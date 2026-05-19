19 Maggio 2026

Home / NEWS / Salvo Sottile contro le Fake News sulla famiglia Poggi e sui pozzi avvelenati scuote l’italia

Delitto di Garlasco, l’allarme di Salvo Sottile sulle fake news

Nel dibattito sul delitto di Garlasco, il giornalista e conduttore Rai Salvo Sottile interviene con una posizione netta a difesa della famiglia Poggi. La presa di posizione arriva a Roma, durante la conferenza “Rai per Idmo”, dedicata al contrasto della disinformazione, quando Sottile denuncia la moltiplicazione di ricostruzioni infondate sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo il conduttore di Far West su Rai 2, negli anni il caso è stato distorto da fake news e sospetti senza riscontro, confondendo il pubblico e aggravando il dolore dei familiari.

L’intervento, rilanciato anche da Adnkronos, si inserisce nel più ampio dibattito sull’affidabilità dell’informazione di cronaca nera e sulla responsabilità dei media nel raccontare casi giudiziari che continuano a dividere l’opinione pubblica.

In sintesi:

Sottile denuncia fake news e insinuazioni sul delitto di Garlasco e sulla famiglia Poggi.

Il giornalista critica un “florilegio di inquinatori di pozzi” attorno al caso.

Televisione e media devono guidare il pubblico nel distinguere notizie vere da contenuti manipolati.

La trasmissione Far West rivendica un ruolo di bussola informativa sui casi di cronaca.

Nel suo intervento, Salvo Sottile chiarisce chi siano oggi le principali vittime collaterali della narrazione sul caso Garlasco: i familiari di Chiara Poggi, esposti da anni a sospetti e allusioni.

Il conduttore sottolinea come, con il passare del tempo, l’“innamoramento” del pubblico per un caso di cronaca possa trasformarsi in terreno fertile per teorie prive di basi fattuali.

Proprio per questo, insiste sulla necessità di una responsabilità editoriale rafforzata, specie nei format che dedicano spazio a inchieste e ricostruzioni giudiziarie.

Le parole di Sottile e il ruolo della televisione nel caso Garlasco

Parlando a margine dell’evento “Rai per Idmo”, Salvo Sottile mette al centro il rapporto tra disinformazione e cronaca giudiziaria. “Il rischio è che quando c’è un innamoramento del pubblico nei confronti di un caso di cronaca, non riesci più a distinguere quali siano le fabbriche di fake news e le notizie vere”, afferma il giornalista, riferendosi espressamente all’omicidio di Garlasco.

Secondo Sottile, sul caso sono circolate ricostruzioni prive di fondamento in quantità: “Sul caso dell’omicidio di Garlasco di fake news ce ne sono state tantissime, poi per fortuna smentite dai fatti”.

Non si tratta soltanto di imprecisioni, ma di un vero e proprio “florilegio di inquinatori di pozzi” che, a suo avviso, ha danneggiato sia l’inchiesta sia la serenità della famiglia Poggi, che “merita rispetto”.

Da qui il passaggio al ruolo della televisione.

“Quello delle fake news è un tema molto attuale, molto importante, soprattutto perché riguarda la percezione da parte del pubblico”, osserva Sottile, evidenziando come il telespettatore fatichi a orientarsi tra fonti affidabili e contenuti manipolati.

Il conduttore rivendica il metodo di Far West, programma di Rai 2 da lui guidato, che punta a essere uno strumento di orientamento: “Il pubblico televisivo ha bisogno di essere guidato anche nel ricercare la genuinità di una notizia. È un po’ quello che abbiamo fatto a ‘Far West’, cercare di essere uno stradario per il pubblico, per dare informazioni corrette sulle direzioni giuste da prendere”.

Un approccio che rimette al centro verifica delle fonti, lettura critica degli atti e distinzione rigorosa tra fatti accertati e ipotesi.

Le implicazioni future per cronaca nera, audience e responsabilità mediatica

Le considerazioni di Salvo Sottile sul caso Garlasco anticipano un passaggio cruciale per la cronaca nera televisiva: la necessità di coniugare audience e rigore.

In un ecosistema informativo dove social, talk e contenuti on demand amplificano ogni dettaglio, il rischio di sovrapporre narrazione spettacolare e verità giudiziaria resta elevato.

Da qui l’insistenza sulla tutela della famiglia Poggi e, più in generale, delle parti coinvolte nei processi: il rispetto delle persone, ricorda Sottile, passa anche dalla rinuncia a rilanciare illazioni e scenari non supportati da dati verificabili.

Per i prossimi sviluppi mediatici del caso, e di altri cold case molto esposti, il banco di prova sarà la capacità dei programmi di cronaca di mantenere centralità informativa senza alimentare nuove “fabbriche di fake news”.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Salvo Sottile sul delitto di Garlasco?

Ha denunciato la presenza di numerosissime fake news, parlando di “inquinatori di pozzi” e chiedendo rispetto per la famiglia Poggi.

Perché la famiglia Poggi è tornata al centro dell’attenzione mediatica?

Perché, secondo Sottile, è stata colpita ingiustamente da insinuazioni e ricostruzioni infondate che hanno aggravato un dolore già enorme.

Che ruolo rivendica la trasmissione Far West nel raccontare i casi di cronaca?

Rivendica un ruolo di guida: verifica le informazioni, ricostruisce i fatti e aiuta il pubblico a distinguere vero e falso.

Perché le fake news sui casi giudiziari sono considerate così pericolose?

Sono pericolose perché condizionano l’opinione pubblica, confondono i fatti, minano la fiducia nella giustizia e danneggiano i familiari.

Quali sono le fonti originali rielaborate per questo articolo sulla vicenda?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.