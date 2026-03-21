Pensioni aprile, nuovi importi degli assegni e calendario dei pagamenti

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Pensioni di aprile 2024: perché molti assegni risultano più bassi

Ad aprile 2024 milioni di pensionati italiani registrano un importo dell’assegno leggermente inferiore rispetto a marzo.

Il fenomeno riguarda in particolare chi percepisce maggiorazioni sociali e ha rateizzazioni di addizionali IRPEF regionali e comunali gestite dall’INPS.

La riduzione è dovuta al venir meno degli arretrati sulle maggiorazioni sociali e alla prosecuzione delle trattenute fiscali mensili, previste fino a novembre. L’obiettivo è allineare nel corso dell’anno il prelievo fiscale effettivo con quanto dovuto, evitando conguagli più pesanti a fine anno.

In sintesi:

Ad aprile 2024 molti assegni pensionistici risultano inferiori rispetto a marzo

Pesa la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF fino a novembre

Le maggiorazioni sociali scendono da circa 60 euro a soli 20 euro

La riduzione non è un taglio strutturale ma un riequilibrio temporale

Come funzionano addizionali IRPEF e maggiorazioni sociali in pensione

La diminuzione dell’assegno non deriva da nuovi tagli, ma da meccanismi ordinari di calcolo e recupero.

Le addizionali regionali e comunali IRPEF vengono trattenute dall’INPS in più rate mensili fino a novembre, sulla base dei redditi dell’anno precedente. Ciò comporta una riduzione costante, ma contenuta, dell’importo netto in pagamento ogni mese.

Un secondo elemento decisivo riguarda le maggiorazioni sociali. A marzo molti beneficiari avevano ricevuto non solo la quota ordinaria di 20 euro, ma anche gli arretrati di gennaio e febbraio, per un totale di circa 60 euro.

Ad aprile, invece, viene accreditata esclusivamente la quota corrente di 20 euro. L’assenza degli arretrati fa apparire l’assegno più basso rispetto al mese precedente, pur restando invariati i diritti maturati.

Cosa aspettarsi per i prossimi mesi e come verificare gli importi

Nei mesi successivi le trattenute per addizionali IRPEF continueranno fino a novembre, mantenendo un effetto di lieve riduzione sul netto in pagamento. Le maggiorazioni sociali resteranno invece attestate sulla sola quota mensile ordinaria, salvo futuri aggiornamenti normativi o di reddito.

I pensionati possono monitorare la propria posizione accedendo al cedolino online sul portale INPS, dove sono indicati nel dettaglio importi lordi, ritenute fiscali, maggiorazioni e conguagli. In caso di dubbi è consigliabile rivolgersi a un patronato o a un consulente previdenziale per verificare la correttezza dei calcoli e pianificare l’impatto fiscale complessivo sull’anno in corso.

FAQ

Perché la pensione di aprile 2024 è più bassa di marzo?

La pensione di aprile è più bassa perché mancano gli arretrati delle maggiorazioni sociali e continuano le trattenute per addizionali IRPEF regionali e comunali.

Che cosa sono le addizionali regionali e comunali IRPEF sulla pensione?

Le addizionali IRPEF sono imposte locali calcolate sul reddito complessivo e trattenute dall’INPS in rate mensili, generalmente distribuite fino a novembre dell’anno successivo.

Come funzionano le maggiorazioni sociali sulla pensione minima?

Le maggiorazioni sociali integrano le pensioni basse con una quota fissa mensile; a inizio anno possono essere corrisposti anche arretrati relativi ai primi mesi.

La riduzione dell’assegno significa che la mia pensione è stata tagliata?

No, la riduzione non è un taglio strutturale della pensione, ma l’effetto temporale di arretrati finiti e trattenute fiscali in corso.

Quali sono le fonti di queste informazioni sulle pensioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.