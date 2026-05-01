Jeffrey Epstein, nuove rivelazioni sul messaggio di addio segreto rimasto nascosto nei tribunali di New York

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Nuova legge sul mare, svolta per nautica da diporto e charter in Italia

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, a Roma il 30 aprile, la legge sulla “Valorizzazione risorsa mare”, indicata da Confindustria Nautica come il più importante intervento per la nautica dopo la riforma del Codice.

La normativa, frutto del confronto con il Governo, interessa in particolare il settore della navigazione da diporto e del charter, introducendo semplificazioni amministrative, nuovi contratti, rafforzamento dei controlli e strumenti contro l’abusivismo.

Il provvedimento incide sul Codice della nautica e sul Codice della navigazione, riguarda armatori, cantieri, scuole nautiche, centri di immersione e utenti finali e punta a rendere il mercato italiano più competitivo in Europa, rafforzando al tempo stesso sicurezza, tracciabilità delle attività e tutela ambientale.

In sintesi:

Riforma strutturale del diporto: semplificazioni, digitalizzazione documenti e tempi dimezzati per rinnovo licenze.

Nuovi contratti per charter e locazione con comandante, allineati agli standard europei.

Maggiore responsabilità del conducente, contrasto ad attività abusive e aggravanti per danno ambientale.

Disciplina nazionale per centri immersione e subacquea, con assicurazione obbligatoria e zone turistiche dedicate.

Gli interventi chiave su diporto, charter, usato e sicurezza

Il Capo IV della legge è dedicato alla navigazione da diporto. L’articolo 16 modifica numerosi articoli del Codice della nautica, mentre ulteriori novità riguardano immersioni subacquee (artt. 8-15), unità agonistiche (art. 17), raccomandatari marittimi (artt. 18-19) e documentazione di bordo (art. 21).

Per sostenere l’acquisto, il proprietario può cedere l’unità in gestione a imprese di locazione o noleggio per periodi da lui scelti, con semplice annotazione in licenza.

La compravendita dell’usato viene sburocratizzata: la ricevuta rilasciata dallo Sportello Telematico del Diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per 90 giorni e i tempi di rinnovo delle licenze scendono da 60 a 30 giorni.

Per le prove in mare, la navigazione temporanea è espressamente estesa alle acque internazionali e il comando può essere affidato anche a collaboratori non dipendenti.

Registri e certificati previsti dalle Convenzioni IMO possono essere conservati in formato digitale, riducendo oneri gestionali per le navi da diporto che dispongono di tali sistemi.

Nuovi contratti charter, responsabilità e regole per scuole e subacquea

La legge introduce la “locazione con prescrizione di comandante”: il locatario, persona fisica, contrattualizza il comandante, con obbligo di tenere il contratto a bordo e limite di 12 passeggeri oltre il comandante.

Viene inoltre codificato il “noleggio a itinerario concordato”, distinto dal noleggio a tempo determinato; in quest’ultimo, salvo diverso accordo, il noleggiatore non fornisce combustibile, acqua e lubrificanti.

Le unità da diporto in locazione o noleggio possono essere impiegate per tutti gli altri usi commerciali consentiti e si chiarisce che, nella locazione, il conduttore detiene temporaneamente l’unità.

Per le sanzioni amministrative il responsabile è sempre il conducente; l’armatore deve solo comunicare i suoi dati. In caso di leasing, l’istituto finanziario risponde unicamente dell’indicazione dell’utilizzatore.

Sono previste aree di accosto dedicate per imbarco/sbarco di unità a noleggio e la sospensione della licenza in caso di esercizio abusivo di attività commerciali, con aggravante specifica se si provoca danno ambientale.

Le unità estere fino a 24 metri, di soggetti italiani e prive di attestazione di idoneità, devono superare una verifica su sicurezza e impatto ambientale.

Prospettive per mercato del diporto, formazione e turismo subacqueo

Per gli armatori è introdotto un contrassegno identificativo per il “noleggio occasionale”, a beneficio di controlli e trasparenza dei servizi.

I cittadini iscritti all’AIRE che abbiano ottenuto una patente nautica all’estero potranno convertirla in patente italiana senza esami, al rientro in Italia.

Per le scuole nautiche basta il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per svolgere attività di istruttore. Associazioni sportive ed enti no profit possono organizzare corsi patente solo per associati da almeno un anno, con divieto di promozione commerciale collegata al lucro.

Nel comparto subacqueo vengono disciplinati centri immersione, istruttori e guide, con obbligo di copertura assicurativa e istituzione di “zone di interesse turistico subacqueo” per itinerari gestiti dai centri autorizzati.

Nel medio periodo, il combinato di semplificazioni, nuove tutele e focus sulla sicurezza può rafforzare l’attrattività dell’Italia nel turismo nautico e subacqueo internazionale.

FAQ

Cosa cambia per chi compra un’imbarcazione da diporto in Italia?

Cambia che è possibile cedere l’unità in gestione a imprese di locazione e noleggio, con semplice annotazione sulla licenza, e che la ricevuta STED sostituisce la licenza per 90 giorni.

Come vengono modificati i contratti di charter nautico?

Vengono introdotti la “locazione con prescrizione di comandante” e il “noleggio a itinerario concordato”, allineando la disciplina italiana agli standard europei e chiarendo responsabilità operative e fornitura dei consumabili.

Quali tutele sono previste contro l’abusivismo nel noleggio nautico?

Sono previste sospensione della licenza di navigazione per attività commerciali abusive, contrassegno obbligatorio per il noleggio occasionale e aggravante specifica della sanzione in caso di danno ambientale causato dall’unità.

Come cambia la disciplina per scuole nautiche e istruttori?

Cambia perché agli istruttori basta il certificato di idoneità sportiva non agonistica, mentre associazioni ed enti no profit possono formare solo associati da almeno un anno, senza finalità commerciali.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.