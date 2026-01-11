My Name Is Luca la storia che scuote e trasforma il ricordo in aiuto concreto e potente

Ricordo che unisce sport e comunità

Torino si prepara a una serata simbolo in cui memoria e partecipazione pubblica si intrecciano. “My name is Luca. Ballata con Vialli”, in programma al Teatro Regio il 19 gennaio alle 20.00, nasce per trasformare il ricordo in azione collettiva. L’evento, alla seconda edizione, è promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, presieduta da Massimo Mauro, con il patrocinio del Comune e della Regione.

La città rende omaggio a Gianluca Vialli con musica, parole e testimonianze, costruendo un mosaico di storie che unisce tifosi, istituzioni e protagonisti dello sport. Non solo celebrazione: è un luogo di condivisione, dove la memoria diventa responsabilità civica.

Il legame tra il campione e Torino torna al centro della scena, rievocando la stagione della Champions del ’96 e una “seconda giovinezza” sportiva che ha lasciato un’impronta profonda. La città risponde con un abbraccio concreto, chiamando il pubblico a partecipare e sostenere un progetto che mette al centro comunità e futuro.

I biglietti, disponibili su Vivaticket, offrono accesso a un appuntamento che va oltre l’intrattenimento: prendere parte significa convertire l’emozione in impegno condiviso, riaffermando il ruolo dello sport come ponte sociale e culturale.

Beneficenza che diventa cura concreta

Tutti gli incassi di “My name is Luca. Ballata con Vialli” sono destinati all’Istituto di Candiolo-IRCCS, eccellenza oncologica impegnata nella ricerca e nella clinica sul tumore al pancreas. La scelta consolida la missione della Fondazione Vialli e Mauro, attiva dal 2003 nel sostegno alla ricerca su SLA e oncologia.

Il contributo non è simbolico ma operativo: il 2024 segna il potenziamento delle dotazioni del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con una tecnologia avanzata per l’endoscopia, strumento chiave per diagnosi e terapie più tempestive.

Ogni biglietto acquistato si traduce in risorse per progetti e attrezzature, alimentando un circuito virtuoso che unisce pubblico, istituzioni e clinici. La beneficenza diventa infrastruttura sanitaria, con impatto misurabile sui percorsi di cura.

L’iniziativa mira a stabilizzare nel tempo il sostegno economico, trasformando la memoria di Gianluca Vialli in interventi continuativi: dall’implementazione tecnologica alla formazione degli operatori, fino al supporto delle linee di ricerca clinica prioritarie.

Partecipare all’evento al Teatro Regio significa sostenere una filiera che riduce i tempi di diagnosi, rafforza i protocolli e avvicina i pazienti a cure più efficaci, in linea con gli standard delle grandi reti oncologiche europee.

Voci e testimonianze per Luca e Vialli

Sul palco del Teatro Regio si alternano racconti e musica in un montaggio dal ritmo giornalistico: Gigi Buffon, Giorgio Chiellini e Roberto Mancini riportano il profilo umano e professionale di Gianluca Vialli, con memorie dirette e dettagli di spogliatoio che ne definiscono la leadership e la lealtà.

Fabrizio Ravanelli e Angelo Peruzzi rievocano la Champions League 1996, ricomponendo l’epica collettiva di un gruppo e il legame con Torino. La conduzione affidata a Linus garantisce ritmo e misura, tenendo insieme i registri emotivi e informativi.

La pianista Gloria Campaner traduce in partitura cadute e rinascite; Alessandro Cattelan intreccia il suo incontro con Vialli nato da “Una semplice domanda” di Netflix.

Piero Chiambretti porta ironia e sguardo cittadino; Matteo Bussola presenta un monologo inedito; Walter Veltroni lega calcio e cultura popolare, accostando Vialli a Pasolini.

Pietro Sermonti ricostruisce la finale del ’96 vissuta da tifoso; Pietro Brunello interpreta Bob Dylan; il violino di Scarlet Rivera firma la tessitura sonora. Testimonianze diverse che convergono in una narrazione corale, sobria e precisa, dove la memoria diventa impegno pubblico e sostegno alla ricerca.

