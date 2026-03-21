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Animoca Brands rafforza la partnership con Ava Labs per accelerare l espansione di Avalanche in Asia e Medio Oriente

Animoca Brands rafforza la partnership con Ava Labs per accelerare l espansione di Avalanche in Asia e Medio Oriente

Animoca Brands investe in Ava Labs per espandere Avalanche in Asia

L’azienda Web3 Animoca Brands, con sede a Hong Kong, ha annunciato un investimento strategico in Ava Labs, sviluppatore principale della blockchain Avalanche. L’accordo, reso noto nel 2026, punta a rafforzare la presenza di Avalanche in Asia e Medio Oriente, aree in cui gli asset digitali registrano una crescita accelerata. L’operazione mira a sostenere progetti su real-world assets (RWA), identità digitale ed entertainment, offrendo capitale, consulenza strategica e accesso alla rete di oltre 600 partecipate di Animoca. In parallelo, il contesto normativo di Hong Kong – tra i primi mercati ad approvare ETF spot su Bitcoin, Ether e Solana – consolida la città come hub regolamentato per la finanza digitale, creando un terreno favorevole alla diffusione di Avalanche nella regione.

In sintesi:

  • Animoca Brands entra in Ava Labs per accelerare l’espansione di Avalanche in Asia e Medio Oriente.
  • Focus su asset reali tokenizzati, identità digitale e intrattenimento on-chain ad alto potenziale.
  • Accesso ai network istituzionali e alle oltre 600 società del portafoglio Animoca.
  • Hong Kong consolida il ruolo di hub regolamentato con ETF spot su Bitcoin, Ether e Solana.

Come la partnership può ridisegnare l’ecosistema Avalanche regionale

L’investimento di Animoca Brands in Ava Labs non è solo finanziario: la collaborazione include supporto operativo, sviluppo commerciale e connessioni con network istituzionali in mercati chiave. Animoca lavorerà “sull’implementazione del capitale, esplorando le integrazioni di prodotti e fornendo supporto strategico alla consulenza a progetti ad alto potenziale che si stanno basando su Avalanche”, con priorità a intrattenimento, RWA e identità digitale.

Le startup e i protocolli che scelgono Avalanche potranno sfruttare l’accesso diretto all’ampio ecosistema di oltre 600 società in portafoglio di Animoca, ampliando canali di distribuzione, partnership media, gaming, metaverso e finanza decentralizzata. La collaborazione prevede anche assistenza agli sviluppatori Avalanche nell’integrazione di prodotti e nell’individuazione di nuove fonti di capitale, con particolare attenzione ai team che intendono lanciare o scalare servizi in Medio Oriente e Asia, due aree sempre più centrali nella geografia globale delle criptovalute.

Questa combinazione di tecnologia, capitale e accesso istituzionale può trasformare Avalanche in una delle infrastrutture di riferimento per progetti regolamentati e compliant nella regione.

Hong Kong hub regolamentato e le prospettive future per Avalanche

L’operazione si innesta nel rafforzamento di Hong Kong come centro regolato per gli asset digitali. Dal 2023, le piattaforme di scambio di criptovalute devono registrarsi presso la Securities and Futures Commission, ottenendo licenze che consentono il trading retail sotto regole più severe di tutela degli investitori.

La città ha inoltre approvato ETF spot su Bitcoin, Ether e Solana, posizionandosi tra i primi mercati globali a proporre questi prodotti, prima ancora di alcune giurisdizioni occidentali. Parallelamente, Hong Kong sta sviluppando un’infrastruttura per l’emissione e il regolamento di bond tokenizzati, con l’obiettivo di collegarla ad altre piattaforme regionali di tokenizzazione e di estenderla ad asset aggiuntivi.

Secondo Cointelegraph, sono in corso collaborazioni con Shanghai per soluzioni di trade finance e gestione digitale dei dati cargo, anche tramite il progetto Project Ensemble della HKMA. In questo quadro, Avalanche, sostenuta da Animoca, potrebbe diventare una delle infrastrutture privilegiate per applicazioni istituzionali cross-border basate su tokenizzazione e dati verificabili.

FAQ

Che cosa prevede l’investimento di Animoca Brands in Ava Labs?

L’investimento prevede capitale, supporto strategico, sviluppo commerciale e accesso all’ecosistema di oltre 600 partecipate Animoca per progetti su Avalanche in Asia e Medio Oriente.

Perché Avalanche punta in modo mirato su Asia e Medio Oriente?

Avalanche punta su Asia e Medio Oriente perché sono mercati con forte crescita di adozione crypto, regolamentazioni in evoluzione e grande interesse istituzionale verso tokenizzazione e fintech.

Quali settori saranno prioritari nella collaborazione tra Animoca e Ava Labs?

I settori chiave sono intrattenimento on-chain, real-world assets tokenizzati, identità digitale e soluzioni enterprise che richiedono scalabilità elevata e infrastrutture regolamentabili.

Qual è il ruolo di Hong Kong nello sviluppo della finanza digitale?

Hong Kong agisce come hub regolamentato, con licenze per exchange, ETF spot su principali criptovalute e iniziative pilota su bond e trade finance tokenizzati.

Da quali fonti deriva la rielaborazione delle informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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