite SkyGo. Gli utenti possono seguire l’evento anche in streaming su NOW, all’interno del pacchetto sport dedicato. Non è prevista copertura in chiaro.

In caso di vittoria, Sinner si avvicinerebbe ulteriormente agli ottavi e potrebbe consolidare il proprio posizionamento in ottica ranking, sfruttando anche eventuali passi falsi dei rivali diretti. Un percorso profondo a Miami rafforzerebbe la narrazione di una stagione 2026 costruita sulla continuità ai massimi livelli, confermando l’azzurro come riferimento stabile del circuito sul cemento e aprendo scenari interessanti per la parte centrale dell’anno, tra stagione europea su terra e successivi appuntamenti sul veloce.

FAQ

Quando si gioca Sinner-Moutet al Miami Open 2026?

La partita è in programma nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, sul Centrale dell’Hard Rock Stadium, non prima della mezzanotte italiana.

Su quali canali tv vedere Sinner-Moutet in diretta?

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibilità di visione anche tramite l’app SkyGo.

Come vedere Sinner-Moutet in streaming senza parabola?

È possibile seguire l’incontro in streaming su NOW, sottoscrivendo il pacchetto sport che include i canali Sky dedicati al tennis.

Quanti precedenti ci sono tra Sinner e Moutet?

Esiste un solo precedente ufficiale: Roland Garros 2024, dove Jannik Sinner ha battuto Corentin Moutet in quattro set, rimontando dopo il primo parziale.

Qual è la fonte delle informazioni sul match Sinner-Moutet?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache