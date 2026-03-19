Home / TECNOFITNESS / Salame Milano richiamato dai supermercati per rischio Salmonella, ecco il lotto segnalato dalle autorità

Richiamo salame Milano Sigma per Salmonella: cosa sapere subito

Il 17 marzo 2026 il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo urgente per un lotto di salame Milano a marchio Sigma, confezioni da 100 grammi, prodotto nello stabilimento di Modena di Salumifici Granterre S.p.A.. L’allerta riguarda il rischio di contaminazione da Salmonella e interessa solo il lotto identificato dal numero 22604715 con scadenza 22 aprile 2026.

Il richiamo vale per i punti vendita della rete Sigma in tutta Italia e invita i consumatori a non mangiare il prodotto e a restituirlo per rimborso o sostituzione.

Il provvedimento rientra nelle normali attività di controllo previste dalla legislazione europea sulla sicurezza alimentare, mirate a prevenire infezioni gastrointestinali anche gravi, soprattutto tra bambini, anziani, donne in gravidanza e persone immunodepresse.

In sintesi:

Richiamo del salame Milano Sigma da 100 g per rischio Salmonella.

da 100 g per rischio Salmonella. Lotto interessato: 22604715 , scadenza 22 aprile 2026, bollo IT 444 L UE .

, scadenza 22 aprile 2026, bollo . Prodotto da Salumifici Granterre S.p.A., commercializzato da D. It – Distribuzione Italiana.

Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per rimborso.

Dati del lotto richiamato e indicazioni per i consumatori

Per verificare se il proprio acquisto rientra nel richiamo, i consumatori devono controllare attentamente l’etichetta.

Il prodotto oggetto di allerta è: marchio Sigma, denominazione salame Milano, peso 100 grammi, data di scadenza 22/04/2026, lotto 22604715, bollo sanitario IT 444 L UE.

Il salame è commercializzato da D. It – Distribuzione Italiana Soc. Coop. e prodotto da Salumifici Granterre S.p.A. nello stabilimento di Modena, in via Paganine 23. Solo le confezioni con tutti questi elementi coincidenti rientrano nel richiamo; gli altri prodotti Sigma e gli altri lotti di salame Milano possono essere consumati normalmente.

Chi possiede il lotto coinvolto non deve assaggiarlo né cucinarlo: va riportato al punto vendita, anche senza scontrino, per ottenere rimborso o sostituzione, secondo le procedure della catena distributiva.

Rischio Salmonella e controlli: cosa cambia per i salumi

La Salmonella è un batterio responsabile di infezioni gastrointestinali con sintomi quali diarrea, febbre, nausea e crampi addominali, che compaiono in genere tra 6 e 72 ore dal consumo dell’alimento contaminato.

Nei soggetti fragili l’infezione può richiedere ricovero e terapia antibiotica.

Nei salumi il rischio è monitorato con piani di autocontrollo aziendale e controlli ufficiali delle autorità sanitarie. Il richiamo del salame Milano Sigma rientra in questo sistema preventivo: il ritiro rapido dal mercato limita la diffusione di possibili casi di tossinfezione.

La particolarità della Salmonella è che spesso non modifica aspetto, odore o sapore dell’alimento: l’assenza di anomalie sensoriali non garantisce la sicurezza. Per questo è essenziale rispettare gli avvisi del Ministero della Salute e verificare sempre lotto e scadenza dei prodotti interessati.

Prospettive sui controlli alimentari e impatto per i consumatori

Richiami come quello del salame Milano Sigma confermano il ruolo centrale dei sistemi di tracciabilità e dei portali pubblici di allerta alimentare.

Per i consumatori la principale conseguenza è la necessità di un’attenzione maggiore alle etichette e alle comunicazioni ufficiali.

Nel prossimo futuro è prevedibile un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra produttori, distribuzione e autorità sanitarie, con notifiche più tempestive via app, siti web e avvisi in negozio. Questo approccio, se correttamente seguito, riduce il rischio sanitario e aumenta la fiducia nella filiera dei salumi italiani.

FAQ

Quali confezioni di salame Milano Sigma sono state richiamate?

Il richiamo riguarda salame Milano Sigma da 100 g, lotto 22604715, scadenza 22/04/2026, bollo sanitario IT 444 L UE.

Cosa devo fare se ho acquistato il salame del lotto richiamato?

È necessario non consumare il prodotto, conservarlo separato dagli altri alimenti e restituirlo al punto vendita per rimborso o sostituzione.

Il richiamo interessa tutti i prodotti Sigma a base di salame?

No, il provvedimento riguarda esclusivamente il salame Milano Sigma da 100 g con lotto 22604715 e scadenza 22/04/2026.

Quali sono i sintomi da possibile infezione da Salmonella?

Si manifestano tipicamente diarrea, febbre, dolori addominali, nausea e talvolta vomito. In caso di sintomi sospetti dopo il consumo, contattare subito il medico.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni sul richiamo alimentare?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.