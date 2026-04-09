Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il Paradiso delle Signore 10 Adelaide smaschera i Marchesi in atelier

Il Paradiso delle Signore, puntata 10 aprile 2026: equilibri al bivio

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 aprile 2026 alle 16.10 su Rai1, la Contessa Adelaide sfida i Marchesi a una cena milanese decisiva per proteggere Odile.

A Milano e Firenze, intanto, le scelte sentimentali e professionali di Rosa, Marcello, Johnny, Irene e Agata cambiano gli equilibri del grande magazzino e delle famiglie coinvolte.

La puntata mette a fuoco perché i protagonisti si trovino davanti a decisioni irreversibili: difendere chi amano, inseguire un sogno in Francia, oppure continuare a mentire per paura delle conseguenze.

In poche scene chiave, la soap intreccia ambizione, lealtà e segreti familiari, anticipando sviluppi centrali per la stagione.

In sintesi:

Adelaide usa una cena dai Marchesi per smascherare il loro segreto su Odile .

usa una cena dai per smascherare il loro segreto su . Marcello sostiene Rosa e la spinge ad accettare la proposta letteraria in Francia.

sostiene e la spinge ad accettare la proposta letteraria in Francia. Durante le prove della recita, tra Johnny e Irene scatta un nuovo, inatteso momento di intimità.

e scatta un nuovo, inatteso momento di intimità. Agata lascia l’incarico a Firenze, ma continua a mentire a famiglia e a Mimmo.

Adelaide sfida i Marchesi, tra sospetti e strategie familiari

Adelaide è rientrata a Milano con un obiettivo preciso: mettere al sicuro Odile dall’influenza dei Marchesi, spinta anche dai dubbi che Matteo Portelli le ha confidato.

Per agire con metodo e non con impulso, la Contessa accetta l’invito a cena a casa di Ettore, trasformando la serata mondana in un terreno di indagine.

La vicinanza con la figlia è autentica, ma dietro il sorriso Adelaide calibra ogni parola, in cerca di un punto debole.

Al momento opportuno, la nobile orienta la conversazione sui ricordi familiari e chiede ai fratelli Marchesi notizie sulla loro madre. L’imbarazzo immediato, l’incapacità di fornire una risposta lineare e la palpabile inquietudine le confermano che qualcosa non torna.

Per Adelaide, quelle reazioni valgono più di qualunque prova formale: ora sa esattamente dove colpire e perché la versione di Portelli meriti di essere seguita fino in fondo.

Scelte di cuore e di carriera che cambiano la rotta dei protagonisti

La serenità ritrovata tra Rosa Camilli e Marcello Barbieri, maturata grazie al lavoro con Valeria, non coincide con un ritorno di fiamma immediato, ma con un rispetto nuovo.

Proprio da questa ritrovata stima nasce il gesto chiave dell’episodio: Marcello incoraggia Rosa a partire per la Francia, dove Tancredi le ha proposto la presentazione del suo libro.

Barbieri le regala una guida di Parigi, simbolo concreto di un tifo sincero per la sua carriera di scrittrice e di una rinuncia egoistica in favore della sua felicità. Il viaggio potrebbe ridisegnare sia il futuro professionale di Rosa sia la dinamica tra i due ex.

Intanto, le prove generali della recita al Paradiso diventano il palcoscenico di un inatteso riavvicinamento: Johnny e Irene Cipriani finiscono per condividere un nuovo momento intimo, in contraddizione con le recenti decisioni di Irene.

Sul fronte lavorativo, Agata sceglie di dimettersi dall’incarico a Firenze, ma continua a mentire ai genitori e a Mimmo. La sua versione dei fatti non convince del tutto né Concetta né il ragazzo, aprendo a un conflitto familiare sempre più inevitabile.

Nuovi conflitti in arrivo tra verità taciute e occasioni da cogliere

La puntata del 10 aprile 2026 prepara un cambio di passo narrativo: la determinazione di Adelaide promette uno scontro frontale con i Marchesi, mentre la scelta di Rosa sulla Francia definirà il suo ruolo tra letteratura e affetti.

La tensione sentimentale tra Johnny e Irene e le bugie di Agata indicano che il Paradiso sarà presto attraversato da rivelazioni e rotture emotive.

Gli spettatori possono attendersi sviluppi che incroceranno piani familiari, aspirazioni personali e il tessuto sociale della Milano del periodo, con conseguenze rilevanti sulle prossime puntate.

FAQ

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore il 10 aprile 2026?

La puntata del 10 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai1 alle ore 16.10.

Che cosa scopre Adelaide sui Marchesi nella cena dell’episodio?

Adelaide coglie l’evidente imbarazzo dei fratelli Marchesi quando parla della loro madre, intuendo l’esistenza di un segreto familiare cruciale.

Rosa parte davvero per la Francia per il suo libro?

Rosa viene concretamente incoraggiata da Marcello a partire per la Francia, con tanto di guida di Parigi, ma la decisione definitiva resta aperta.

Cosa succede tra Johnny e Irene durante le prove della recita?

Durante le prove generali, Johnny e Irene vivono un nuovo momento di intimità, inaspettato rispetto alle precedenti scelte della Cipriani.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni sulla soap Rai?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.