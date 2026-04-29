Home / NEWS / Giuseppe Cipriani tra eredità dellHarrys Bar, legami con Briatore, rapporti con Epstein e Nicole Minetti

Chi è Giuseppe Cipriani e perché è tornato al centro delle cronache

Il nome di Giuseppe Cipriani, 59 anni, erede della storica dinastia di ristoratori veneziani dell’Harry’s Bar, è riemerso oggi al centro di un duplice cono di luce mediatico e giudiziario.

Da un lato, l’attenzione è alimentata dal legame sentimentale con Nicole Minetti e dai dubbi sollevati dall’inchiesta del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica all’ex consigliera regionale lombarda.

Dall’altro, tornano in superficie le relazioni d’affari internazionali di Cipriani, dall’automobilismo alla ristorazione di lusso, fino ai rapporti documentati con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Il caso si sviluppa tra Venezia, Montecarlo, Londra e gli Stati Uniti, ed è tornato d’attualità nel 2024 perché incrocia questioni di giustizia, business globale e reputazione di uno dei brand italiani più riconosciuti al mondo.

In sintesi:

Giuseppe Cipriani, erede dell’Harry’s Bar, è al centro di nuove attenzioni mediatiche.

Nel mirino i rapporti con Nicole Minetti e la vicenda della grazia presidenziale.

La sua carriera spazia dall’alta ristorazione al motorsport internazionale.

Documentati contatti e ipotesi di affari con il finanziere Jeffrey Epstein.

Dalla leggenda dell’Harry’s Bar ai circuiti internazionali

Figlio di Arrigo Cipriani e nipote di Giuseppe Cipriani senior, fondatore nel 1931 dell’Harry’s Bar a due passi da piazza San Marco, Giuseppe incarna la continuità di uno dei marchi più iconici dell’ospitalità italiana.

Il locale, nato grazie al famoso prestito dell’amico americano Harry Pickering, è diventato nel tempo un simbolo globale, patria del Bellini (1948) e del Carpaccio (1950), e base di un gruppo oggi attivo con ristoranti, lounge, hotel e residence in più continenti.

Cipriani non si è limitato alla ristorazione. Negli anni Ottanta ha inseguito il sogno del volante, gareggiando in Formula 3 e fondando nel 1991 la scuderia Barone Rampante di Formula 3000 Internazionale, trampolino per futuri protagonisti come Alex Zanardi e Rubens Barrichello.

La passione per i motori è rimasta intatta: nel 2024 si è laureato campione di Gran Turismo nella classe Amatori, con tre vittorie e otto secondi posti, confermando una presenza continuativa nell’autosport più che trentennale.

Tra gli sponsor della Barone Rampante hanno figurato, oltre al brand Cipriani, anche Bioera e Ki Group, società riconducibili all’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, oggi indagata dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta legata al gruppo del biofood.

Ombre giudiziarie, relazioni sensibili e scenari futuri

Le indagini giornalistiche sulla grazia a Nicole Minetti hanno riportato alla ribalta la figura di Cipriani, con particolare attenzione al caso del minore al centro di una complessa contesa giudiziaria conclusa nel 2023 con la coppia Minetti-Cipriani contrapposta ai genitori biologici, ancora in vita ma in condizioni economiche e personali critiche.

A intrecciare ulteriormente la trama è il mondo dell’autosport, dove Cipriani incrocia la strada di Flavio Briatore, allora direttore esecutivo della Benetton Formula. Una vecchia intercettazione Dia del 1992, citata dal giornalista Gianni Barbacetto, mostra Briatore discutere di forniture di motori con un imprenditore catanese e menzionare Cipriani, interessato a entrare nel business. Oggi la holding di hospitality di lusso di Briatore, Majestas, gestisce il ristorante Cipriani Montecarlo.

Il capitolo più delicato resta però quello documentato dagli Epstein files. Le mail rese pubbliche dalle autorità statunitensi mostrano scambi ripetuti tra Jeffrey Epstein e Giuseppe Cipriani nel 2010, con contatti operativi, appuntamenti e un progetto per acquisire il contratto di locazione di un club a Londra, nei pressi di Piccadilly Circus e Buckingham Palace.

In tale quadro si inserisce la società britannica 15a Hay Hill Limited (già Refifi Limited e Rififi Club Limited), legata a Cipriani e registrata come locale di vendita di bevande alcoliche, dalla quale l’imprenditore ha formalmente cessato di essere “persona con controllo significativo” secondo il registro imprese britannico.

Restano ora da capire le ricadute reputazionali e legali di questi incroci tra alta ristorazione, finanza opaca e decisioni di clemenza istituzionale, in uno scenario in cui trasparenza e tracciabilità dei rapporti diventano centrali per la tutela dei brand italiani nel mondo.

FAQ

Chi è oggi Giuseppe Cipriani nel panorama della ristorazione internazionale?

È attualmente uno dei più noti imprenditori dell’ospitalità di lusso, erede dell’Harry’s Bar e protagonista dell’espansione del brand Cipriani tra Europa, Americhe e Medio Oriente.

Qual è il ruolo di Giuseppe Cipriani nella vicenda della grazia a Nicole Minetti?

È il compagno di Nicole Minetti e figura centrale nella controversa vicenda del minore conteso, elemento decisivo nell’istanza di grazia presidenziale.

Che tipo di rapporti documentano gli Epstein files tra Cipriani ed Epstein?

Confermano molteplici scambi mail nel 2010 e un progetto d’investimento congiunto per un club a Londra, vicino a Piccadilly Circus e Buckingham Palace.

Quali sono stati i principali collegamenti di Cipriani con il mondo del motorsport?

Ha fondato la scuderia Barone Rampante, lanciando piloti come Alex Zanardi e Rubens Barrichello, e nel 2024 ha vinto il titolo Gran Turismo classe Amatori.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda legata a Giuseppe Cipriani?

È stata ricostruita sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.