Monte Faeta devastato da vasto incendio: evacuazioni di massa e centinaia di ettari di bosco distrutti

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Nuova legge sul mare: cosa cambia per nautica, charter e subacquea

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, a Roma il 30 aprile 2026, la legge sulla Valorizzazione della risorsa mare, considerata da Confindustria Nautica il più importante intervento per il diporto dopo la riforma del Codice della nautica. La norma, frutto di un confronto strutturato con il Governo, ridefinisce le regole per imbarcazioni da diporto, charter, scuole nautiche e centri di immersione. Interviene inoltre su sicurezza, digitalizzazione dei documenti e contrasto alle attività abusive, con l’obiettivo di rendere il sistema italiano più competitivo rispetto agli altri Paesi europei e più attrattivo per investimenti e turismo marittimo.

In sintesi:

Semplificata la gestione di imbarcazioni da diporto, compravendita dell’usato e rinnovo delle licenze di navigazione.

Nuovi contratti di charter allineano il mercato italiano agli standard europei e internazionali.

Rafforzata la sicurezza: digitalizzazione documenti, controlli su unità estere e aggravanti per danno ambientale.

Disciplina organica per attività subacquee ricreative, con coperture assicurative e zone turistiche dedicate.

Le principali novità per diporto, charter e subacquea

Il Capo IV della legge è dedicato alla navigazione da diporto e l’articolo 16 modifica in profondità il Codice della nautica. Il proprietario può ora cedere l’unità in gestione a imprese di locazione e noleggio per periodi scelti liberamente, con semplice annotazione sulla licenza, creando un canale aggiuntivo di sostegno all’acquisto.

La compravendita dell’usato è sburocratizzata: la ricevuta dello Sportello telematico STED vale come licenza di navigazione per 90 giorni, mentre i tempi di rinnovo delle licenze scendono da 60 a 30 giorni.

Per il charter vengono introdotti la locazione con prescrizione di comandante, con limite di 12 passeggeri oltre il comandante, e il noleggio a itinerario concordato, distinto dal contratto a tempo, avvicinando l’offerta italiana agli standard dei principali mercati europei.

Viene chiarito che nelle locazioni il conduttore assume la detenzione temporanea dell’unità; come per le auto, in caso di sanzioni la responsabilità è del conducente, mentre l’armatore deve solo comunicarne i dati. Le unità da diporto in locazione o noleggio possono essere utilizzate per tutti gli altri usi commerciali previsti dal Codice.

Si rafforzano i profili di sicurezza: in caso di uso commerciale stabile in Italia di unità di Paesi terzi, la dichiarazione allo STED deve riportare dotazioni di sicurezza e polizza assicurativa; le unità estere fino a 24 metri di soggetti italiani, se prive di attestazione di idoneità, devono superare una verifica tecnica su rischi per ambiente e sicurezza.

La licenza è sospesa in caso di esercizio abusivo di attività commerciali e viene introdotta un’aggravante per il danno ambientale. L’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) dovrà registrare l’eventuale destinazione esclusiva ad attività agonistica.

In ambito documentale, per le navi da diporto che ne siano dotate, registri e certificati previsti dalle Convenzioni IMO potranno essere conservati in formato digitale. Il potere di autentica delle firme nei contratti di compravendita viene esteso ai Raccomandatari marittimi titolari di STED, previo esame integrativo.

Per le scuole nautiche, è sufficiente il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per gli istruttori; associazioni sportive ed enti no profit potranno organizzare corsi di patente nautica solo per associati da almeno un anno e senza attività promozionale di tipo commerciale.

La legge disciplina in modo organico i centri di immersione e addestramento subacqueo ricreativo, la figura dell’istruttore e della guida, introduce la copertura assicurativa obbligatoria e istituisce zone di interesse turistico subacqueo per lo sviluppo di itinerari gestiti dai centri di immersione.

Tra le misure di sistema, l’articolo 1 inserisce la “valorizzazione del diporto nautico” tra gli indirizzi strategici del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), collocando il settore tra le priorità della politica marittima nazionale.

Impatto su armatori, professionisti e sviluppo del turismo marittimo

Le nuove norme ridisegnano ruoli e responsabilità di armatori, operatori charter, scuole nautiche e centri subacquei, con effetti attesi su investimenti, professionalizzazione e attrattività del turismo marittimo in Italia. La possibilità di affidare in gestione le imbarcazioni crea un modello di utilizzo più flessibile, simile al noleggio a lungo termine nel settore automotive.

Per gli armatori in locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario istituto finanziario viene limitata all’obbligo di comunicare all’autorità i dati dell’utilizzatore. È introdotto un contrassegno specifico per il “noleggio occasionale”, a vantaggio di controlli più rapidi e mirati.

Un capitolo rilevante riguarda i cittadini italiani iscritti all’AIRE: chi ha conseguito all’estero un titolo abilitante alla navigazione potrà ottenere la patente nautica italiana senza esami al rientro in Italia, valorizzando competenze maturate fuori dal Paese.

Nel complesso, la legge punta a un ecosistema nautico più semplice da gestire, meglio presidiato sul piano della sicurezza e più competitivo sul piano internazionale, candidando il diporto e le attività subacquee a diventare leve strutturali di sviluppo turistico, occupazionale e industriale lungo le coste italiane.

FAQ

Cosa prevede la nuova legge sulla Valorizzazione della risorsa mare?

La legge introduce ampie modifiche al Codice della nautica: semplificazioni amministrative, nuovi contratti charter, digitalizzazione documenti, norme su subacquea e maggiori tutele ambientali e di sicurezza.

Come cambia la compravendita di imbarcazioni da diporto usate?

La ricevuta dello Sportello telematico STED sostituisce la licenza di navigazione per 90 giorni, semplificando passaggi di proprietà e utilizzo immediato dell’unità.

Quali sono le novità principali per il charter nautico?

Vengono introdotti la locazione con prescrizione di comandante e il noleggio a itinerario concordato, allineando l’offerta italiana agli standard europei e internazionali.

Cosa cambia per subacquea e centri di immersione ricreativi?

La legge disciplina centri, istruttori e guide, introduce assicurazione obbligatoria e istituisce zone di interesse turistico subacqueo con itinerari gestiti professionalmente.

Da quali fonti deriva l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.