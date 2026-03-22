Home / TURISMO / Pasqua effetto crisi Iran spinge quasi 4 milioni di italiani verso nuove mete alternative di viaggio

Pasqua 2025, viaggi rivisti dagli italiani per crisi in Iran e caro prezzi

Quasi 4 milioni di italiani hanno cambiato i piani di viaggio per Pasqua 2025 a causa del conflitto in Iran e del caro prezzi. Circa 2,9 milioni hanno rinunciato a partire, mentre poco meno di 920mila hanno modificato la meta, preferendo destinazioni nazionali o europee di corto raggio.

Le rilevazioni, commissionate da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, mostrano come l’8% dei viaggiatori abbia cambiato programma soprattutto per motivi economici.

Il quadro evidenzia un turismo pasquale prudente, concentrato su mete vicine per ridurre rischi geopolitici e costi di trasporto, in particolare quelli legati al carburante.

In sintesi:

Circa 4 milioni di italiani rivedono i piani di viaggio per Pasqua 2025.

Oltre 2,9 milioni restano a casa, quasi 920mila cambiano destinazione.

Si preferiscono mete nazionali ed europee di corto raggio e facile raggiungibilità.

L’8% modifica il viaggio principalmente per aumento prezzi e costi carburante.

Come cambiano le destinazioni: corto raggio e sicurezza al primo posto

L’indagine di Facile.it con mUp Research e Norstat conferma una Pasqua all’insegna della cautela. Tra chi ha cambiato itinerario, la maggioranza sceglie mete italiane, seguite da capitali e città europee facilmente raggiungibili in auto, treno o con voli brevi.

Le destinazioni extraeuropee e a lungo raggio risultano invece nettamente penalizzate, sia per le preoccupazioni legate all’area mediorientale sia per l’effetto rincari collegato alla crisi in Iran.

Secondo gli esperti di Facile.it, *“le scelte di chi ha cambiato destinazione riflettono la classifica generale delle preferenze di viaggio. In un contesto di forte incertezza e rincari, molti italiani hanno privilegiato mete di corto o cortissimo raggio, anche per contenere spese come quelle per il carburante”*.

Questo orientamento ridisegna la mappa del turismo pasquale 2025, spostando la domanda su città d’arte, località balneari prossime e borghi facilmente raggiungibili.

Verso l’estate: cosa indica il test pasquale per il turismo

Il comportamento degli italiani a Pasqua rappresenta un indicatore anticipato per la stagione estiva. Se l’instabilità in Iran e i prezzi di trasporti ed energia resteranno elevati, è probabile un’ulteriore concentrazione del turismo su mete interne e su paesi europei limitrofi.

Per operatori turistici e compagnie di viaggio, i dati suggeriscono la necessità di rafforzare l’offerta di prossimità, puntando su flessibilità nelle prenotazioni e politiche di prezzo competitive.

Il monitoraggio di queste tendenze nelle prossime settimane sarà decisivo per calibrare pacchetti, collegamenti e strategie commerciali in vista dell’alta stagione.

FAQ

Quanti italiani hanno cambiato i piani di viaggio per Pasqua 2025?

Secondo l’indagine, hanno rivisto i programmi quasi 4 milioni di italiani, tra rinunce totali alla partenza e cambi di destinazione programmata.

Quanti italiani hanno rinunciato completamente a partire per Pasqua?

Sono circa 2,9 milioni gli italiani che hanno deciso di non partire affatto per le festività pasquali del 2025.

Quante persone hanno cambiato solo la destinazione del viaggio?

Hanno modificato la meta poco meno di 920mila viaggiatori, orientandosi soprattutto verso destinazioni nazionali ed europee di corto raggio.

Quanto pesa il caro prezzi sulle scelte di viaggio pasquali?

Incide in modo concreto: l’8% di chi ha cambiato viaggio lo ha fatto principalmente a causa dell’aumento dei prezzi.

Qual è la fonte dei dati riportati nell’articolo?

I dati derivano da elaborazioni redazionali su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente integrate.