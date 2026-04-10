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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Million Day e Million Day Extra estrazioni serali di oggi con tutti i numeri vincenti aggiornati

Million Day e Million Day Extra estrazioni serali di oggi con tutti i numeri vincenti aggiornati

MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di oggi venerdì 10 aprile

Oggi, venerdì 10 aprile, le estrazioni di MillionDay e MillionDay Extra tornano a mettere in palio fino a 1 milione di euro per i giocatori italiani. Le combinazioni vincenti vengono estratte alle ore 13.00 e alle ore 20.30 su tutto il territorio nazionale, nelle ricevitorie autorizzate e sulle piattaforme online. L’interesse resta alto perché, con una giocata semplice da 1 euro (2 euro con l’Extra), è possibile centrare la cinquina esatta. L’analisi dei numeri estratti e dei principali ritardatari è fondamentale per gli appassionati che seguono quotidianamente l’andamento del gioco e pianificano le proprie giocate in base alle statistiche ufficiali aggiornate.

In sintesi:

  • Oggi, venerdì 10 aprile, doppia estrazione MillionDay e MillionDay Extra alle 13 e 20.30.
  • In palio fino a 1 milione di euro con una giocata minima da 1 euro.
  • Aggiornata la top 5 dei numeri ritardatari dopo le estrazioni del 9 aprile.
  • Disponibili i risultati completi di ieri per confrontare le combinazioni giocate.

Risultati MillionDay e MillionDay Extra di oggi e numeri ritardatari

Per il concorso di oggi, venerdì 10 aprile, la prima estrazione di MillionDay delle ore 13 ha fornito la seguente cinquina vincente: 7 – 34 – 36 – 43 – 46. La seconda estrazione delle ore 20.30 è in attesa di pubblicazione e sarà verificabile tramite i canali ufficiali e le ricevitorie del Lotto.

Per MillionDay Extra, l’estrazione delle ore 13 di oggi ha prodotto i numeri: 14 – 17 – 18 – 25 – 44. Anche in questo caso, la combinazione delle ore 20.30 verrà resa disponibile a fine concorso.

Sul fronte statistico, dopo l’estrazione di ieri, giovedì 9 aprile alle 20.30, l’8 resta il principale ritardatario con 70 turni di assenza. Seguono il 45 con 28 estrazioni mancate, il 16 con 27, il 48 con 26 e il 37 con 21 turni. Questi dati, costantemente aggiornati, sono utilizzati dagli appassionati per monitorare gli andamenti nel medio periodo, pur ricordando che ogni estrazione è statisticamente indipendente e regolata dal caso.

Come giocare, risultati di ieri e prospettive per i prossimi concorsi

Per partecipare a MillionDay è sufficiente scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55, con una giocata base da 1 euro presso le ricevitorie del Lotto o sui servizi online autorizzati. Aggiungendo 1 euro si attiva l’opzione MillionDay Extra, che rimette in gioco la stessa combinazione su un secondo set di numeri estratti.

Nel concorso di ieri, giovedì 9 aprile, le estrazioni di MillionDay hanno prodotto alle ore 13 i numeri 18 – 34 – 42 – 52 – 55 e alle ore 20.30 la cinquina 22 – 32 – 34 – 40 – 49. Per MillionDay Extra, alle 13 sono usciti 7 – 20 – 26 – 35 – 54, mentre alle 20.30 la combinazione è stata 3 – 4 – 15 – 16 – 28.

Questi risultati consentono agli utenti di confrontare l’andamento delle proprie giocate, valutare strategie personali e seguire con maggiore consapevolezza le prossime estrazioni, sempre nel rispetto dei limiti di gioco responsabile e delle normative vigenti.

FAQ

Come si vince il primo premio al MillionDay?

Si vince il primo premio centrando tutti e 5 i numeri estratti su 55, in una singola combinazione di gioco.

Quali sono oggi i principali numeri ritardatari MillionDay?

Attualmente il principale ritardatario è l’8 con 70 turni, seguito da 45, 16, 48 e 37 con assenze inferiori.

Che differenza c’è tra MillionDay e MillionDay Extra?

MillionDay Extra aggiunge una seconda estrazione dedicata alla stessa combinazione giocata, richiedendo 1 euro aggiuntivo rispetto alla giocata base.

È possibile giocare al MillionDay solo in ricevitoria?

Sì, è possibile giocare in ricevitoria e anche online tramite i servizi autorizzati collegati al circuito ufficiale del Lotto.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni MillionDay?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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