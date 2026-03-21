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Ripple amplia la presenza in Brasile con soluzioni digitali integrate per banche tradizionali e nuove fintech

Ripple amplia la presenza in Brasile con soluzioni digitali integrate per banche tradizionali e nuove fintech

Ripple accelera in Brasile con nuova piattaforma cripto regolamentata

La società blockchain Ripple, nota per il network XRP Ledger, rafforza la propria presenza in Brasile lanciando una piattaforma integrata per pagamenti transfrontalieri, custodia di asset digitali, brokerage e tesoreria.
Operativa per banche e fintech locali, l’offerta viene introdotta mentre Ripple avvia la richiesta di licenza come Virtual Asset Service Provider (VASP) presso la Banca Centrale del Brasile, adeguandosi al nuovo quadro normativo sulle criptovalute.
L’obiettivo è rendere più efficienti i flussi tra Brasile, Stati Uniti e altri mercati, sostenere la tokenizzazione di asset reali e consolidare la posizione di Ripple in America Latina, area che la presidente Monica Long definisce strategica per innovazione finanziaria e scala di mercato.

In sintesi:

  • Ripple lancia in Brasile una piattaforma unica per pagamenti, custodia, brokerage e tesoreria digitale.
  • L’azienda richiederà la licenza VASP alla Banca Centrale del Brasile per operare pienamente regolamentata.
  • Banche e fintech brasiliane già usano XRP Ledger per dollari, real e stablecoin.
  • Con acquisizioni miliardarie e stablecoin RLUSD, Ripple mira alla leadership nei pagamenti digitali.

Nuova piattaforma Ripple e primi grandi partner brasiliani

La nuova offerta di Ripple integra in un unico stack tecnologico pagamenti transfrontalieri, custodia digitale, servizi di brokerage e strumenti di tesoreria pensati per banche e fintech che gestiscono valute fiat, criptovalute e stablecoin.

Tra i primi utilizzatori spiccano istituzioni brasiliane già attive sulla rete Ripple. Banco Genial abilita trasferimenti in dollari USA nello stesso giorno, mentre Braza Bank sfrutta l’infrastruttura per flussi di cambio ed emissione di uno stablecoin ancorato al real sul XRP Ledger.

La fintech Nomad usa il network per spostare fondi tra Brasile e Stati Uniti, regolando parte dei trasferimenti in stablecoin, con benefici in termini di velocità, costi e tracciabilità. Sul fronte della tokenizzazione, i partner locali CRX e Justoken impiegano la piattaforma per emettere asset tokenizzati collegati anche a materie prime, ampliando la gamma di strumenti di investimento digitali per investitori istituzionali e corporate.

Licenza VASP, strategia globale e prospettive future

La richiesta di licenza VASP alla Banca Centrale del Brasile è la chiave per inserire Ripple nel nascente regime regolamentato degli asset virtuali, garantendo certezza normativa a banche e fintech partner.

Monica Long sottolinea come il Brasile abbia sviluppato “uno degli ecosistemi finanziari più avanzati e lungimiranti del mondo” e afferma che, dopo anni di investimenti in licenze e tecnologia, “ora, con la nostra piattaforma ampliata, possiamo incontrare le istituzioni di tutta la regione con tutto ciò di cui hanno bisogno per competere nel moderno sistema finanziario”.

L’espansione brasiliana si inserisce in una strategia globale sostenuta da acquisizioni: Ripple ha comprato la società di prime brokerage Hidden Road per 1,25 miliardi di dollari e il business di tesoreria corporate di GTreasury per 1 miliardo. Parallelamente ha lanciato lo stablecoin in dollari RLUSD, già a 1,5 miliardi di emissione tramite la propria piattaforma di custodia, e il network ha processato oltre 100 miliardi di dollari in transazioni.

Un programma di riacquisto azionario ha portato la valutazione di Ripple attorno ai 50 miliardi di dollari, consolidando il suo ruolo di attore centrale nei pagamenti digitali regolamentati.

FAQ

Cosa cambia per banche e fintech brasiliane con Ripple

Diventa possibile usare un’unica piattaforma per pagamenti cross-border, custodia, brokerage e tesoreria, riducendo costi operativi e complessità infrastrutturale rispetto a soluzioni frammentate tradizionali.

Qual è il ruolo della licenza VASP in Brasile

La licenza VASP permette a Ripple di operare pienamente regolamentata, offrendo servizi cripto a istituzioni finanziarie secondo le norme della Banca Centrale brasiliana.

Come vengono usati gli stablecoin sulla rete XRP Ledger

Gli stablecoin, inclusi quelli ancorati a dollaro e real, vengono utilizzati per regolare pagamenti internazionali, ottimizzare liquidità e tokenizzare asset, mantenendo maggiore stabilità di valore.

Perché Ripple investe in Hidden Road e GTreasury

Ripple integra competenze di prime brokerage e tesoreria corporate per offrire soluzioni istituzionali complete, dall’accesso ai mercati alla gestione avanzata di liquidità e rischio.

Qual è la fonte delle informazioni su Ripple e Brasile

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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