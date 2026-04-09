Trump avverte l’Iran e promette ritorsioni più dure se non accetta un nuovo accordo reale

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Crisi nello Stretto e timori sui chokepoint marittimi globali

La chiusura effettiva di uno strategico stretto marittimo sta facendo impennare i prezzi dell’energia, destabilizzando i mercati globali.
La crisi, in corso tra Medio Oriente e Corno d’Africa, si manifesta con rotte interrotte, navigazione incerta e volatilità finanziaria.
Secondo analisti ed economisti, l’evento si sta trasformando in un’emergenza strutturale, con i Paesi più poveri esclusi dall’accesso a forniture a prezzi sostenibili.

Mentre le autorità internazionali valutano misure per ripristinare la libertà di navigazione, cresce l’allarme anche per un secondo chokepoint vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb, minacciato da dichiarazioni di esponenti iraniani.
Gli esperti avvertono che l’eventuale blocco simultaneo di più passaggi chiave nel traffico energetico globale potrebbe innescare una crisi di lungo periodo sull’economia mondiale.

In sintesi:

  • La chiusura di uno stretto strategico alimenta una grave crisi energetica globale.
  • I prezzi dell’energia aumentano e i mercati restano altamente volatili.
  • I Paesi più poveri rischiano di essere esclusi dall’accesso alle forniture.
  • Cresce la minaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb nel Corno d’Africa.

Effetti economici globali e ruolo dei principali stretti energetici

La sospensione di fatto del traffico in uno stretto cruciale ha già spinto al rialzo i prezzi di petrolio e gas, accrescendo l’avversione al rischio sui mercati.
Gli operatori temono che le compagnie devino le rotte su tragitti più lunghi e costosi, con impatti immediati su noli marittimi, assicurazioni e inflazione importata.
La direttrice del programma Eurasia al Foreign Policy Research Institute, Emily Holland, ha spiegato a TIME: “Siamo davvero in un’enorme crisi energetica. Si può riaprire lo Stretto, si può far ripartire il flusso di petrolio, ma restano effetti di lungo periodo, in particolare i Paesi più poveri vengono esclusi dai prezzi”.

In parallelo aumentano le preoccupazioni su un altro nodo critico: lo stretto di Bab el-Mandeb, tra Yemen, Gibuti ed Eritrea, nel Corno d’Africa, finito nel mirino di esponenti iraniani.
La sua centralità è ribadita da Noam Raydan, senior fellow al Washington Institute for Near East Policy, che ricorda come attraverso il Bab el‑Mandeb transitino navi portacontainer e petroliere che collegano regioni e continenti, rendendolo, al pari di Hormuz, essenziale per l’economia mondiale.

Scenari futuri e rischi sistemici per la sicurezza energetica

L’intreccio fra crisi dello Stretto e minacce al Bab el-Mandeb apre uno scenario in cui più chokepoint potrebbero risultare vulnerabili contemporaneamente.
Ciò esporrebbe catene del valore, approvvigionamenti energetici e rotte commerciali a shock ripetuti, rendendo strutturale la volatilità.

Nei prossimi mesi governi e organismi multilaterali saranno chiamati a rafforzare la sicurezza delle vie marittime chiave, diversificare fonti e rotte energetiche e potenziare meccanismi di solidarietà verso i Paesi più fragili, per evitare che la crisi si trasformi in instabilità politica diffusa.

FAQ

Perché la chiusura di uno stretto marittimo pesa sui prezzi dell’energia?

Pesa perché riduce l’offerta disponibile sul mercato, allunga le rotte, aumenta costi di trasporto, assicurazione e rischio geopolitico, alimentando rialzi immediati e speculazione.

Quali settori economici sono i primi a subire gli effetti della crisi?

Subiscono per primi industria energivora, trasporti, logistica e produzione manifatturiera, con rincari su carburanti, materie prime e costi di spedizione lungo tutte le filiere.

Perché i Paesi più poveri sono i più vulnerabili alla crisi energetica?

Sono vulnerabili perché importano gran parte dell’energia, dispongono di scarse riserve valutarie e hanno limitato potere negoziale su contratti e rotte.

Perché il Bab el-Mandeb è considerato un chokepoint strategico globale?

È strategico perché collega Oceano Indiano e Mediterraneo, permettendo il transito di container e petroliere tra Asia, Medio Oriente, Africa ed Europa.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo di analisi?

Lo sono una elaborazione congiunta di dati e notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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