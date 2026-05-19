19 Maggio 2026

Home / NEWS / Putin visita Pechino, vertice con Xi Jinping per rafforzare alleanza e agenda su sicurezza e crisi internazionali

Putin a Pechino, vertice con Xi Jinping nel segno dell’asse Russia‑Cina

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una visita ufficiale di due giorni, su invito di Xi Jinping. L’incontro si svolge in Cina dal 19 al 21 maggio 2026, pochi giorni dopo il faccia a faccia tra Xi e Donald Trump. Al centro dei colloqui, come anticipa il Cremlino, ci sono il rafforzamento del partenariato strategico bilaterale, nuove intese economiche e il coordinamento sulle principali crisi regionali e globali. La missione coincide con il 25esimo anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole, pilastro giuridico dell’asse Mosca‑Pechino. Sullo sfondo, le esercitazioni delle forze nucleari russe, annunciate dal ministero della Difesa, mandano un messaggio di deterrenza ai rivali occidentali e inseriscono la visita in un quadro di crescente competizione geopolitica globale.

In sintesi:

Putin in Cina per due giorni, visita legata ai 25 anni del Trattato di buon vicinato.

Vertice con Xi Jinping per rafforzare il partenariato strategico e coordinare le posizioni internazionali.

In agenda accordi intergovernativi e incontro con il premier cinese Li Qiang.

Mosca annuncia esercitazioni nucleari, segnale di forza nel contesto delle tensioni globali.

Agenda del vertice e posta in gioco strategica per Russia e Cina

Secondo la nota ufficiale del Cremlino, Vladimir Putin e Xi Jinping “discuteranno di questioni bilaterali attuali, delle modalità per rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese, e si scambieranno opinioni su questioni internazionali e regionali chiave”.

Il vertice cade in concomitanza con il 25esimo anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole, che definisce da un quarto di secolo l’architettura dei rapporti tra Mosca e Pechino. Al termine dei colloqui è prevista la firma di una dichiarazione congiunta e di una serie di accordi bilaterali di livello intergovernativo e interministeriale, destinati a consolidare l’integrazione economica, energetica e tecnologica tra i due Paesi.

Il programma comprende anche un incontro tra Putin e il Primo ministro del Consiglio di Stato cinese Li Qiang, focalizzato sulle prospettive di cooperazione commerciale ed economica. In un videomessaggio alla popolazione cinese, Putin ha sottolineato che Russia e Cina “guardano con grande fiducia al futuro e collaboreranno per sviluppare attivamente i legami in ambito politico, economico e in altri settori”, puntando ad ampliare gli scambi culturali e tra i popoli.

Segnali geopolitici, ruolo stabilizzante e prospettive future dell’asse Mosca‑Pechino

Nel suo messaggio, Putin ha rimarcato che la “stretta cooperazione strategica” tra Russia e Cina svolge “un importante ruolo stabilizzante sulla scena internazionale” e che l’amicizia bilaterale “non è diretta contro terzi, ma mira alla pace e alla prosperità comune”.

All’arrivo all’aeroporto di Pechino, il leader russo è stato accolto con cerimoniale festoso, come documentato dal ministero degli Esteri russo. In parallelo, il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che, dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze armate russe conducono “un’esercitazione sulla preparazione e sull’impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione”.

L’intreccio tra visita di alto profilo politico‑diplomatico e dimostrazione di forza militare evidenzia come l’asse Mosca‑Pechino miri a ridefinire equilibri regionali e globali, offrendo al contempo un messaggio di deterrenza verso Stati Uniti e alleati e aprendo la strada a una progressiva istituzionalizzazione del loro partenariato strategico.

FAQ

Perché Putin è in visita ufficiale in Cina nel maggio 2026?

La visita serve a celebrare i 25 anni del Trattato di buon vicinato e a rafforzare partenariato politico, economico e strategico tra Russia e Cina.

Quali accordi possono essere firmati tra Russia e Cina durante il vertice?

Saranno firmati una dichiarazione congiunta e accordi intergovernativi e interministeriali su cooperazione economica, energetica, tecnologica e coordinamento politico.

Che ruolo ha Li Qiang nell’agenda della visita di Putin a Pechino?

Li Qiang, premier cinese, discuterà con Putin di cooperazione commerciale, investimenti, infrastrutture strategiche e progetti economici chiave bilaterali.

Cosa significano le esercitazioni nucleari russe annunciate dal 19 al 21 maggio?

Le esercitazioni simulano preparazione e impiego delle forze nucleari in caso di minaccia d’aggressione, inviando un chiaro segnale di deterrenza strategica.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia internazionale?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.