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Selena Gomez divide il web per una foto con influencer accusata di eccessivi ritocchi digitali

Selena Gomez divide il web per una foto con influencer accusata di eccessivi ritocchi digitali

Selena Gomez, foto all’evento Rare Beauty e polemica sui social

La cantante e imprenditrice Selena Gomez, oggi a capo del brand cosmetico Rare Beauty, è finita al centro di un nuovo dibattito online.
Il caso nasce a Los Angeles, dove all’inizio di aprile 2026 ha ospitato un evento esclusivo del marchio.
Una foto pubblicata il 4 aprile 2026 su Instagram dall’estetista e influencer newyorkese Natalie Violette, presente all’evento, ha scatenato discussioni sull’aspetto del volto di Selena.

L’immagine, apparentemente ritoccata, ha sollevato dubbi su editing, autenticità e possibile uso di intelligenza artificiale, facendo emergere nuovamente il tema della rappresentazione “reale” delle celebrità nel beauty business.

In sintesi:

  • Evento Rare Beauty a Los Angeles con influencer, tra cui l’estetista Natalie Violette.
  • Una foto Instagram del 4 aprile 2026 scatena critiche all’aspetto di Selena Gomez.
  • Commenti divisi tra apprezzamenti, accuse di eccessivo editing e sospetti di immagine AI.
  • Il caso riapre il dibattito su autenticità, filtri e marketing nel settore beauty.

Dal successo miliardario di Rare Beauty al caso della foto virale

Attrice, cantante, produttrice e imprenditrice, Selena Gomez guida oggi uno dei marchi beauty più influenti.
Rare Beauty ha raggiunto una valutazione che contribuisce a un patrimonio stimato di circa 1,3 miliardi di dollari nel 2024, confermandola tra le self‑made miliardarie dell’intrattenimento.

All’evento di Los Angeles il brand ha riunito creator e professionisti del settore, tra cui l’estetista newyorkese Natalie Violette, seguita da oltre 4 milioni di utenti su TikTok.
Il 4 aprile 2026, Natalie ha condiviso su Instagram uno scatto con Selena, accompagnato dalla didascalia: “Un viaggio indimenticabile con Rare Beauty”.

Accanto a commenti entusiastici come “Siete entrambe bellissime” e “Due dee”, si sono moltiplicate le critiche: “Il volto di Selena sembra diverso dal solito”, “Sta sorridendo, ma i suoi occhi fanno impressione”, “Troppi ritocchi”, fino a “Pensavo fosse un’immagine generata con l’AI.
Altri utenti hanno letto nello sguardo della popstar una presunta tensione con l’influencer, interpretando la posa come segno di disagio.

Autenticità d’immagine, percezione del pubblico e futuro di Rare Beauty

Selena Gomez è spesso lodata per il suo approccio trasparente, condividendo anche scatti senza trucco e parlando apertamente di salute mentale e fragilità personali.

Proprio questa reputazione di autenticità rende più sensibile il pubblico a ogni percezione di “artificio”, soprattutto quando si intrecciano filtri, editing spinto e sospetti di manipolazione digitale. È plausibile che combinazione di luci, post‑produzione e impostazioni di scatto abbia reso l’immagine meno naturale, amplificando la distanza con il suo consueto look.

Nonostante la polemica, il successo commerciale di Rare Beauty non mostra segni di rallentamento: il marchio continua a espandersi, rafforzando la posizione di Selena nel mercato cosmetico globale.
Il caso evidenzia però una sfida strategica per il futuro: preservare coerenza tra valori dichiarati – inclusività, self‑acceptance, naturalezza – e rappresentazione visiva dei testimonial, in un’epoca in cui il confine tra foto reale e contenuto generato diventa sempre più sottile.

FAQ

Quanto vale oggi il patrimonio stimato di Selena Gomez?

Il patrimonio di Selena Gomez è stimato intorno a 1,3 miliardi di dollari nel 2024, grazie soprattutto al successo di Rare Beauty.

Chi è Natalie Violette e perché era all’evento Rare Beauty?

Natalie Violette è un’estetista e content creator di New York, con oltre 4 milioni di follower su TikTok, invitata all’evento come influencer beauty.

Quando è stata pubblicata la foto di Selena Gomez contestata online?

La foto incriminata è stata pubblicata sul profilo Instagram di Natalie Violette il 4 aprile 2026, dopo l’evento Rare Beauty a Los Angeles.

Perché la foto con Selena Gomez ha generato tante critiche?

La foto ha generato critiche perché molti utenti hanno percepito un eccessivo editing del volto di Selena Gomez, arrivando a ipotizzare persino un’immagine generata con AI.

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