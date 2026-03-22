Home / NEWS / Referendum giustizia, guida essenziale al voto: orari dei seggi, quesiti e conseguenze per i cittadini

Referendum giustizia 2026, al via il voto che cambia la Costituzione

Dalle 7 di questa mattina sono aperti in tutta Italia i seggi per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, che si voterà oggi e domani. Gli elettori devono scegliere se approvare o respingere la legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, ridisegna il Consiglio superiore della magistratura e istituisce una nuova Alta Corte disciplinare.

Il voto, fissato per il weekend del 22‑23 marzo 2026, è conseguenza dell’approvazione parlamentare della riforma nell’autunno 2025 senza la maggioranza dei due terzi.

Per questo la Costituzione impone il passaggio al giudizio popolare. Il governo e il centrodestra spingono per il Sì, mentre gran parte dell’opposizione invita a votare No, denunciando rischi per l’indipendenza della magistratura.

In sintesi:

Si vota il 22‑23 marzo 2026 sul referendum confermativo della riforma della giustizia.

In gioco separazione delle carriere, nuovi Csm distinti e Alta Corte disciplinare.

Il centrodestra sostiene il Sì, centrosinistra e M5S guidano il fronte del No.

Non è previsto quorum: qualunque risultato sarà costituzionalmente vincolante.

I seggi resteranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15, nei seggi del proprio comune di residenza. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio.

Si tratta di un referendum confermativo disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione: deve svolgersi tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno dal decreto di indizione e in una domenica, con l’ormai consueta estensione al lunedì per favorire l’affluenza. Un ricorso di un comitato di quindici giuristi contro la data scelta è stato respinto dal Tar del Lazio il 15 gennaio 2026, che ha riconosciuto la piena conformità del calendario ai vincoli costituzionali.

I contenuti della riforma e il quesito in scheda

Il fulcro della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, oggi appartenenti al medesimo ordine. Non sarà più possibile passare da una funzione all’altra: la scelta avverrà all’ingresso in magistratura e resterà definitiva.

La Costituzione viene modificata anche nell’assetto dell’autogoverno: l’attuale Consiglio superiore della magistratura lascia il posto a due distinti Consigli superiori, uno per i giudici e uno per i pm, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica ma con composizione e poteri autonomi. Viene introdotto un sistema di selezione dei membri largamente fondato sul sorteggio: i componenti togati saranno estratti a sorte tra i magistrati, quelli laici da un elenco di professori universitari e avvocati definito dal Parlamento, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il correntismo.

La riforma istituisce inoltre una Alta Corte disciplinare, chiamata a giudicare gli illeciti dei magistrati, separando così le funzioni disciplinari da quelle di governo delle carriere. L’accesso dei pubblici ministeri alla Corte di Cassazione sarà possibile soltanto per meriti insigni, scelta che secondo i promotori rafforza la distinzione dei ruoli, mentre per i critici apre spazi di discrezionalità.

Il quesito sulla scheda, di colore verde, è unico. Riproduce il titolo e gli articoli costituzionali oggetto di revisione e chiede se gli elettori «approvano il testo della legge di revisione» degli articoli indicati, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, relativa alle «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», autorizzata dal governo e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sulla parte inferiore della scheda compaiono due riquadri affiancati, Sì e No. L’elettore deve tracciare un solo segno nel riquadro prescelto, senza scritte aggiuntive, per evitare l’annullamento della scheda. In cabina è vietato l’uso di cellulari o dispositivi elettronici, anche per impedire la violazione del segreto del voto.

Dal punto di vista procedurale, il referendum è privo di quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dalla partecipazione.

Chi vota “Sì” conferma definitivamente la riforma e la conseguente modifica della Costituzione; chi vota “No” ne blocca l’entrata in vigore, lasciando immutato l’attuale assetto dell’ordinamento giudiziario. Il voto è personale, libero e segreto; gli italiani iscritti all’AIRE possono partecipare dall’estero secondo le modalità previste dalla legge.

Scenari politici e possibili conseguenze istituzionali

Il centrodestra di governo sostiene compatto il Sì. Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presentano la riforma come un riequilibrio tra accusa e difesa, pur escludendo conseguenze sulla tenuta dell’esecutivo in caso di vittoria del No.

Forza Italia, con il vicepremier Antonio Tajani, richiama la storica battaglia per la “giustizia giusta” di Silvio Berlusconi, mentre il leader della Lega Matteo Salvini lega il Sì a una magistratura più “trasparente e responsabile”. Sul fronte opposto, il Partito Democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte difendono il No, giudicando la riforma inadatta a ridurre la durata dei processi e potenzialmente lesiva dell’indipendenza dei magistrati.

Contrari anche Alleanza Verdi e Sinistra, con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che denunciano un rafforzamento del potere politico sul sistema giudiziario. Nel campo centrista, Azione di Carlo Calenda sostiene il Sì, mentre Italia Viva di Matteo Renzi parla di “riformicchia” e lascia libertà di voto. Noi Moderati di Maurizio Lupi, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e Più Europa si esprimono prevalentemente per la conferma.

Questo passaggio referendario si inserisce nella scia dei principali referendum confermativi precedenti: la riforma del Titolo V approvata nel 2001, le riforme respinte nel 2006 e nel 2016 (con le dimissioni del governo Renzi dopo la vittoria del No), e il via libera del 2020 al taglio dei parlamentari. L’esito di oggi e domani potrebbe ridefinire a lungo i rapporti tra poteri dello Stato, incidendo sulla fisionomia della magistratura italiana e sul rapporto di fiducia dei cittadini con il sistema giudiziario.

FAQ

Quando si vota per il referendum giustizia 2026?

Si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15, nei seggi comunali.

Serve un quorum minimo di partecipazione per validare il referendum?

No, il referendum confermativo non prevede alcun quorum: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza registrata alle urne.

Cosa significa votare Sì al referendum sulla giustizia?

Votare Sì significa approvare la riforma: separazione delle carriere, due nuovi Csm distinti e istituzione dell’Alta Corte disciplinare permanente.

Cosa succede se prevale il No nel referendum?

In caso di vittoria del No, la riforma costituzionale decade integralmente e resta in vigore l’attuale ordinamento giudiziario senza modifiche.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sul referendum?

Questa analisi è elaborata a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.