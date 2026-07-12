Svezia chiede all’UE di bloccare il sistema Tesla senza modifiche

La notizia in sintesi
- Svezia chiede all’UE di non approvare il sistema Tesla senza modifiche.
- Il nodo riguarda lo speed offset oltre i limiti di velocità.
- Il FSD Supervised resta assistenza alla guida, non guida autonoma piena.
- La decisione può influenzare regole e mercato europeo dell’automazione.
Riassunto generato con AI
Svezia contro l’approvazione europea di Tesla
Tesla affronta un nuovo passaggio regolatorio in Europa: secondo Reuters, l’autorità svedese dei trasporti ha chiesto al Technical Committee on Motor Vehicles dell’Unione europea di non approvare il Full Self-Driving Supervised finché il costruttore non eliminerà la possibilità di impostare una velocità superiore ai limiti. La posizione riguarda il sistema già approvato nei Paesi Bassi dalla RDW, ma non ancora autorizzato in modo pieno nell’intero mercato comunitario.
Il dossier, indicato da Reuters in discussione il 30 giugno prima di un eventuale voto formale, mette al centro sicurezza stradale, rispetto delle norme e attribuzione delle responsabilità. Per Stoccolma, il problema non è l’assistenza avanzata in sé, bensì una funzione software che può rendere tecnicamente possibile superare il limite previsto su strada.
La richiesta svedese arriva mentre Tesla punta a estendere in Europa il proprio pacchetto di guida assistita. L’esito del confronto UE può quindi incidere non soltanto sul lancio del servizio, ma anche sui criteri applicati ai sistemi che controllano automaticamente sterzo, accelerazione e frenata con supervisione umana.
Il limite tra assistenza, velocità e responsabilità
Il primo elemento da distinguere riguarda la natura del prodotto. Il Full Self-Driving Supervised non equivale a guida autonoma completa: la RDW ha precisato che il conducente deve mantenere il controllo dell’auto ed essere pronto a intervenire in ogni momento. Definirlo semplicemente guida autonoma descriverebbe dunque un livello di automazione diverso da quello autorizzato.
La questione sollevata dalla Svezia si concentra sul cosiddetto speed offset, cioè sulla facoltà di programmare una velocità oltre il limite. Il punto regolatorio è rilevante perché una scelta lasciata formalmente al guidatore può essere resa disponibile e normalizzata dall’interfaccia del veicolo. In questa area si incontrano doveri del conducente, progettazione del software e obblighi del costruttore.
Non risulta, inoltre, un via libera definitivo valido in tutti gli Stati membri. L’approvazione olandese costituisce un primo passaggio, mentre l’eventuale estensione europea dipende dal confronto tra autorità e dal successivo iter comunitario. L’opposizione svedese potrebbe avere maggior peso qualora altri Paesi condividessero le preoccupazioni sul rapporto fra tecnologia, eccesso di velocità e responsabilità legale.
Reuters ha riferito anche di contestazioni relative ai dati di sicurezza presentati da Tesla ai regolatori europei. Esperti indipendenti avrebbero ritenuto alcune informazioni poco solide oppure fondate su confronti non omogenei. Questo non dimostra automaticamente che il sistema sia insicuro, ma richiede cautela nel valutare affermazioni di superiorità rispetto alla guida umana.
Per il settore automotive, la vicenda mostra quanto la trasparenza delle basi statistiche, delle condizioni d’uso e dei criteri comparativi resti decisiva. Le funzioni avanzate possono differenziare un’auto, ma l’accettazione commerciale dipende dalla fiducia di autorità e utenti, oltre che dalla coerenza con le regole stradali.
Un precedente per l’industria automobilistica
Per Tesla, l’espansione del FSD Supervised rappresenta una leva per valorizzare il software e rafforzare la competitività in un mercato elettrico più complesso, segnato dalla concorrenza cinese e dagli investimenti dei costruttori tradizionali. Un rinvio o un blocco europeo limiterebbe questa strategia.
La conseguenza più ampia riguarda però l’intera industria dei software defined vehicle. La decisione UE potrà chiarire quanto margine abbiano i produttori nell’interpretare tramite software le norme di circolazione e quali garanzie debbano offrire prima della diffusione dei sistemi supervisionati.
Il caso non mette quindi in discussione ogni tecnologia di assistenza alla guida. Fissa invece un confine: l’innovazione dovrà dimostrare di poter convivere con limiti di velocità, responsabilità chiare e dati verificabili.
FAQ
Che cosa contesta la Svezia a Tesla?
Sì, l’autorità svedese contesta la funzione che consentirebbe di impostare una velocità superiore ai limiti stradali.
Il FSD Supervised è guida autonoma?
No, il sistema è un’assistenza supervisionata: secondo la RDW, il conducente deve mantenere il controllo ed essere pronto a intervenire.
Dove è stato approvato il sistema Tesla?
Sì, il FSD Supervised ha ricevuto una prima approvazione nei Paesi Bassi dalla RDW, non nell’intera Europa.
Quando è previsto il confronto europeo?
Sì, Reuters indica il 30 giugno come data di discussione in sede UE prima di un eventuale voto formale.
Come è stata verificata questa ricostruzione?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Affaritaliani.it.