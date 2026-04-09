Home / EVENTI / Sinner sfida Auger Aliassime a Montecarlo: in palio la semifinale e un passaggio chiave di carriera

Sinner sfida Auger-Aliassime a Montecarlo: orario, precedenti, cosa aspettarsi

Il numero 1 italiano Jannik Sinner affronta venerdì 10 aprile a Montecarlo il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale numero 7 Atp, nei quarti di finale del Masters 1000 monegasco.

La sfida andrà in scena sul Campo Centrale del Country Club, nella sessione diurna, come secondo incontro dopo Fonseca‑Zverev.

In palio c’è l’accesso alla semifinale del primo grande appuntamento sulla terra battuta europea, con implicazioni pesanti su ranking, fiducia e corsa alle Nitto Atp Finals.

In sintesi:

Sinner affronta il canadese Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo.

affronta il canadese nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Match in programma sul Centrale, secondo incontro dalle 11: inizio atteso non prima delle 12.30.

Precedenti: quattro vittorie consecutive di Sinner nel 2025, bilancio totale 4-2 per l’azzurro.

Diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go e Now Tv per abbonati.

Il profilo di Auger-Aliassime e il bilancio dei precedenti con Sinner

Felix Auger-Aliassime, come Sinner, è cresciuto sul cemento e basa il suo tennis su servizio potente e dritto incisivo.

Ha chiuso la stagione 2025 al quinto posto del ranking mondiale, suo miglior piazzamento in carriera, forte dei titoli di Adelaide, Montpellier e Bruxelles. Nello stesso anno ha centrato le semifinali degli US Open, delle Nitto Atp Finals e la finale del Masters 1000 di Parigi.

Il 2022 resta però la sua annata più prolifica con 60 vittorie, record personale, una striscia di 16 successi consecutivi e tre trofei in tre settimane a Firenze, Anversa e Basilea.

I precedenti raccontano una rivalità in evoluzione: nel 2022 il canadese vinse i primi due confronti. Poi l’inerzia è cambiata. Nel 2025 Sinner ha dominato i quattro scontri diretti: 6-0 6-2 ai quarti di Cincinnati, vittoria in quattro set in semifinale agli US Open, 6-4 7-6 nella finale di Parigi-Bercy e 7-5 6-1 nel round robin delle Atp Finals.

Il bilancio complessivo è 4-2 per l’azzurro, con una netta tendenza favorevole a Sinner nelle sfide più recenti e pesanti.

Dove vedere Sinner–Auger-Aliassime e cosa può decidere il match

La partita tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocherà sul campo principale dell’Atp di Montecarlo ed è il secondo incontro in programma dopo Fonseca‑Zverev, con inizio sessione fissato alle 11.

È quindi realistico prevedere l’ingresso in campo non prima delle 12.30, salvo prolungamenti del match precedente. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta sui canali Sky Sport e, in streaming, su Sky Go e Now Tv, servizi disponibili per gli abbonati.

Sul piano tecnico, l’equilibrio iniziale potrebbe spezzarsi sulla risposta di Sinner al servizio del canadese e sulla continuità al servizio dell’italiano nei game decisivi. Una vittoria consoliderebbe il ruolo di Sinner come riferimento assoluto anche sulla terra europea, con riflessi immediati su fiducia e posizionamento nelle gerarchie del circuito.

FAQ

Quando si gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Montecarlo?

La partita si gioca venerdì 10 aprile sul Campo Centrale di Montecarlo, come secondo incontro dalle 11, con inizio atteso non prima delle 12.30.

Su quali canali tv si può vedere Sinner–Auger-Aliassime?

La sfida sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport dedicati al tennis, visibili esclusivamente agli abbonati alla piattaforma satellitare.

Dove vedere Sinner–Auger-Aliassime in streaming legale?

È possibile seguire il match in streaming su Sky Go e Now Tv, accessibili tramite abbonamento attivo e connessione internet stabile.

Qual è il bilancio dei precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime?

Il bilancio complessivo è favorevole a Jannik Sinner: quattro vittorie e due sconfitte, con l’azzurro vincente in tutti i quattro confronti diretti del 2025.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo sul match di Montecarlo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.