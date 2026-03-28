Home / SPETTACOLI & CINEMA / Shaila Gatta rompe il silenzio sul duro scontro con Caterina Balivo

Scontro sul caso Shaila Gatta tra manager e Caterina Balivo

Chi: la ballerina e volto tv Shaila Gatta, la conduttrice Caterina Balivo e il manager Andrea Graffagnini.

Che cosa: polemica sulla gestione in diretta di una paparazzata sentimentale mostrata a La Volta Buona.

Dove: negli studi Rai del daytime di Rai 1 e sui social, in particolare X/Twitter.

Quando: ospitata di Shaila pochi giorni fa, replica social di Graffagnini e Balivo fino a oggi, 28 marzo 2026.

Perché: divergenze su trasparenza, tutela degli ospiti e strategia mediatica attorno all’immagine di Shaila.

In sintesi:

Shaila Gatta va da Caterina Balivo per promuovere il libro e si ritrova una paparazzata sentimentale.

La ballerina appare a disagio e parla di forte vulnerabilità alla pressione mediatica.

Il manager Andrea Graffagnini accusa la trasmissione di cambio scaletta e mancanza di chiarezza.

Caterina Balivo rivendica la correttezza del programma e ribatte direttamente sui social.

Durante La Volta Buona, Shaila Gatta viene sorpresa in diretta da un servizio del settimanale Oggi che la ritrae con Alvise Rigo. Imbarazzata, chiarisce: “Sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica”.

Il segmento scatena il dibattito online: c’è chi accusa la ballerina di vittimismo e chi imputa a Caterina Balivo un “agguato” televisivo. La conduttrice, su X, replica a IsaeChia.it precisando che gli ospiti sarebbero sempre informati dei contenuti, ribadendo che Shaila stessa avrebbe ammesso di soffrire la pressione dei media.

La discussione passa così dal semplice gossip sentimentale al tema, più ampio, dei limiti tra intrattenimento, diritto di cronaca rosa e tutela della persona in video, soprattutto quando l’ospite è in promozione di un progetto professionale.

Cosa contesta il manager di Shaila Gatta alla trasmissione Rai

Nel pieno delle polemiche interviene il manager di Shaila Gatta, Andrea Graffagnini, che sui social ricostruisce la vicenda dal suo punto di vista. Spiega che l’ospitata era stata concordata per promuovere il libro di Shaila e partecipare a un salotto dedicato a nutrizione e fitness, non al gossip.

Graffagnini denuncia un cambio di scaletta comunicato soltanto all’arrivo in Rai, poche ore prima della diretta: la presenza in collegamento del direttore di Oggi e il servizio sulle foto con Alvise Rigo. Sostiene inoltre che nessuno avrebbe mostrato in anticipo a Shaila le immagini, viste per la prima volta in onda.

Rivolgendosi direttamente a Caterina Balivo, il manager scrive che la conduttrice, “padrona di casa”, avrebbe dovuto chiarire pubblicamente la dinamica. Conclude accusando chi nega questa versione di “mentire sapendo di mentire” e critica la “cattiveria inaudita” di parte del pubblico social.

La replica di Caterina Balivo e gli effetti mediatici del caso

La risposta di Caterina Balivo arriva sempre via social: contesta a Andrea Graffagnini di parlare senza aver verificato quanto già scritto e invita a una maggiore “ricerca” prima di esporsi pubblicamente. Aggiunge di avere un pensiero preciso su tutti i protagonisti della vicenda, che però preferisce non rendere pubblico.

Il botta e risposta illumina un tema ricorrente nella tv generalista: fino a che punto è legittimo spostare il focus da un contenuto professionale (un libro, la carriera) al privato sentimentale per esigenze di ascolto? E quanto sono realmente “preparati” gli ospiti su ciò che accadrà in diretta?

La percezione che il caso venga alimentato anche per mantenere alta l’attenzione sui social suggerisce che la gestione strategica dell’esposizione di Shaila Gatta resterà centrale nelle prossime mosse comunicative della ballerina e del suo entourage.

FAQ

Perché è nato il caso mediatico su Shaila Gatta

Il caso nasce perché a La Volta Buona le è stata mostrata in diretta una paparazzata sentimentale inattesa, generando forte imbarazzo e reazioni opposte del pubblico.

Cosa sostiene il manager Andrea Graffagnini sulla scaletta Rai

Il manager sostiene che la scaletta sia stata cambiata poche ore prima, trasformando una promozione libro/fitness in un segmento di gossip non concordato dettagliatamente.

Cosa replica Caterina Balivo alle accuse del manager

Caterina Balivo rivendica la correttezza del programma, afferma che gli ospiti sono sempre informati e invita il manager a documentarsi meglio prima di fare affermazioni pubbliche.

Qual è il ruolo del settimanale Oggi nel caso Shaila Gatta

Il settimanale Oggi ha realizzato le foto con Alvise Rigo, poi usate in collegamento a Rai 1 come elemento centrale del segmento.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica autonoma e da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.