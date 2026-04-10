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Crans Montana, rigetto della ricusazione alle procuratrici nonostante gravi errori scatena la rabbia delle famiglie

Crans Montana, rigetto della ricusazione alle procuratrici nonostante gravi errori scatena la rabbia delle famiglie

Indagine sul rogo di Crans-Montana, respinta la ricusazione delle procuratrici

Chi: le famiglie delle 41 vittime del rogo di Crans-Montana, i loro avvocati e la magistratura vallesana. Che cosa: il Tribunale di Sion ha respinto la richiesta di ricusazione delle procuratrici incaricate dell’inchiesta. Dove: nel Cantone Vallese, in Svizzera, teatro dell’incendio al locale Constellation. Quando: decisione resa nota in questi giorni, a seguito dell’istanza depositata dopo la tragedia di Capodanno. Perché: il rigetto del ricorso conferma, per ora, la fiducia formale della giustizia svizzera nel proprio operato, ma alimenta tensioni tra chi denuncia “gravi mancanze” investigative e chi vuole evitare ulteriori rallentamenti del procedimento.

In sintesi:

  • Il Tribunale di Sion ha respinto la richiesta di ricusazione delle procuratrici del caso Crans-Montana.
  • L’avvocato Ucari denuncia “totale assenza di autocritica” della giustizia vallesana.
  • Il suo cliente presenterà ricorso al Tribunale federale svizzero.
  • L’avvocato Romain Jordan vede nella decisione un passo utile alla continuità del procedimento.

Le ragioni del rigetto e la frattura tra le parti civili

Il contenzioso nasce dal devastante incendio di Capodanno nel locale Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, molte delle quali giovani in vacanza nella nota località sciistica. Le famiglie delle vittime chiedono da mesi accertamenti più serrati sulle responsabilità organizzative, sui sistemi antincendio e sulla gestione dell’emergenza.

L’avvocato Ucari, che assiste il padre di una delle vittime, ha chiesto la ricusazione delle procuratrici, imputando loro “gravi mancanze ed errori” nell’inchiesta, ritenuta carente su vari fronti probatori. Il Tribunale di Sion ha però respinto l’istanza, giudicando evidentemente infondate o non decisive le contestazioni avanzate sulla presunta parzialità o inefficienza dell’accusa.

Alla decisione il legale ha replicato con parole durissime, affermando che *“non si può non rimanere colpiti dalla totale assenza di autocritica della giustizia vallesana, che si auto-conferisce così un attestato di autocompiacimento”*. Il suo assistito, “con profonda delusione”, ha già annunciato ricorso al Tribunale federale svizzero, aprendo una nuova fase legale.

A sorpresa, il fronte delle parti civili non è però compatto sulla strategia. L’avvocato Romain Jordan, anch’egli rappresentante di alcuni familiari, ha definito la decisione di Sion *“una buona notizia, poiché consente al procedimento di continuare ad andare avanti”*. Per questa componente, infatti, un’eventuale sostituzione delle procuratrici avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi, ritardando la verità giudiziaria e i possibili risarcimenti.

Il contrasto tra le due linee – quella che privilegia il controllo severo sull’operato della magistratura e quella che teme lo stallo procedurale – riflette una tensione tipica dei grandi processi per disastri collettivi: bilanciare la richiesta di giustizia approfondita con l’urgenza di giungere in tempi ragionevoli a una sentenza.

Prospettive dell’inchiesta e possibili ricadute future

Il ricorso annunciato al Tribunale federale svizzero potrebbe ridefinire i margini di controllo sulle procure cantonali nei casi di maxi-tragedie, fissando criteri più rigidi o, al contrario, consolidando l’ampia discrezionalità istruttoria.

Per le famiglie, la posta in gioco non è solo simbolica: l’eventuale conferma dell’attuale team inquirente influenzerà tempi, profondità delle perizie tecniche e responsabilità penali ipotizzabili. Qualunque sarà l’esito, il caso Crans-Montana è destinato a diventare un riferimento per la gestione giudiziaria di incendi e catastrofi in strutture ricettive ad alta affluenza turistica, con possibili ricadute su normative di sicurezza, controlli preventivi e standard assicurativi nell’arco alpino.

FAQ

Che cosa ha deciso il Tribunale di Sion sul caso Crans-Montana?

Il Tribunale di Sion ha confermato le procuratrici incaricate, respingendo la richiesta di ricusazione avanzata da una delle parti civili.

Perché l’avvocato Ucari contesta l’operato della procura vallesana?

L’avvocato Ucari ritiene che vi siano state “gravi mancanze ed errori” investigativi e denuncia una “totale assenza di autocritica” della giustizia vallesana.

Cosa comporta il ricorso al Tribunale federale svizzero?

Il ricorso può portare alla conferma o alla sostituzione delle procuratrici e fissare criteri più chiari sulla ricusazione nei cantoni.

Perché alcune parti civili considerano positiva la decisione di Sion?

Viene considerata positiva perché consente al procedimento di proseguire senza ulteriori rallentamenti, avvicinando una decisione sul merito.

Quali sono le principali fonti giornalistiche utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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