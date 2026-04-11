Home / NEWS / Giovanni Tamburi ispira a Bologna un villaggio solidale che ridisegna l’accoglienza per i senzatetto

Un villaggio per senzatetto a Bologna dedicato a Giovanni Tamburi

Un nuovo villaggio di moduli abitativi per senzatetto nascerà a Bologna, in via Terracini, intitolato a Giovanni Tamburi, sedicenne morto nel rogo della discoteca *Le Constellation* a Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno.

Il progetto, voluto dal padre Giuseppe Tamburi e cofinanziato con il Comune di Bologna, punta a offrire accoglienza stabile alle persone senza dimora.

La scelta nasce dalla scoperta, avvenuta solo dopo la tragedia, dell’impegno silenzioso di Giovanni nel portare cibo ai senzatetto della città.

In sintesi:

Villaggio di piccoli moduli abitativi per senzatetto in via Terracini a Bologna.

Struttura intitolata a Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Capodanno in Svizzera.

Progetto cofinanziato da Giuseppe Tamburi e Comune di Bologna, con finalità sociale.

Iniziativa ispirata dall’aiuto segreto che Giovanni dava ai senza dimora.

Come nasce il progetto dedicato a Giovanni Tamburi

L’idea del villaggio prende forma dopo che la famiglia Tamburi scopre il volontariato nascosto di Giovanni, che portava cibo ai senzatetto senza parlarne con nessuno.

Giuseppe Tamburi decide così di trasformare il lutto in un intervento strutturale di solidarietà urbana, legando il nome del figlio a un progetto concreto di inclusione sociale.

L’iniziativa, riportata da il Resto del Carlino, prevede piccoli moduli abitativi, progettati per offrire non solo riparo temporaneo ma anche percorsi di reinserimento, in raccordo con i servizi sociali del Comune.

Giovedì si è svolto un incontro operativo tra Tamburi e una responsabile dell’amministrazione comunale, in vista del sopralluogo tecnico nell’area individuata in via Terracini, zona già destinata a funzioni sociali e facilmente collegata al resto della città.

Un modello possibile per le politiche sociali urbane

Il villaggio in memoria di Giovanni Tamburi potrebbe diventare un caso-pilota per nuove politiche di housing first e micro-accoglienza in Italia.

L’iniziativa, nata dall’alleanza tra un privato e il Comune di Bologna, indica una via concreta di collaborazione pubblico-privato nella gestione dell’emergenza abitativa.

Se il progetto sarà confermato dopo i sopralluoghi tecnici, potrà ispirare altre città nella creazione di piccoli insediamenti diffusi, capaci di integrare assistenza, dignità abitativa e memoria civile.

FAQ

Dove sorgerà il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi?

Sorgerà a Bologna, in via Terracini, in un’area individuata dal Comune e oggetto di prossimi sopralluoghi tecnici congiunti.

Chi finanzia il progetto dei moduli abitativi per senzatetto?

Il progetto è finanziato congiuntamente da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, e dal Comune di Bologna, in un modello di partnership pubblico-privato.

Perché il villaggio sarà intitolato a Giovanni Tamburi?

Sarà intitolato a Giovanni perché, come emerso dopo la sua morte, aiutava di nascosto i senzatetto portando loro cibo.

Qual è l’obiettivo sociale del villaggio in via Terracini?

L’obiettivo è offrire alloggio dignitoso e stabile alle persone senza dimora, integrato con percorsi di assistenza e reinserimento.

Quali sono le fonti dell’informazione su questo progetto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.