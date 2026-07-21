21 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Grayscale deposita alla SEC la richiesta per un ETF su Worldcoin

La notizia in sintesi

Grayscale ha depositato alla SEC la registrazione per un ETF su WLD.

ha depositato alla SEC la registrazione per un ETF su WLD. Il fondo proposto offrirebbe esposizione a World Network tramite Nasdaq.

tramite Nasdaq. La struttura sarebbe passiva, senza leva, derivati o gestione discrezionale.

L’approvazione SEC resta incerta e diversi termini devono essere definiti.

(Riassunto generato con AI)

Grayscale punta a un ETF statunitense su Worldcoin

Grayscale ha presentato alla U.S. Securities and Exchange Commission una registration statement per il Grayscale Worldcoin ETF, fondo che deterrebbe direttamente WLD, token nativo di World Network, già conosciuto come Worldcoin. Se autorizzato e quotato al Nasdaq con ticker GWLD, sarebbe il primo ETF statunitense collegato a WLD.

L’operazione mira a rendere l’esposizione al token accessibile attraverso un normale conto di intermediazione, evitando agli investitori l’acquisto diretto, la gestione di wallet e la custodia delle chiavi private. Il deposito colloca quindi WLD nel crescente confronto regolatorio sui fondi crypto oltre Bitcoin ed Ethereum.

La domanda alla SEC non equivale a un via libera: il prospetto contiene ancora elementi incompleti e Grayscale potrebbe dover presentare modifiche prima dell’eventuale negoziazione. La rilevanza del caso dipende proprio dal test: verificare se un asset più piccolo e specializzato possa rispettare requisiti di liquidità, custodia e tutela del mercato richiesti a un ETF.

Struttura del fondo e rischi del token WLD

Il trust sarebbe un veicolo passivo: WLD costituirebbe l’unica attività principale, senza leva, derivati, trading attivo né scelte discrezionali di portafoglio. Il valore delle azioni seguirebbe le disponibilità di WLD, al netto di spese e passività, attraverso il CoinDesk Worldcoin Benchmark Rate.

BitGo Bank & Trust sarebbe il custode dei token; The Bank of New York Mellon opererebbe come amministratore e transfer agent, mentre CSC Delaware Trust Company sarebbe trustee. Le creazioni e i rimborsi avverrebbero in panieri da 10.000 azioni, consegnando WLD oppure tramite ordini in contanti supportati da fornitori di liquidità.

Restano da indicare l’investimento iniziale, la quantità di WLD per azione e la commissione di gestione. Al 30 giugno, il prospetto riportava circa 3,5 miliardi di WLD in circolazione, per un valore complessivo vicino a 1,4 miliardi di dollari e volumi giornalieri di 135,1 milioni: dimensioni molto inferiori a Bitcoin ed Ethereum.

World Network, sviluppato inizialmente da Tools for Humanity e fondato da Sam Altman e Alex Blania, unisce identità digitale e blockchain. Include World ID, World App, World Chain e gli Orb, dispositivi che usano immagini dell’iride per la verifica dell’identità.

Questa caratteristica differenzia WLD dai token più tradizionali, ma amplia i fattori di rischio. Il prospetto richiama restrizioni, provvedimenti e decisioni giudiziarie in varie giurisdizioni sulle pratiche biometriche, oltre alla volatilità del token, al sequencer centralizzato di World Chain e alla possibile qualificazione di WLD come titolo finanziario.

Un banco di prova per gli ETF crypto

La notizia del deposito ha accompagnato un rialzo di circa il 4,5% di WLD a 0,37 dollari, ma il token restava quasi il 97% sotto il massimo di 11,80 dollari del marzo 2024. Il movimento di prezzo non modifica il nodo centrale: un ETF darebbe esposizione al valore di WLD, non alla società, agli Orb o ai risultati operativi dell’intero progetto.

Per Grayscale, già attiva con prodotti su Bitcoin ed Ethereum e con domande su altri token, l’iniziativa estende una strategia di ampia offerta. Per la SEC, invece, il fascicolo misurerà quanto il mercato degli ETF crypto possa espandersi verso asset con liquidità più concentrata e profili regolatori meno lineari.

FAQ

Che cos’è il Grayscale Worldcoin ETF?

Sì, è un ETF proposto da Grayscale che deterrebbe WLD direttamente e offrirebbe esposizione al token tramite un conto di brokeraggio tradizionale.

Il ticker dell’ETF Worldcoin è già noto?

Sì, il prospetto indica GWLD come ticker previsto per la quotazione sul Nasdaq, subordinata all’approvazione regolatoria e al completamento della documentazione.

Chi custodirebbe i token WLD del fondo?

Sì, BitGo Bank & Trust è indicata come custode dei WLD, mentre The Bank of New York Mellon svolgerebbe funzioni amministrative e di transfer agent.

La SEC ha già approvato l’ETF su WLD?

No, la registration statement non garantisce né l’approvazione della SEC né la quotazione al Nasdaq; termini essenziali del fondo restano ancora da definire.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce dall’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.