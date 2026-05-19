19 Maggio 2026

Home / NEWS / Arsenal trionfa in Premier League mentre il Manchester City si ferma sul pareggio decisivo

Arsenal campione d’Inghilterra: titolo Premier e sogno double europeo

L’Arsenal è matematicamente campione d’Inghilterra: il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth consegna la Premier League ai londinesi, già a +5 dopo l’1-0 sul Burnley di lunedì.

Chi festeggia è il club del Nord di Londra, guidato da Mikel Arteta, al suo primo titolo nazionale da allenatore dei Gunners.

Il trionfo arriva al termine di una stagione di straordinaria continuità, che spezza l’egemonia della squadra di Pep Guardiola e riporta il club ai vertici del calcio inglese ed europeo.

In sintesi:

Arsenal campione di Premier League grazie al pareggio del Manchester City col Bournemouth.

Per i Gunners è il 14esimo titolo inglese, il primo dell’era Mikel Arteta.

Decisiva la vittoria sul Burnley e la continuità nei risultati stagionali.

Il 30 maggio finale di Champions a Budapest contro il Paris Saint-Germain.

Il successo dell’Arsenal arriva nella serata del 19 maggio, quando il City non va oltre il pari in trasferta col Bournemouth, certificando il sorpasso definitivo in vetta.

La squadra di Mikel Arteta, ricostruita dal 2019 dopo l’esonero di Unai Emery, conquista così il titolo in Premier League atteso da anni dai tifosi del Nord di Londra.

Il trionfo si inserisce in un contesto europeo ancora aperto: il 30 maggio, alla Puskás Aréna di Budapest, i Gunners affronteranno il Paris Saint-Germain in finale di Champions League, inseguendo uno storico double Premier–Europa.

Come l’Arsenal ha interrotto il dominio del Manchester City

Per l’Arsenal è il quattordicesimo titolo nazionale, ma il valore simbolico va ben oltre il numero di trofei: è il primo campionato conquistato con Mikel Arteta in panchina, ex vice di Pep Guardiola proprio al Manchester City.

Arrivato nell’inverno 2019, Arteta ha avviato una ricostruzione tecnica e mentale, riportando il club prima in Champions League e poi stabilmente nella corsa al vertice domestico.

Negli ultimi anni i Gunners avevano chiuso tre stagioni consecutive al secondo posto, sempre alle spalle del City, sfiorando ripetutamente il traguardo senza riuscire a completare l’opera.

Quest’anno la svolta è arrivata grazie a una continuità raramente eguagliata: pochi passi falsi, gestione accorta dei big match, solidità difensiva e una rosa finalmente profonda nei ruoli chiave.

La vittoria di misura contro il Burnley, 1-0 lunedì sera, ha consolidato il +5 in classifica e messo pressione al Manchester City, che non è riuscito a replicare il consueto forcing finale pareggiando con il Bournemouth.

Il mezzo passo falso della squadra di Guardiola ha chiuso la corsa al titolo e aperto la festa biancorossa nel Nord di Londra, dove il ritorno al trono d’Inghilterra assume il valore di una rifondazione compiuta.

Il sogno double tra Premier League e Champions League

La stagione dell’Arsenal non è ancora finita e può diventare storica anche in chiave europea.

Il 30 maggio, a Budapest, i Gunners affronteranno il Paris Saint-Germain in una finale di Champions League che potrebbe trasformare un’annata già trionfale in un riferimento per il prossimo decennio europeo.

Centrare il double Premier–Champions significherebbe consolidare l’autorevolezza internazionale del progetto Arteta, rafforzare il brand Arsenal sui mercati globali e influenzare profondamente i futuri equilibri competitivi di Inghilterra e continente.

FAQ

Quanti titoli di Premier League ha vinto finora l’Arsenal?

L’Arsenal ha ora conquistato 14 titoli nazionali in Inghilterra, confermandosi uno dei club più vincenti della Premier League.

Quando si è deciso matematicamente il titolo dell’Arsenal?

Il titolo si è deciso il 19 maggio, quando il Manchester City ha pareggiato col Bournemouth, rendendo irraggiungibili i Gunners.

Chi è l’allenatore dell’Arsenal campione d’Inghilterra?

L’allenatore è Mikel Arteta, ex centrocampista dei Gunners ed ex vice di Pep Guardiola al Manchester City.

Quando e dove si gioca la finale di Champions dell’Arsenal?

La finale si gioca il 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, contro il Paris Saint-Germain.

Quali sono le fonti originali di questo articolo sportivo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.