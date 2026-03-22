Home / NEWS / Papa Francesco sgomento per il Medio Oriente e invita la comunità internazionale a rompere il silenzio

Papa Francesco denuncia lo scandalo delle guerre e invoca dialogo di pace

Chi parla è Papa Francesco, guida della Chiesa cattolica. Che cosa denuncia? La violenza dei conflitti in Medio Oriente e in altre regioni in guerra, definita uno scandalo per l’umanità. Dove? In Piazza San Pietro, durante la preghiera dell’Angelus. Quando? Nell’ultimo appuntamento domenicale con i fedeli. Perché? Per richiamare credenti e comunità internazionale a non restare in silenzio, a perseverare nella preghiera e ad aprire percorsi di pace basati su dialogo sincero e rispetto della dignità di ogni persona.

In sintesi:

Papa Francesco esprime sgomento per i conflitti in Medio Oriente e in altre aree in guerra.

esprime sgomento per i conflitti in e in altre aree in guerra. Il Pontefice denuncia la sofferenza delle vittime inermi come ferita all’intera umanità.

Le guerre sono definite scandalo e grido a Dio per tutta la famiglia umana.

Il Papa rinnova l’appello a preghiera, cessazione delle ostilità e cammini di pace.

Le parole del Papa sulle guerre e sulla sofferenza dei civili

Papa Francesco, all’Angelus in Piazza San Pietro, ha dichiarato di seguire “con sgomento” quanto accade in Medio Oriente e in altre aree devastate da guerra e violenza. Ha ricordato le vittime inermi, civili travolti dai combattimenti, sottolineando la responsabilità morale di non rimanere in silenzio di fronte a tale sofferenza.

Ha affermato che *“ciò che li ferisce, ferisce l’intera umanità”*, collegando il destino delle popolazioni colpite al destino comune della famiglia umana. Ha definito *“morte e dolore provocati da queste guerre uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio”*, rileggendo i conflitti come offesa etica, non solo geopolitica.

Di fronte al protrarsi delle ostilità, il Pontefice ha rinnovato con forza l’appello a perseverare nella preghiera, affinché cessino i combattimenti e si aprano percorsi di pace fondati su *“dialogo sincero e rispetto della dignità di ogni persona umana”*, indicando nella centralità della persona il criterio per qualsiasi soluzione politica.

Un appello che punta a coscienze, diplomazia e opinione pubblica

Il messaggio di Papa Francesco va oltre la dimensione spirituale: mira a sollecitare scelte concrete di governi, organizzazioni internazionali e opinione pubblica. Il richiamo alla dignità umana obbliga a riconsiderare strategie militari e narrative che normalizzano le vittime civili.

L’insistenza sulla preghiera e sul dialogo sincero indica una strada alternativa alla logica dell’escalation, chiedendo a credenti e non credenti di mantenere alta l’attenzione su Medio Oriente e altre aree di crisi.

Nelle prossime settimane, tali parole potrebbero tradursi in nuove iniziative diplomatiche vaticane e in pressioni morali verso leader politici, rafforzando il ruolo della Santa Sede come voce globlale per il cessate il fuoco e la tutela dei civili.

FAQ

Cosa ha detto Papa Francesco sulle guerre in Medio Oriente?

Papa Francesco ha espresso sgomento per la situazione in Medio Oriente, definendo morte e dolore dei conflitti uno scandalo e un grido rivolto a Dio.

Perché il Papa parla di scandalo per la famiglia umana?

Perché, secondo il Pontefice, la sofferenza delle vittime inermi non riguarda solo i Paesi in guerra, ma ferisce l’intera umanità.

Cosa chiede concretamente Papa Francesco ai fedeli e al mondo?

Chiede di perseverare nella preghiera, di promuovere il cessate il fuoco e di aprire cammini di pace fondati su dialogo e rispetto.

Qual è il ruolo del dialogo nelle parole del Papa sulla pace?

Il dialogo è indicato come unica via credibile per una pace duratura, poiché riconosce e tutela la dignità di ogni persona umana coinvolta.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.