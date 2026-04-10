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Silvia Salis valuta sfida a Giorgia Meloni ma boccia ancora l’ipotesi delle primarie del centrosinistra

Silvia Salis valuta sfida a Giorgia Meloni ma boccia ancora l’ipotesi delle primarie del centrosinistra

Sfida Meloni 2027, Silvia Salis non esclude la candidatura nazionale

La sindaca di Genova Silvia Salis, figura emergente del centrosinistra, ha aperto alla possibilità di candidarsi alle elezioni politiche 2027 contro la premier Giorgia Meloni.
Le dichiarazioni arrivano in Italia dopo la sconfitta referendaria del governo e mentre cresce il peso politico di Salis a livello nazionale.
Intervistata sul suo futuro, ha spiegato che sarebbe “una bugia” escludere del tutto una sua corsa a Palazzo Chigi, pur mantenendo prudenza e ribadendo lo scetticismo verso le primarie, giudicate divisive.

In sintesi:

  • Silvia Salis non esclude la candidatura nazionale alle politiche del 2027.
  • I sondaggi la indicano come sfidante più credibile di Giorgia Meloni.
  • La sindaca di Genova resta critica verso le primarie del centrosinistra.
  • Cresce il suo ruolo politico dopo la sconfitta referendaria del governo.

Come cresce il profilo politico di Silvia Salis nel centrosinistra

La parabola di Silvia Salis, ex martellista azzurra diventata sindaca di Genova, è iniziata tra molti dubbi sulla sua esperienza amministrativa.
Nei primi mesi di governo cittadino, però, Salis ha consolidato rapidamente consenso e visibilità, proponendosi come figura capace di parlare a un elettorato trasversale.
Secondo un’analisi di GenovaToday, nei primi 100 giorni di mandato la sindaca avrebbe raggiunto un gradimento vicino al 50%, dato significativo in una fase politica segnata da forte disaffezione.

Due recenti sondaggi, realizzati da BiDiMedia e Telenord, confermano il trend: nel perimetro progressista, Salis viene ora proiettata come lo sfidante più credibile alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le politiche del 2027.
Alla domanda su una possibile candidatura nazionale, Salis ha dichiarato: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia”.
Parallelamente, ha ribadito di non credere nelle primarie come strumento di selezione del leader, considerate potenzialmente laceranti per il campo progressista.

Scenari futuri e impatto della possibile corsa di Salis

L’eventuale discesa in campo nazionale di Silvia Salis aprirebbe un fronte nuovo nel confronto con Giorgia Meloni, spostando l’asse del centrosinistra su un profilo civico e amministrativo più che di apparato.
Il suo scetticismo sulle primarie potrebbe accelerare nel campo progressista la ricerca di una sintesi politica alternativa, fondata su un’“investitura” unitaria più che su una competizione interna.
Nei prossimi mesi saranno decisivi sia i risultati amministrativi a Genova sia l’evoluzione dei sondaggi: dalla capacità di Salis di confermare il consenso locale dipenderà gran parte della sua credibilità come potenziale candidata a Palazzo Chigi nel 2027.

FAQ

Chi è Silvia Salis e quale ruolo politico ricopre oggi?

Silvia Salis è la sindaca di Genova, ex atleta azzurra, oggi figura emergente del centrosinistra con crescente visibilità nazionale.

Silvia Salis ha confermato la candidatura contro Giorgia Meloni nel 2027?

Al momento Salis non ha formalizzato alcuna candidatura, ma ha ammesso che escluderla totalmente “sarebbe una bugia”.

Perché Silvia Salis è contraria alle primarie del centrosinistra?

Sì, Salis giudica le primarie potenzialmente divisive, preferendo una soluzione unitaria che eviti scontri interni prolungati tra leader progressisti.

Cosa indicano i sondaggi su Silvia Salis come leader nazionale?

I sondaggi BiDiMedia e Telenord indicano Salis come sfidante progressista più credibile contro Giorgia Meloni per il 2027.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Silvia Salis?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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