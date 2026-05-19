19 Maggio 2026

Home / NEWS / Jannik Sinner verso il Roland Garros analizza condizione fisica e crescita: potenziale ancora lontano al 100%

Sinner verso il Roland Garros 2026: lezioni, ambizioni e vita fuori dal campo

Alla vigilia del Roland Garros 2026, il numero 1 del mondo Jannik Sinner racconta chi è diventato dopo la maratona persa nel 2025 con Carlos Alcaraz a Parigi. In un’intervista concessa a L’Equipe a pochi giorni dall’esordio sul rosso parigino, il campione italiano spiega che cosa ha imparato da quella sconfitta, perché considera la terra battuta un terreno ormai “amico” e come sta costruendo, passo dopo passo, la versione migliore di sé.

Rivela inoltre dove vive oggi, a Monaco, quando e perché ha scelto di allontanarsi da casa per crescere professionalmente, senza rinunciare ai legami profondi con la famiglia in Alto Adige. E, soprattutto, chiarisce perché preferisce mostrarsi “come un robot” in campo, pur rivendicando un carattere molto diverso nella vita privata.

In sintesi:

Sinner riparte dal Roland Garros 2026 dopo la sconfitta-marathon del 2025 contro Alcaraz.

Considera la terra battuta una superficie ormai favorevole e ancora da esplorare pienamente.

Si definisce “robot” in campo: massima concentrazione, zero emozioni esibite agli avversari.

Vita a Monaco per allenarsi al top, senza perdere radici familiari e valori semplici.

Lezioni da Parigi e progetto tecnico del numero 1 al mondo

“Sarebbe una bugia dire che è stato facile voltare pagina”. Così Jannik Sinner torna sulla sconfitta del 2025 con Carlos Alcaraz al Roland Garros, oltre cinque ore di tennis ad altissima intensità.

Il numero 1 del ranking ATP spiega che la chiave è stata reagire in fretta: *“Cerco sempre di andare avanti rapidamente, anche quando vinco. Ed è così che sono riuscito a trionfare a Wimbledon subito dopo. Ma ho imparato grandi lezioni da quella sconfitta a Parigi”*.

La più importante è una certezza tecnica e mentale: la capacità di giocare ad altissimo livello anche sulla terra battuta. Nonostante il dominio sul cemento e sull’erba, Sinner ritiene di non essere ancora arrivato al picco: *“Non credo che tu possa essere al 100% del tuo potenziale a 24 anni”*.

Il suo obiettivo è una versione futura ancora più completa: *“Un giocatore che serve molto bene. Aggressivo ma capace di leggere ogni situazione”*. Nessuna pretesa di prevedere il futuro, ma un piano di crescita lucido, fondato su precisione, lettura tattica e condizione fisica d’élite.

Robot in campo, persona normale fuori: famiglia, Monaco e passioni

“Concentrato come un robot ma sono anche divertente”, sintetizza Jannik Sinner parlando della propria immagine pubblica. Molti lo vedono come un giocatore senza emozioni: *“Ho questa immagine di un giocatore che non ha emozioni, ma è perché sono molto concentrato su ciò che devo fare”*.

Le emozioni, racconta, restano una “tempesta” interiore che preferisce non mostrare: *“Cerco di non farle vedere ai miei avversari”*. La definizione di robot, usata anche dal brasiliano Joao Fonseca, non lo infastidisce: *“Non credo che il termine sia dispregiativo. È così che lavoro io. Cerco sempre di essere il più preciso possibile, di giocare il colpo giusto al momento giusto”*.

Questa impostazione richiede, sottolinea, una forma fisica e mentale impeccabile nei punti decisivi dei match, obiettivo costante dei suoi allenamenti.

Dietro la disciplina da laboratorio c’è però una storia familiare semplice. I genitori, Siglinde e Hanspeter, lavorano come cameriera e cuoco in un ristorante al confine con l’Austria: *“Sono persone molto semplici, che hanno sempre lavorato duramente”*.

Da bambino, racconta, li vedeva solo la sera tardi e la mattina presto perché *“stavano al ristorante tutto il giorno”*. Dopo la scuola passava dai nonni, poi via ad allenarsi: calcio, sci, tennis. *“Ci sono molte cose che ho dovuto fare da solo, e credo davvero che questo mi abbia fatto crescere”*.

Fuori dal campo si definisce “una persona normale”, grata di ciò che ha, determinata a “far crescere il tennis il più possibile in Italia” e a *“dare un buon esempio ai giovani”*.

Vivere e allenarsi a Monaco tra tranquillità, routine e istruzione quotidiana

Oggi Jannik Sinner vive nel Principato di Monaco. La scelta ha un costo umano: *“Mi manca la mia famiglia. I miei nonni stanno invecchiando e vorrei poterli visitare più spesso”*.

Riconosce però che restare ad allenarsi a casa non gli avrebbe permesso di diventare il miglior giocatore possibile.

Il Principato offre esattamente ciò di cui sente il bisogno: *“Per la pace e la tranquillità che trovo qui: posso andare al ristorante o fare la spesa senza che nessuno mi presti attenzione”*. A questo aggiunge infrastrutture ideali – campi da tennis, palestre – e una concentrazione unica di professionisti di altissimo livello, tutti potenziali sparring partner.

La routine comprende anche piccoli riti personali: *“A volte, quando finisco l’addestramento, salgo in macchina e faccio un giro di venti, trenta minuti, con un po’ di musica. È una delle cose che mi piace davvero fare”*.

Tra le passioni extra tennis, serie tv – ora deve terminare *“His & Hers”* su Netflix – e lettura di giornali: segue l’attualità mondiale e soprattutto il calcio, saltando le pagine sul tennis perché “già consapevole di quello che succede”.

Resta l’etichetta di robot, che però vale solo nel perimetro del campo: *“Ma fuori da questo, posso essere divertente. In ogni caso, mi piace scherzare”*. Una dualità che potrebbe diventare la chiave narrativa dei prossimi anni, tra ambizioni Slam e costruzione di un modello sportivo per i giovani italiani.

FAQ

Qual è l’obiettivo di Sinner al Roland Garros 2026?

Jannik Sinner punta a trasformare le lezioni del 2025 in un percorso vincente sulla terra, confermando il suo status da numero 1.

Perché Sinner si definisce un “robot” in campo?

Si definisce così perché gioca con concentrazione estrema, controllo emotivo totale e ricerca costante del colpo più preciso possibile.

Quale ruolo hanno avuto i genitori nella crescita di Sinner?

Hanno trasmesso disciplina e semplicità: lavorando tutto il giorno al ristorante, lo hanno spinto ad essere autonomo presto.

Perché Jannik Sinner ha scelto di vivere a Monaco?

Ha scelto Monaco per tranquillità, anonimato relativo, strutture di alto livello e grande disponibilità di sparring partner professionisti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata integrando e rielaborando contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, verificati dalla nostra Redazione.