michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Pasqua effetto crisi Iran spinge quasi 4 milioni di italiani verso nuove mete alternative di viaggio

Pasqua effetto crisi Iran spinge quasi 4 milioni di italiani verso nuove mete alternative di viaggio

Pasqua 2025, viaggi rivisti dagli italiani per crisi in Iran e caro prezzi

Quasi 4 milioni di italiani hanno cambiato i piani di viaggio per Pasqua 2025 a causa del conflitto in Iran e del caro prezzi. Circa 2,9 milioni hanno rinunciato a partire, mentre poco meno di 920mila hanno modificato la meta, preferendo destinazioni nazionali o europee di corto raggio.
Le rilevazioni, commissionate da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, mostrano come l’8% dei viaggiatori abbia cambiato programma soprattutto per motivi economici.
Il quadro evidenzia un turismo pasquale prudente, concentrato su mete vicine per ridurre rischi geopolitici e costi di trasporto, in particolare quelli legati al carburante.

In sintesi:

  • Circa 4 milioni di italiani rivedono i piani di viaggio per Pasqua 2025.
  • Oltre 2,9 milioni restano a casa, quasi 920mila cambiano destinazione.
  • Si preferiscono mete nazionali ed europee di corto raggio e facile raggiungibilità.
  • L’8% modifica il viaggio principalmente per aumento prezzi e costi carburante.

Come cambiano le destinazioni: corto raggio e sicurezza al primo posto

L’indagine di Facile.it con mUp Research e Norstat conferma una Pasqua all’insegna della cautela. Tra chi ha cambiato itinerario, la maggioranza sceglie mete italiane, seguite da capitali e città europee facilmente raggiungibili in auto, treno o con voli brevi.
Le destinazioni extraeuropee e a lungo raggio risultano invece nettamente penalizzate, sia per le preoccupazioni legate all’area mediorientale sia per l’effetto rincari collegato alla crisi in Iran.
Secondo gli esperti di Facile.it, *“le scelte di chi ha cambiato destinazione riflettono la classifica generale delle preferenze di viaggio. In un contesto di forte incertezza e rincari, molti italiani hanno privilegiato mete di corto o cortissimo raggio, anche per contenere spese come quelle per il carburante”*.
Questo orientamento ridisegna la mappa del turismo pasquale 2025, spostando la domanda su città d’arte, località balneari prossime e borghi facilmente raggiungibili.

Verso l’estate: cosa indica il test pasquale per il turismo

Il comportamento degli italiani a Pasqua rappresenta un indicatore anticipato per la stagione estiva. Se l’instabilità in Iran e i prezzi di trasporti ed energia resteranno elevati, è probabile un’ulteriore concentrazione del turismo su mete interne e su paesi europei limitrofi.
Per operatori turistici e compagnie di viaggio, i dati suggeriscono la necessità di rafforzare l’offerta di prossimità, puntando su flessibilità nelle prenotazioni e politiche di prezzo competitive.
Il monitoraggio di queste tendenze nelle prossime settimane sarà decisivo per calibrare pacchetti, collegamenti e strategie commerciali in vista dell’alta stagione.

FAQ

Quanti italiani hanno cambiato i piani di viaggio per Pasqua 2025?

Secondo l’indagine, hanno rivisto i programmi quasi 4 milioni di italiani, tra rinunce totali alla partenza e cambi di destinazione programmata.

Quanti italiani hanno rinunciato completamente a partire per Pasqua?

Sono circa 2,9 milioni gli italiani che hanno deciso di non partire affatto per le festività pasquali del 2025.

Quante persone hanno cambiato solo la destinazione del viaggio?

Hanno modificato la meta poco meno di 920mila viaggiatori, orientandosi soprattutto verso destinazioni nazionali ed europee di corto raggio.

Quanto pesa il caro prezzi sulle scelte di viaggio pasquali?

Incide in modo concreto: l’8% di chi ha cambiato viaggio lo ha fatto principalmente a causa dell’aumento dei prezzi.

Qual è la fonte dei dati riportati nell’articolo?

I dati derivano da elaborazioni redazionali su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente integrate.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache