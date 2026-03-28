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Selvaggia Lucarelli al GF Vip infiamma la polemica con Le Iene

Selvaggia Lucarelli al GF Vip infiamma la polemica con Le Iene

Perché l’arrivo di Selvaggia Lucarelli al GF Vip agita Le Iene

L’ingresso stabile di Selvaggia Lucarelli come opinionista al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 e prodotto da Mediaset, ha generato malumori all’interno della redazione de Le Iene su Italia 1. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, il gruppo guidato da Davide Parenti non avrebbe gradito l’operazione, legata a vecchi scontri pubblici e durissime critiche della giornalista al programma.
Siamo a marzo 2026, nel pieno della nuova edizione del reality condotto da Simona Ventura, nata anche per reagire ai risultati deludenti del precedente Grande Fratello “nip”.

Le perplessità interne a Le Iene non avrebbero però inciso sulle decisioni dei vertici aziendali, che hanno puntato su una figura divisiva ma capace di catalizzare attenzione mediatica.

In sintesi:

  • Mediaset sceglie Selvaggia Lucarelli opinionista fissa al Grande Fratello Vip.
  • A Le Iene emergono malumori legati a vecchie polemiche con la giornalista.
  • Giuseppe Candela parla di “mal di pancia” ignorato dai vertici del Biscione.
  • Lucarelli accusa il programma di disinformazione in casi giudiziari delicati.

Malumori interni, vecchie ruggini e la strategia Mediaset

L’ultima edizione del Grande Fratello “nip”, chiusa al 14,93% di share con 1.892.000 telespettatori medi, ha imposto a Mediaset una revisione del format. Da qui la scelta di coinvolgere stabilmente Selvaggia Lucarelli, già ospite in passato di L’Isola dei Famosi, Scherzi a Parte e Verissimo, ma mai con un ruolo fisso e così esposto.
Nel nuovo GF Vip la giornalista esercita un’opinionistica spigolosa e argomentata, al punto da ricevere pubblici complimenti anche da Sonia Bruganelli, che l’ha preceduta nello stesso ruolo.

Secondo la ricostruzione di Giuseppe Candela, proprio questo arrivo avrebbe creato un “mal di pancia” a Le Iene: il team di Davide Parenti non avrebbe gradito la presenza in azienda di una voce che da anni contesta metodi e contenuti del programma. I vertici del “Biscione”, però, avrebbero tirato dritto, giudicando la polemica interna meno rilevante del potenziale editoriale e social di Lucarelli.

La giornalista ha spesso definito Le Iene un format “socialmente pericoloso”, criticando gli inseguimenti in strada, la spettacolarizzazione del dolore e la gestione dei casi giudiziari complessi. Una frattura che oggi riemerge, proprio mentre Mediaset punta su di lei per rilanciare uno dei suoi reality di punta.

Le accuse di Lucarelli a Le Iene e gli effetti futuri sul palinsesto

Le tensioni affondano nelle inchieste firmate da Selvaggia Lucarelli sul quotidiano Domani. Nel 2022 la giornalista attaccò duramente Le Iene per il trattamento del caso di Daniele, 24enne suicida dopo una relazione online rivelatasi un fake gestito da un sessantaquattrenne, anch’egli poi morto suicida.

In quell’analisi definì il programma “socialmente pericoloso”, contestando il “metodo” degli inviati, gli inseguimenti in giacca e cravatta e la tendenza a individuare un “mostro” oltre le sentenze: secondo la ricostruzione, l’uomo coinvolto aveva già pagato il proprio debito con la giustizia prima dell’intervento televisivo.

Negli ultimi anni le critiche si sono estese ai casi Garlasco ed Erba. Nel gennaio 2026 Le Iene hanno accostato il proscioglimento giudiziario di Chiara Ferragni a quello di Lucarelli nel cosiddetto “processo Canalis”. La giornalista ha reagito sui social definendo la trasmissione “programma di disinformazione” e ironizzando: “Il programma sta alla procedura penale come io al bricolage con la sega circolare”.

Il paradosso ora è evidente: una delle critiche più dure al metodo de Le Iene diventa volto stabile di punta del prime time Mediaset. Il braccio di ferro silenzioso può influire sulle future scelte editoriali del gruppo, dall’uso dei casi giudiziari nei programmi d’inchiesta all’equilibrio tra spettacolo e responsabilità informativa.

FAQ

Chi è Selvaggia Lucarelli e quale ruolo ha al Grande Fratello Vip?

Selvaggia Lucarelli è una giornalista e opinionista televisiva. È opinionista fissa del Grande Fratello Vip su Canale 5 per l’intera edizione.

Perché Le Iene sarebbero contrariate dall’arrivo di Lucarelli a Mediaset?

Le Iene sarebbero contrariate perché Lucarelli critica da anni il programma, accusandolo di disinformazione e metodi aggressivi nei casi giudiziari delicati.

Quali casi giudiziari ha contestato Lucarelli ai servizi de Le Iene?

Lucarelli ha criticato Le Iene per la gestione del caso Daniele, del caso Garlasco e del caso di Erba, parlando di ricostruzioni fuorvianti.

Come hanno reagito i vertici Mediaset ai malumori interni su Lucarelli?

I vertici Mediaset, secondo Dagospia, non avrebbero dato peso ai malumori, confermando la scelta di Lucarelli per il Grande Fratello Vip.

Da quali fonti è stato rielaborato questo articolo su Lucarelli e Le Iene?

L’articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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