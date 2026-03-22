Home / NEWS / Salvatore Lauro muore a Napoli, addio all’armatore ed ex senatore protagonista dello shipping italiano

Muore Salvatore Lauro, armatore simbolo del trasporto marittimo campano

È morto a 75 anni Salvatore Lauro, storico armatore ischitano ed ex senatore del centrodestra, figura chiave del trasporto veloce nel Golfo di Napoli.

La scomparsa è avvenuta in Campania, dove guidava il gruppo di famiglia che controlla il marchio Alilauro, tra i principali operatori privati dei collegamenti con le isole del Golfo.

Per decenni è stato protagonista della crescita del traffico marittimo turistico verso Ischia, Capri e la Penisola Sorrentina, contribuendo alla modernizzazione della mobilità sul Tirreno.

Parallelamente all’attività d’impresa, Lauro ha avuto un ruolo politico e istituzionale a Roma e nel dibattito sullo sviluppo del Mezzogiorno, fino al riconoscimento di “Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo” conferitogli da Federitaly nel 2025, a conferma del peso nazionale del suo impegno nel comparto marittimo.

In sintesi:

Morto a 75 anni l’armatore ed ex senatore campano Salvatore Lauro .

. Guida storica del gruppo Alilauro , leader nei collegamenti veloci nel Golfo di Napoli .

, leader nei collegamenti veloci nel Golfo di . Protagonista del dibattito su mobilità marittima e turismo nel Mezzogiorno.

Nel 2025 nominato da Federitaly “Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo”.

L’eredità di Salvatore Lauro per il trasporto marittimo nel Golfo

Figlio di armatore e originario di Ischia, Salvatore Lauro ha trasformato il marchio Alilauro in un player centrale del trasporto passeggeri sul Tirreno.

Sotto la sua guida, la compagnia ha ampliato rotte e frequenze verso le isole del Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina, puntando su unità veloci e servizi orientati al turismo.

La strategia industriale di Lauro ha contribuito a rendere più accessibili mete come Ischia e Capri, integrando la mobilità marittima nelle filiere turistiche regionali e nazionali.

Parallelamente, l’ex senatore ha portato nelle sedi istituzionali le istanze dell’economia del mare, intervenendo su infrastrutture portuali, continuità territoriale e qualità dei collegamenti, temi centrali per la competitività del Mezzogiorno.

Il riconoscimento di Federitaly come “Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo” nel 2025 ha sancito il suo ruolo di riferimento per l’imprenditoria marittima italiana, valorizzando un modello di impresa radicato sul territorio ma proiettato sui flussi turistici internazionali.

Prospettive future per Alilauro e per il turismo nel Golfo

La scomparsa di Salvatore Lauro apre una fase delicata per il gruppo Alilauro, chiamato a garantire continuità gestionale e qualità del servizio su tratte strategiche per Ischia, Capri e la Penisola Sorrentina.

La domanda di collegamenti veloci nel Golfo di Napoli resta elevata e sempre più legata a un turismo destagionalizzato e internazionale.

L’eredità industriale e relazionale costruita da Lauro potrà incidere sulle scelte future in termini di investimenti, sostenibilità delle flotte e integrazione con il sistema di trasporto regionale, elementi chiave per mantenere competitiva l’offerta marittima campana nei prossimi anni.

FAQ

Chi era Salvatore Lauro e quale ruolo aveva nel settore marittimo?

Salvatore Lauro era un armatore ischitano ed ex senatore, alla guida del gruppo Alilauro, protagonista dei collegamenti veloci nel Golfo di Napoli.

Che cosa rappresenta Alilauro per i collegamenti nel Golfo di Napoli?

Alilauro è uno dei principali operatori privati del trasporto passeggeri veloci verso Ischia, Capri e la Penisola Sorrentina, elemento chiave per il turismo regionale.

Quali riconoscimenti ha ricevuto Salvatore Lauro nella sua carriera?

Nel 2025 Salvatore Lauro è stato insignito da Federitaly del titolo di “Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo” per il contributo al comparto marittimo.

Come ha inciso Lauro sullo sviluppo del turismo nelle isole campane?

Lauro ha inciso potenziando collegamenti veloci e regolari verso Ischia e Capri, favorendo accessibilità, destagionalizzazione dei flussi e integrazione tra trasporto marittimo e offerta turistica locale.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Salvatore Lauro?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.