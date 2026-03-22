Home / NEWS / Lega raduna centinaia di militanti a Pontida per l’ultimo saluto a Umberto Bossi

Funerali di Umberto Bossi a Pontida, l’ultimo saluto del popolo leghista

A Pontida, in provincia di Bergamo, si tengono oggi, 22 marzo, i funerali di Umberto Bossi, storico fondatore e leader della Lega, scomparso a 84 anni. Sul cavalcavia all’ingresso del paese campeggia lo striscione bianco con scritta verde “Una vita senza libertà non è vita. W Bossi”, sintesi dell’eredità politica del leader. Nell’abbazia di San Giacomo, cuore simbolico del movimento, la cerimonia religiosa si svolge alla presenza di circa 400 invitati, tra familiari, massime autorità e vertici del partito. All’esterno, centinaia di militanti arrivati da tutto il Nord seguono la funzione tramite maxischermo, in un clima di forte partecipazione identitaria. È annunciata la presenza della premier Giorgia Meloni, a conferma del peso storico e politico di Bossi nel sistema istituzionale italiano.

In sintesi:

Funerali di Umberto Bossi oggi nell’abbazia di San Giacomo a Pontida.

oggi nell’abbazia di San Giacomo a Pontida. Striscione all’ingresso del paese: “Una vita senza libertà non è vita. W Bossi” .

. Centinaia di militanti con fazzoletti verdi e bandiere del leone di San Marco.

Presenti premier Giorgia Meloni e figure storiche come Mario Borghezio.

Il rito a Pontida e il significato politico del commiato

La piazza dell’abbazia di San Giacomo è transennata e organizzata per gestire l’afflusso dei militanti leghisti, giunti in larga parte dal Nord Italia. Molti indossano il tradizionale fazzoletto verde con il sole delle Alpi, altri sventolano bandiere rosse con il leone di San Marco in giallo, richiamo alle radici autonomiste e venete della Lega.

Per consentire la partecipazione più ampia possibile, è stato allestito un maxischermo nell’area adiacente all’abbazia: l’accesso alla chiesa è infatti limitato a circa 400 posti, riservati in parte alla famiglia di Bossi e alle principali cariche istituzionali e di partito. Tra queste, è prevista la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, segnale di riconoscimento istituzionale al ruolo svolto dal fondatore leghista nella trasformazione del quadro politico nazionale.

Nel sagrato e tra i presenti emerge un sentimento di appartenenza personale verso Bossi, percepito come riferimento identitario più che come semplice leader di partito.

Memoria, nuove generazioni e identità leghista dopo Bossi

La figura di Umberto Bossi continua a esercitare attrazione anche sulle nuove generazioni leghiste. Alessio, 28 anni, assessore in un comune della provincia di Venezia e coordinatore della Lega Giovani nel territorio, racconta di aver scoperto la politica guardando un comizio di Bossi a Pontida: “Lui è il motivo per cui faccio politica… un vero leghista oggi è presente, per dire grazie a Umberto”.

Tra i presenti figura anche l’ex europarlamentare Mario Borghezio, storico dirigente del movimento, con al collo il fazzoletto verde: “Questa è la mia dichiarazione oggi, solo con Bossi”, sottolinea, legando la propria testimonianza al rapporto personale con il fondatore.

Il commiato di Pontida segna così non solo la chiusura di una stagione politica, ma anche un passaggio di testimone simbolico: l’eredità di Bossi viene rivendicata come patrimonio identitario da un elettorato in evoluzione, mentre la leadership attuale è chiamata a integrare memoria storica e nuove strategie nazionali.

FAQ

Dove si svolgono i funerali di Umberto Bossi e chi può partecipare?

I funerali si svolgono nell’abbazia di San Giacomo a Pontida. In chiesa ci sono circa 400 posti, mentre i militanti seguono tramite maxischermo esterno.

Qual è il significato dello striscione “Una vita senza libertà non è vita”?

Lo striscione richiama simbolicamente la battaglia di Bossi per l’autonomia e la libertà dei territori del Nord, diventandone sintesi identitaria nel giorno dell’addio.

Perché è importante la presenza di Giorgia Meloni ai funerali di Bossi?

La presenza di Giorgia Meloni certifica istituzionalmente il ruolo di Bossi nella Seconda Repubblica e segnala l’intreccio tra governo attuale e tradizione leghista.

Come partecipano i giovani militanti della Lega al funerale di Bossi?

I giovani, come l’assessore veneziano Alessio, partecipano numerosi, indossano simboli storici della Lega e rivendicano Bossi come riferimento politico formativo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui funerali di Bossi?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.