Home / NEWS / Fabrizio Corona rilancia accuse sugli arbitri di Serie A e annuncia inchieste su nuova Calciopoli

Fabrizio Corona prepara “Calciopoli 2” tra YouTube e teatro a Napoli

Chi? Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip e oggi autore del format online “Falsissimo”.

Che cosa? Lancia il 11 maggio su YouTube un’inchiesta che definisce *“la vera Calciopoli 2”*, con presunti risvolti su Napoli e su Conte, e porta il progetto a teatro.

Dove? Online sulla sua piattaforma indipendente e dal vivo al Palapartenope di Napoli.

Quando? L’inchiesta esce l’11 maggio; lo spettacolo teatrale è programmato per il 21 maggio alle 21.

Perché? Per rilanciare il suo ruolo di “contro-giornalista”, attaccare il sistema mediatico tradizionale e capitalizzare l’onda lunga del caso Signorini-Mediaset con il brand “Falsissimo”.

In sintesi:

Corona annuncia su YouTube una “Calciopoli 2” con riferimenti a Napoli e Conte.

Il progetto digitale “Falsissimo” diventa uno spettacolo teatrale al Palapartenope.

Corona attacca il giornalismo tradizionale e rivendica un’informazione “senza padroni”.

Scontro aperto con Mediaset, accuse di censura social e cause legali incrociate.

Dal caso Signorini a “Falsissimo”: strategia, polemiche e business

Nel nuovo capitolo di “Falsissimo”, Fabrizio Corona promette un’inchiesta definita *“un tornado, non la solita storia di escort”*. Al centro, anticipa, ci sarebbero anche Napoli e Conte, con richiami diretti all’immaginario di Calciopoli. Sulla possibile implicazione della SNC (mai chiarita nell’intervista), Corona si limita a un netto *“non posso dire di più”*, alimentando l’attesa.

Rivendica un rapporto privilegiato con il pubblico partenopeo – *“io amo Napoli e Napoli ama me”* – e costruisce la transizione dal digitale al teatro come continuità editoriale: *“È lo stesso progetto, una piattaforma indipendente che fa informazione libera da padroni”*. A Napoli, il 21 maggio, racconterà l’anno di inchieste, incluso il caso Signorini, presentato come *“l’inchiesta più importante degli ultimi trent’anni del giornalismo italiano”*.

Corona attacca frontalmente il giornalismo mainstream, definendolo *“un potere che attacca un altro potere”* e negando l’esistenza di una reale libertà di stampa. Critica duramente Sigfrido Ranucci e Report, accusandoli di fare “gossip travestito da inchiesta” e contrappone i propri contenuti come esempio di giornalismo d’impatto. Sottolinea i risultati economici di “Falsissimo” – *“siamo in tre e fatturiamo milioni”* – e il peso culturale del linguaggio del programma, entrato nel parlato comune.

Scontro con Mediaset, centralità di Napoli e incognite su “Calciopoli 2”

Il conflitto con Mediaset resta uno snodo cruciale. Corona denuncia *“cause ridicole”* da parte del gruppo televisivo e replica con *“azioni pesanti”*. Il punto più sensibile, a suo dire, è la presunta censura sui social, con account chiusi e milioni di follower persi, vicenda per cui sono già iniziate le udienze.

Napoli si conferma il suo baricentro reale e simbolico: *“è la mia seconda casa, vengo quattro volte al mese da trent’anni”*. Qui continua a frequentare l’unico contesto televisivo che reputa autentico, lo show di Peppe Iodice su Canale 21, dove la puntata di gennaio ha superato il milione di spettatori, numeri che Corona usa per misurare la propria forza contro i format nazionali di prima serata.

Resta però irrisolta la domanda chiave: in “Falsissimo”, e quindi nella promessa “Calciopoli 2”, *cosa è vero e cosa no?* La risposta di Corona è volutamente elusiva: *“sta a chi guarda capirlo”*. Una strategia che alimenta curiosità e dibattito, ma apre anche interrogativi sulla tenuta probatoria delle sue rivelazioni e sulle possibili ricadute giudiziarie e sportive qualora emergessero elementi concreti su club, dirigenti o figure di vertice.

FAQ

Quando esce l’inchiesta “Calciopoli 2” di Fabrizio Corona?

Esce l’11 maggio su YouTube, all’interno del progetto “Falsissimo”, come nuovo capitolo d’inchiesta a tema calcistico.

Quando e dove si terrà lo spettacolo “Falsissimo” a Napoli?

Si terrà il 21 maggio alle ore 21 al Palapartenope di Napoli, con focus su inchieste e sistema mediatico.

Qual è il rapporto tra Fabrizio Corona e Mediaset oggi?

È conflittuale: Corona cita cause legali incrociate, accusa Mediaset di censura social e attende esiti giudiziari.

Perché Corona critica il programma Report e Sigfrido Ranucci?

Perché, secondo lui, Report fa gossip mascherato da inchiesta, senza risultati concreti, a differenza del caso Signorini.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.