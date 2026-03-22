Home / NEWS / Referendum giustizia, astensione al voto: conseguenze legali concrete e ricadute politiche per i cittadini

Astensione al voto in Italia: cosa comporta davvero non andare alle urne

Chi: i cittadini italiani maggiorenni chiamati a votare a referendum, politiche, europee e amministrative.

Cosa: scelgono di non andare a votare o valutano l’astensione, chiedendosi se esistano rischi o sanzioni.

Dove: in tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Quando: in occasione delle diverse consultazioni elettorali, con focus sull’attualità referendaria.

Perché: circolano bufale su presunte multe, perdita del diritto di voto o ritiro della tessera elettorale; serve chiarezza giuridica e costituzionale.

In sintesi:

In Italia non esistono sanzioni o multe per chi non va a votare.

Il diritto di voto non si perde mai per semplice astensione reiterata.

Nel referendum abrogativo chi si astiene incide sul quorum del 50%+1.

Oggi il voto è dovere civico, non più obbligo giuridico come nel 1957.

Astensione, Costituzione e conseguenze politiche: cosa prevede davvero la legge

In base all’articolo 48 della Costituzione, sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età; il voto è personale, eguale, libero, segreto e il suo esercizio è definito “dovere civico”, non obbligo giuridico.

Ciò significa che in Italia non è previsto alcun obbligo di voto né sanzioni amministrative o penali per chi sceglie l’astensione, anche se ripetuta per anni. Nessun rischio di multe, nessun ritiro della tessera elettorale, nessuna limitazione nella partecipazione a concorsi pubblici.

La perdita del diritto di voto è ammessa solo in casi tassativi: incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale previste dalla legge. L’astensionismo, quindi, non incide sullo status giuridico del cittadino.

Restano però le conseguenze politiche: un’ampia quota di non votanti può segnalare disaffezione verso la politica, protesta contro corruzione e immobilismo, o sfiducia nella capacità delle urne di cambiare la realtà. Rinunciare al voto significa, di fatto, lasciare ad altri la scelta sui rappresentanti e sulle regole che governano il Paese.

Referendum, quorum e storia dell’obbligo di voto: perché l’astensione conta

Nel referendum abrogativo l’astensione ha un impatto diretto: l’esito è valido solo se partecipa almeno il 50% (+1) degli aventi diritto. Non votare contribuisce quindi al mancato raggiungimento del quorum e, in pratica, al fallimento del referendum stesso.

Diverso il caso dei referendum costituzionali, come quello sulla giustizia del 22 e 23 marzo: qui il quorum non è richiesto e il risultato è valido qualunque sia l’affluenza; basta anche un numero minimo di elettori per determinare la vittoria del Sì o del No.

La convinzione che chi non vota rischi sanzioni deriva dal passato. Nel 1957 il Testo Unico elettorale prevedeva l’obbligo di voto: l’elettore che si asteneva senza giustificazione veniva esposto per un mese all’albo comunale e per cinque anni nei certificati di buona condotta compariva la dicitura “non ha votato”.

Quella norma è stata abrogata nel 1993: oggi nessuna istituzione può interferire con la scelta di votare o astenersi, che resta libera espressione del cittadino. Proprio per questo, però, la decisione di non recarsi alle urne andrebbe sempre ponderata con consapevolezza informata.

FAQ

Non andare a votare comporta multe o altre sanzioni in Italia?

Sì, è certo che in Italia non esiste alcuna multa o sanzione per chi non vota, nemmeno dopo molte astensioni consecutive.

Posso perdere il diritto di voto se mi astengo per anni?

Sì, è confermato che il diritto di voto non si perde mai per semplice astensione; si perde solo per specifiche sentenze o incapacità stabilite dalla legge.

L’astensione influisce sempre sul risultato del referendum?

Sì, nel referendum abrogativo l’astensione incide sul quorum del 50%+1, mentre nei referendum costituzionali il risultato è valido anche con bassa affluenza.

È vero che in passato non votare comportava conseguenze ufficiali?

Sì, nel 1957 il voto era obbligatorio: chi non votava veniva segnalato all’albo comunale e nei certificati di buona condotta per cinque anni.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su voto e astensione?

Sì, i contenuti derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.