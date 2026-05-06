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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Spremberg Editore accelera su Lamiafinanza.it: partnership con Avrage Media per il rilancio pubblicitario

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Milano, 4 maggio 2026 – Lamiafinanza.it, storica testata italiana specializzata in informazione economico-finanziaria e di proprietà di Spremberg Editore, entra in una nuova fase strategica con la sigla di un accordo di collaborazione pubblicitaria con Avrage Media.  

L’operazione segna un passaggio rilevante nel percorso di evoluzione della piattaforma, inserendosi in un più ampio piano di valorizzazione degli asset editoriali verticali. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di Lamiafinanza nel competitivo ecosistema dell’informazione finanziaria digitale, sempre più guidato da dati, tecnologie e modelli editoriali avanzati.

Il progetto di rilancio, coordinato dalla società svizzera Novaretis Sagl guidata da Michele Ficara Manganelli, introduce una trasformazione strutturale che combina innovazione tecnologica e rafforzamento della qualità editoriale. Tra i pilastri del piano spicca l’integrazione di sistemi avanzati di intelligenza artificiale a supporto della produzione giornalistica, affiancati a un rinnovato focus su analisi dei mercati, approfondimenti e linguaggi nativi digitali.

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In parallelo, la testata si adegua alle più recenti linee guida EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) di Google, elemento ormai determinante per la visibilità e l’autorevolezza nel panorama dell’informazione online.

Sotto la Direzione di Paolo Brambilla, il piano editoriale prevede un deciso incremento della produzione di contenuti, l’ampliamento del network di analisti e professionisti del settore finanziario e l’introduzione di nuovi formati ad alto valore aggiunto, tra cui video, webcast e newsletter tematiche.

Non meno rilevante è il fronte tecnologico: sono previsti investimenti mirati sull’infrastruttura digitale per migliorare le performance del sito, ottimizzare la distribuzione dei contenuti e potenziare la presenza sui canali social e professionali, in linea con le nuove dinamiche di consumo dell’informazione.

Sul versante commerciale, la raccolta pubblicitaria viene affidata a Avrage Media, che avrà il compito di sviluppare soluzioni integrate e data-driven, valorizzando un’audience altamente profilata e creando nuove opportunità per brand e inserzionisti.

“Lamiafinanza rappresenta un brand autorevole e riconosciuto nel mondo dell’informazione finanziaria. L’obiettivo è rilanciarlo attraverso un progetto editoriale moderno, capace di intercettare le esigenze di un pubblico sempre più esigente e digitale”, ha dichiarato Stefano Spremberg, fondatore di Spremberg Editore.  

Sulla stessa linea Andrea Paganini, Direttore di Avrage Media, che sottolinea: “Per noi è un grande risultato ospitare all’interno del nostro perimetro di offerta una delle principali testate editoriali del panorama finanziario italiano, che completa il nostro già ricco portafoglio”.  

Con questa operazione, Spremberg Editore rafforza la propria presenza nel segmento business & finance, confermando una strategia orientata a modelli editoriali sostenibili, capaci di integrare informazione di qualità, innovazione tecnologica e nuove opportunità di monetizzazione.

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