Home / NEWS / Caso Delmastro, lascia l’assessora regionale piemontese tra pressioni politiche e richiesta di chiarimenti istituzionali

Dimissioni di Elena Chiorino in Piemonte: cosa è successo e perché

ROMA – La assessora regionale piemontese Elena Chiorino, esponente di Fratelli d’Italia, ha presentato le dimissioni irrevocabili al presidente Alberto Cirio. La decisione arriva in Piemonte, dopo il precedente passo indietro dal ruolo di vicepresidente, a seguito del coinvolgimento nel cosiddetto caso Delmastro.

Chiorino motiva l’addio con il “senso di responsabilità” verso la Regione, la maggioranza di centrodestra e il partito, contestando la “strumentalizzazione” di un’indagine che, sottolinea, non la riguarda direttamente.

L’uscita di scena apre un fronte politico e di immagine per la giunta regionale, già sotto pressione mediatica, e chiama il centrodestra piemontese a gestire tempi e modalità di sostituzione nel rispetto degli equilibri interni.

In sintesi:

Dimissioni irrevocabili di Elena Chiorino da assessora regionale in Piemonte

Decisione collegata al clamore politico sul caso Delmastro

Chiorino denuncia strumentalizzazioni e difende la propria correttezza

Centrodestra piemontese chiamato a riorganizzare deleghe e ruoli

Nei giorni precedenti, Elena Chiorino aveva lasciato la carica di vicepresidente della Regione Piemonte, proprio per il coinvolgimento nel caso Delmastro, dossier che ha innescato un forte impatto mediatico nazionale.

Nel nuovo annuncio, l’esponente di Fratelli d’Italia ribadisce di essere *“una persona perbene”* e sostiene che l’indagine riguardi “terze persone” e non lei direttamente, criticando chi, a suo dire, mette in discussione anni di attività amministrativa.

Chiorino cita come ultimo “presunto scoop” la possibile nomina, “forse domani”, di una persona a lei vicina in un ente collegato agli Special Olimpics, specificando che l’incarico sarebbe “con emolumenti zero” e in assenza di altre candidature nei termini di legge.

Ricadute politiche per la Regione Piemonte e per Fratelli d’Italia

Le dimissioni irrevocabili di Elena Chiorino obbligano il presidente Alberto Cirio a ridefinire l’assetto della giunta piemontese, già segnato dalle polemiche sul caso Delmastro.

La scelta di abbandonare l’incarico, motivata da “senso di responsabilità”, mira a contenere l’impatto reputazionale sulla maggioranza di centrodestra e a tutelare il profilo istituzionale della Regione Piemonte.

Chiorino rivendica il lavoro svolto e annuncia che *“continuerò a difendere le mie idee dal Gruppo di Fratelli d’Italia e la mia onorabilità sociale e onestà personale, contro ogni eventuale forma di sciacallaggio, in tutte le sedi”*. Questo passaggio conferma la volontà di restare attiva in politica, ma fuori dall’esecutivo regionale, aprendo un nuovo equilibrio interno nel gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio.

Per il centrodestra piemontese, il dossier Chiorino impone una gestione attenta della comunicazione pubblica, per separare i profili giudiziari dalle responsabilità di governo e assicurare continuità amministrativa su deleghe strategiche.

La vicenda conferma inoltre la crescente centralità del fattore reputazionale nella selezione delle figure di vertice regionali, soprattutto in presenza di indagini mediaticamente esposte, anche quando gli amministratori rivendicano estraneità ai fatti contestati.

La sostituzione di Chiorino diventa così banco di prova per la capacità del sistema politico piemontese di reagire rapidamente, salvaguardando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni territoriali.

Prospettive future per la giunta Cirio e il centrodestra piemontese

La chiusura dell’esperienza di governo di Elena Chiorino non esaurisce gli effetti politici del caso Delmastro in Piemonte.

La giunta guidata da Alberto Cirio dovrà ora individuare un profilo che garantisca sia competenze tecniche sia solidità di immagine pubblica, per attenuare il riflesso mediatico della vicenda.

Parallelamente, nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, la presenza di Chiorino “in trincea” a difesa della propria onorabilità potrebbe rafforzare il fronte interno più sensibile alla tutela delle garanzie personali nelle indagini.

La gestione di questa fase rappresenterà un test sulla capacità del centrodestra piemontese di prevenire nuove criticità reputazionali, mantenendo allo stesso tempo stabilità amministrativa e coesione politica, elementi cruciali in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e nazionali.

FAQ

Perché Elena Chiorino ha presentato dimissioni irrevocabili dalla Regione Piemonte?

Le dimissioni sono state presentate per “senso di responsabilità”, alla luce del clamore politico-mediatico legato al caso Delmastro e per tutelare Regione, maggioranza e partito.

Elena Chiorino risulta indagata nell’inchiesta collegata al caso Delmastro?

No, Chiorino afferma esplicitamente che l’indagine riguarda “terze persone” e non lei, contestando le ricostruzioni mediatiche giudicate strumentali alla sua delegittimazione.

Cosa riguarda la presunta nomina collegata agli Special Olimpics citata da Chiorino?

La presunta nomina riguarderebbe una persona a lei nota in un ente legato agli Special Olimpics, incarico senza emolumenti e con assenza di candidature alternative.

Quali effetti immediati hanno le dimissioni sulla giunta regionale piemontese?

Determinano la necessità per il presidente Alberto Cirio di riassegnare deleghe e ridefinire gli equilibri politici interni alla maggioranza.

Quali sono le principali fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.