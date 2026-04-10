Poste Italiane guida i pagamenti digitali in Italia con Postepay

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Poste Italiane guida i pagamenti digitali in Italia nel 2025

Nel 2025 il Gruppo Poste Italiane, attraverso Postepay, ha consolidato la leadership nei pagamenti digitali in Italia, con 3,4 miliardi di transazioni effettuate con carte prepagate e di debito.

Le operazioni online, in particolare nel segmento e-commerce, hanno raggiunto quota 795 milioni, confermando il ruolo centrale dell’azienda nell’abilitare gli acquisti su internet in tutto il Paese.

Nel corso dell’anno, il portafoglio complessivo ha toccato 30 milioni di carte emesse, di cui oltre dieci milioni Postepay Evolution, evidenziando una crescente preferenza degli utenti per strumenti di pagamento evoluti e integrati con servizi digitali avanzati.

In sintesi:

3,4 miliardi di transazioni con carte Postepay nel 2025, +12,2% sul 2024

nel 2025, +12,2% sul 2024 795 milioni di operazioni e-commerce con Postepay , in crescita dell’11,6%

, in crescita dell’11,6% 30 milioni di carte emesse, oltre 10 milioni sono Postepay Evolution

Poste Italiane si conferma leader italiano nei pagamenti digitali

I numeri di Postepay e l’impatto su e-commerce e consumi

Le 3,4 miliardi di transazioni con carte Postepay nel 2025, in aumento del 12,2% rispetto al 2024, fotografano la progressiva sostituzione del contante con pagamenti elettronici nel quotidiano degli italiani.

La componente online è sempre più strategica: le 795 milioni di operazioni sul canale e-commerce, +11,6% anno su anno, indicano una maturità crescente dell’utente digitale, che utilizza la carta per acquisti su marketplace, bollette, servizi e abbonamenti.

Con 30 milioni di carte complessive e oltre dieci milioni di Postepay Evolution, dotate di IBAN e funzionalità bancarie avanzate, Poste Italiane presidia l’intera filiera del pagamento, dall’uso quotidiano nei negozi fisici alle transazioni online ricorrenti, contribuendo alla diffusione dei pagamenti cashless su scala nazionale.

Prospettive future per Poste Italiane nei pagamenti digitali

La crescita registrata nel 2025 pone Poste Italiane in una posizione privilegiata per guidare la prossima fase dell’innovazione nei pagamenti digitali italiani.

L’ampia base di carte Postepay ed Postepay Evolution rappresenta un’infrastruttura già pronta per integrare nuovi standard di sicurezza, wallet digitali, identità digitale e servizi fintech a valore aggiunto.

Nei prossimi anni, l’evoluzione delle abitudini d’acquisto online e l’ulteriore riduzione del contante potrebbero rafforzare ancora il ruolo del Gruppo come piattaforma centrale per i pagamenti di famiglie, professionisti e piccole imprese su tutto il territorio nazionale.

FAQ

Quante transazioni digitali ha gestito Postepay nel 2025?

Nel 2025 sono state effettuate 3,4 miliardi di transazioni con carte Postepay, registrando una crescita del 12,2% rispetto al 2024.

Quante operazioni e-commerce sono state fatte con Postepay nel 2025?

Nel segmento e-commerce le carte Postepay hanno totalizzato 795 milioni di transazioni nel 2025, con un incremento annuo dell’11,6%.

Quante carte Postepay e Postepay Evolution sono attive?

Sono state emesse 30 milioni di carte Postepay complessive, di cui oltre dieci milioni sono carte Postepay Evolution con funzionalità avanzate.

Perché Poste Italiane è considerata leader nei pagamenti digitali?

Poste Italiane è leader per volumi di transazioni, numero di carte emesse e forte presenza nei pagamenti quotidiani e nell’e-commerce.

Quali sono le fonti dei dati su Poste Italiane e Postepay?

I dati derivano da una elaborazione redazionale di informazioni congiunte Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.