Home / MOBILE / Nothing Phone 4a sorprende per design distintivo, prestazioni fluide e rapporto qualità prezzo aggressivo

Nothing Phone (4a), lo smartphone medio che punta in alto

Nothing Phone (4a) è il nuovo smartphone di fascia media del brand londinese Nothing, disponibile in Italia dal 2026 a partire da 369 euro.

Si distingue per il design trasparente, la Glyph Bar a LED sul retro, uno zoom periscopico ottico e un software pulito con funzioni di intelligenza artificiale integrate.

Pensato per chi usa il telefono ogni giorno tra messaggi, foto, social e lavoro, vuole offrire un’esperienza concreta, originale e meno anonima dei classici rettangoli neri, senza arrivare ai prezzi dei top di gamma.

In sintesi:

Prezzo da 369 euro, consigliata versione 256 GB a 409 euro

Design trasparente iconico con Glyph Bar a LED personalizzabile

a LED personalizzabile Zoom periscopico 3,5x e sensore principale da 50 MP

Software Nothing OS 4.1 pulito, con AI integrata e batteria da 5.080 mAh

Design trasparente, display AMOLED e zoom periscopico

L’identità di Nothing Phone (4a) parte dal retro in vetro trasparente: mostra i componenti interni e trasforma lo smartphone in un oggetto di design industriale, solido grazie alla cornice metallica, 204 grammi ben bilanciati e 8,6 mm di spessore.

Elemento distintivo è la Glyph Bar, una barra verticale composta da 63 mini‑LED che crea un sistema di notifiche luminose personalizzabili: pattern diversi per contatti specifici, indicatori di avanzamento per corse Uber o consegne, segnali discreti quando il telefono è appoggiato a schermo in giù.

Un piccolo LED rosso posteriore si accende automaticamente in registrazione video, come sulle videocamere tradizionali.

Il display è un AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione 1.5K e 440 ppi: neri profondi, colori vividi e ottima leggibilità anche sotto il sole diretto, con tecnologia anti‑sfarfallio per ridurre l’affaticamento visivo in notturna.

L’Always‑On Display mostra ora, notifiche e batteria a schermo spento, mentre il sensore di impronte integrato nel display consente uno sblocco rapido e sicuro.

In fotografia, spicca la lente periscopica con zoom ottico 3,5x, soluzione rara sotto i 500 euro: consente scatti nitidi anche a distanza, grazie alla deviazione interna della luce tramite specchi.

Il sensore principale da 50 MP è tra i più luminosi della fascia; la fotocamera frontale da 32 MP con grandangolo da 89° amplia l’inquadratura per selfie di gruppo e videochiamate.

I video arrivano fino a 4K a 30 fps con stabilizzazione elettronica.

Più modesta la fotocamera ultra‑grandangolare da 8 MP, adeguata per paesaggi ma meno incisiva nei dettagli rispetto alla camera principale, limite da valutare solo per chi ha esigenze fotografiche avanzate.

Software, intelligenza artificiale e autonomia quotidiana

Il cuore dell’esperienza è Nothing OS 4.1, basato su Android 16: interfaccia minimalista in bianco e nero, animazioni fluide e assenza di bloatware, elemento che distingue Nothing da molti competitor nella stessa fascia di prezzo.

La sezione AI, chiamata Essential, punta sulla produttività quotidiana.

Essential Space permette di catturare rapidamente screenshot, note vocali, foto o appunti: l’intelligenza artificiale analizza i contenuti in locale, estrae informazioni utili (date, numeri di volo, promemoria) e le organizza automaticamente.

AI Eraser consente di rimuovere con un tocco persone, oggetti o riflessi indesiderati dalle foto, sempre con elaborazione on‑device per maggiore tutela della privacy.

Le Essential Notifications integrano la Glyph Bar, associando animazioni luminose personalizzate a contatti, app o parole chiave, così da filtrare le interruzioni senza guardare lo schermo.

Sotto il cofano, la batteria da 5.080 mAh garantisce una giornata intensa di utilizzo – messaggi, social, musica, qualche video e foto – con circa il 30% di carica residua a sera.

La ricarica rapida da 50W porta il telefono al 50% in circa 22 minuti, riducendo l’ansia da batteria per chi è spesso fuori casa.

Mancano però la ricarica wireless e, sul modello base, il supporto eSIM, due compromessi da considerare in ottica futura.

La versione 8 GB + 128 GB costa 369 euro, ma per un utilizzo sereno nel medio periodo è consigliabile la configurazione 12 GB + 256 GB a 409 euro, più adatta a chi scatta molte foto e installa diverse app.

Prospettive e a chi conviene scegliere Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) consolida la strategia di Nothing: portare nei segmenti sotto i 500 euro elementi tipici dei top di gamma – design distintivo, zoom periscopico, software leggero e AI utile – per differenziarsi nel mercato affollato degli smartphone Android.

È particolarmente adatto a chi cerca un dispositivo quotidiano affidabile, riconoscibile al primo sguardo e privo di complicazioni software, più che a chi punta a potenza estrema o a funzioni fotografiche professionali.

La combinazione di estetica trasparente, Glyph Bar e AI contestuale suggerisce una possibile evoluzione futura verso smartphone sempre più “discreti”, capaci di comunicare informazioni senza richiamare continuamente l’attenzione sullo schermo.

FAQ

Quanto costa Nothing Phone (4a) nelle diverse versioni disponibili?

Il modello base 8 GB + 128 GB costa 369 euro, mentre la versione consigliata 12 GB + 256 GB è proposta a 409 euro.

Nothing Phone (4a) è adatto per foto e video di viaggio?

Sì, lo è: lo zoom periscopico 3,5x, il sensore principale da 50 MP e i video 4K lo rendono molto valido in viaggio.

La batteria di Nothing Phone (4a) quanto dura realmente?

La batteria da 5.080 mAh consente mediamente una giornata intensa di utilizzo, con circa il 30% di carica residua in serata.

Nothing Phone (4a) supporta ricarica wireless ed eSIM?

No, purtroppo non supporta ricarica wireless e il modello base non integra eSIM, limitandosi alla tradizionale SIM fisica.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi su Nothing Phone (4a)?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.