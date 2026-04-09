Home / NEWS / Netanyahu apre ai colloqui con il Libano dopo le pressioni degli Stati Uniti su sicurezza e confini

Israele e Libano verso negoziati diretti tra guerra, Iran e crisi regionale

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha autorizzato l’avvio di negoziati diretti con il governo del Libano, dopo settimane di escalation militare nel sud del paese e poche ore dopo il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Le trattative, che dovrebbero svolgersi a Washington sotto mediazione americana, mirano a discutere il disarmo di Hezbollah e la possibile normalizzazione dei rapporti con Israele.

La decisione arriva mentre Teheran sostiene che il conflitto in Libano fosse incluso negli accordi di cessate il fuoco con Washington e accusa Stati Uniti e Israele di violazione dell’intesa, minacciando di far saltare il negoziato e di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz.

In sintesi:

Israele accetta negoziati diretti con il Libano dopo giorni di dura escalation militare.

L’Iran sostiene che il fronte libanese rientri nel cessate il fuoco con gli Stati Uniti.

La Francia propone un piano che prevede il riconoscimento di Israele da parte del Libano.

Washington teme che la crisi in Libano faccia crollare l’intesa con Teheran.

Negoziati a Washington tra guerra in Libano, Francia e pressione USA

Secondo fonti libanesi e pachistane, Libano e fronte di Hezbollah sarebbero parte implicita del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, tesi respinta da Washington e da Israele.

Nel frattempo, l’offensiva israeliana nel sud del Libano è stata intensificata: nelle 24 ore successive all’accordo con Teheran, i raid di Tsahal hanno causato almeno 254 morti, secondo la Difesa civile libanese.

Da settimane, il governo di Beirut, con il sostegno attivo della Francia, spinge per un tavolo diretto con Israele, con l’obiettivo di congelare la guerra, evitare una nuova occupazione israeliana del sud del paese, aumentare la pressione internazionale per il disarmo di Hezbollah e aprire uno spiraglio a un accordo storico.

Parigi ha elaborato una bozza che prevede, per la prima volta, il riconoscimento formale di Israele da parte del Libano in cambio della fine del conflitto e di garanzie di sicurezza multilaterali.

Il documento è stato trasmesso a Israele e all’amministrazione Trump; il governo israeliano lo aveva inizialmente respinto, optando per l’escalation militare, finché le pressioni della Casa Bianca – preoccupata per la tenuta dell’intesa con l’Iran – non hanno spinto Netanyahu a cambiare linea.

Vertice al Dipartimento di Stato e sfida sul disarmo di Hezbollah

In una nota ufficiale, Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Alla luce delle ripetute richieste del Libano di aprire negoziati diretti con Israele, ho dato istruzione ieri di avviare al più presto tali colloqui”.

Il premier ha precisato che il negoziato si concentrerà sul disarmo di Hezbollah e sulla costruzione di “relazioni pacifiche” tra Israele e Libano, aggiungendo che “Israele apprezza l’appello odierno del primo ministro libanese a demilitarizzare Beirut”.

Un alto funzionario israeliano ha però chiarito ad Axios che “non c’è alcun cessate il fuoco in Libano” e che i negoziati non implicheranno, per ora, lo stop alle operazioni militari.

Secondo fonti israeliane, il primo incontro si terrà già la prossima settimana al Dipartimento di Stato a Washington.

La delegazione americana sarà guidata dall’ambasciatore in Libano Michel Issa; Israele sarà rappresentato dall’ambasciatore a Washington Yechiel Leiter, mentre il Libano invierà l’ambasciatrice negli Stati Uniti Nada Hamadeh-Moawad.

L’esito del tavolo determinerà non solo il futuro del fronte nord di Israele, ma anche la tenuta del fragile equilibrio tra Iran, Stati Uniti e potenze europee.

FAQ

Cosa prevedono i futuri negoziati diretti tra Israele e Libano?

I negoziati prevedono, secondo fonti ufficiali, il disarmo di Hezbollah, garanzie di sicurezza reciproche e possibili passi graduali verso relazioni pacifiche stabili.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran include anche il Libano?

Iran e mediatori pachistani affermano di sì, ma Stati Uniti e Israele negano ufficialmente che il fronte libanese rientri nell’intesa.

Qual è il ruolo della Francia nella crisi tra Israele e Libano?

La Francia ha redatto una proposta che lega la fine della guerra al riconoscimento di Israele da parte del governo libanese.

Hezbollah parteciperà direttamente ai negoziati di Washington?

No, al momento i colloqui prevedono solo rappresentanze ufficiali di Israele, Libano e Stati Uniti, senza delegazioni dirette di Hezbollah.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di analisi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.