Quantum Solutions vende 1.000 ETH e alza a 4.375 il limite di vendita

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Quantum Solutions ha venduto 1.000 ETH per finanziare data center dedicati all’intelligenza artificiale.

ha venduto 1.000 ETH per finanziare data center dedicati all’intelligenza artificiale. L’operazione del 30 luglio ha generato 1,903 milioni di dollari al netto delle commissioni.

Il limite complessivo di vendita è salito a 4.375 ETH fino al 30 ottobre 2026.

Gran parte delle riserve residue resta vincolata come garanzia presso un finanziatore di Singapore.

( Riassunto generato con AI)

Quantum Solutions converte Ethereum in investimenti per l’AI

Quantum Solutions, società quotata a Tokyo, ha venduto 1.000 ETH il 30 luglio attraverso la controllata GPT Pals Studio Limited, incassando 1,903 milioni di dollari. L’operazione serve a destinare liquidità al business AI Infrastructure Data Center, che richiede accordi d’uso per data center, server GPU, rete, preparativi di avvio e capitale operativo.

La vendita è avvenuta a 1.903 dollari per token, dopo una prima cessione di 904 ETH il 16 giugno. In totale, il gruppo ha liquidato 1.904 ETH, riducendo le disponibilità da 6.668,80 a 4.764,80 ETH.

La scelta mostra come le riserve crypto possano diventare una fonte di finanziamento per infrastrutture informatiche, ma espone contemporaneamente l’azienda al prezzo di Ethereum e ai vincoli collegati al collateral.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre elevato il tetto cumulativo delle vendite da 1.875 a 4.375 ETH, precisando che l’autorizzazione non equivale a una decisione immediata di cedere tutti i token consentiti.

Perdite contabili e vincoli sulle riserve disponibili

La vendita del 30 luglio dovrebbe produrre una perdita realizzata di circa 100.970 dollari, equivalenti a circa 17 milioni di yen al cambio indicato dalla società. Il calcolo deriva dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile di 2.003,97 dollari per ETH registrato al 31 maggio.

Quantum Solutions utilizza il fair value accounting: perciò confronta il ricavo della vendita con il valore contabile più recente, non con il prezzo storico di acquisto. La precedente dismissione di giugno aveva già comportato una perdita stimata di 18 milioni di yen.

Il dato evidenzia il costo finanziario della strategia: monetizzare gli asset digitali genera fondi immediati, ma può tradursi in risultati contabili negativi quando il prezzo di mercato è inferiore alla valutazione adottata in bilancio.

Delle riserve attuali, 3.050 ETH sono impegnati come garanzia per un prestito con una società finanziaria di Singapore. Soltanto 1.714,80 ETH risultano nel conto di trading di GPT Pals Studio Limited, una quantità inferiore ai 2.471 ETH ancora autorizzati alla vendita.

Per usare integralmente il margine residuo, il gruppo dovrebbe quindi liberare o sostituire parte delle garanzie, acquisire nuovi ETH oppure ricorrere a soluzioni alternative. La società non ha comunicato se adotterà una di queste opzioni.

La scadenza di ottobre e il progetto giapponese

L’autorizzazione resta valida fino al 30 ottobre 2026 e le ulteriori vendite dipenderanno da fabbisogno finanziario, condizioni di mercato e avanzamento dei piani AIDC. Un prossimo aggiornamento è atteso attorno al 10 ottobre, con i risultati del secondo trimestre.

Il gruppo ha anche sottoscritto a giugno un accordo non vincolante con Integrated Capital, società con sede a Hong Kong, per valutare un data center in Giappone. Non sono stati comunicati importi d’investimento, termini di finanziamento o una tempistica definitiva.

La consistenza delle riserve potrebbe inoltre modificare il posizionamento nazionale della società: Def Consulting ha comunicato 4.976 ETH al 30 giugno, mentre alcuni tracker riportano dati differenti.

FAQ

Quanti Ethereum ha venduto Quantum Solutions?

Sì, Quantum Solutions ha venduto 1.904 ETH in due operazioni: 904 il 16 giugno e 1.000 il 30 luglio.

Quanto ha incassato dall’ultima vendita?

Sì, la vendita di 1.000 ETH ha generato 1,903 milioni di dollari al netto delle commissioni, pari a 1.903 dollari per token.

Perché la vendita ha generato una perdita?

Sì, il prezzo di vendita era inferiore al valore contabile di 2.003,97 dollari per ETH registrato il 31 maggio.

Quanti ETH sono liberi da garanzie?

Sì, 1.714,80 ETH risultano nel conto di trading; altri 3.050 ETH sono vincolati come collateral presso un finanziatore di Singapore.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì: nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk, The Cryptonomist e crypto.news, incluso il resoconto di Francisco Rodrigues curato da Jamie Crawley.