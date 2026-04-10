Home / NEWS / Million Day e Million Day Extra estrazioni serali di oggi con tutti i numeri vincenti aggiornati

MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di oggi venerdì 10 aprile

Oggi, venerdì 10 aprile, le estrazioni di MillionDay e MillionDay Extra tornano a mettere in palio fino a 1 milione di euro per i giocatori italiani. Le combinazioni vincenti vengono estratte alle ore 13.00 e alle ore 20.30 su tutto il territorio nazionale, nelle ricevitorie autorizzate e sulle piattaforme online. L’interesse resta alto perché, con una giocata semplice da 1 euro (2 euro con l’Extra), è possibile centrare la cinquina esatta. L’analisi dei numeri estratti e dei principali ritardatari è fondamentale per gli appassionati che seguono quotidianamente l’andamento del gioco e pianificano le proprie giocate in base alle statistiche ufficiali aggiornate.

In sintesi:

Oggi, venerdì 10 aprile, doppia estrazione MillionDay e MillionDay Extra alle 13 e 20.30.

In palio fino a 1 milione di euro con una giocata minima da 1 euro.

Aggiornata la top 5 dei numeri ritardatari dopo le estrazioni del 9 aprile.

Disponibili i risultati completi di ieri per confrontare le combinazioni giocate.

Risultati MillionDay e MillionDay Extra di oggi e numeri ritardatari

Per il concorso di oggi, venerdì 10 aprile, la prima estrazione di MillionDay delle ore 13 ha fornito la seguente cinquina vincente: 7 – 34 – 36 – 43 – 46. La seconda estrazione delle ore 20.30 è in attesa di pubblicazione e sarà verificabile tramite i canali ufficiali e le ricevitorie del Lotto.

Per MillionDay Extra, l’estrazione delle ore 13 di oggi ha prodotto i numeri: 14 – 17 – 18 – 25 – 44. Anche in questo caso, la combinazione delle ore 20.30 verrà resa disponibile a fine concorso.

Sul fronte statistico, dopo l’estrazione di ieri, giovedì 9 aprile alle 20.30, l’8 resta il principale ritardatario con 70 turni di assenza. Seguono il 45 con 28 estrazioni mancate, il 16 con 27, il 48 con 26 e il 37 con 21 turni. Questi dati, costantemente aggiornati, sono utilizzati dagli appassionati per monitorare gli andamenti nel medio periodo, pur ricordando che ogni estrazione è statisticamente indipendente e regolata dal caso.

Come giocare, risultati di ieri e prospettive per i prossimi concorsi

Per partecipare a MillionDay è sufficiente scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55, con una giocata base da 1 euro presso le ricevitorie del Lotto o sui servizi online autorizzati. Aggiungendo 1 euro si attiva l’opzione MillionDay Extra, che rimette in gioco la stessa combinazione su un secondo set di numeri estratti.

Nel concorso di ieri, giovedì 9 aprile, le estrazioni di MillionDay hanno prodotto alle ore 13 i numeri 18 – 34 – 42 – 52 – 55 e alle ore 20.30 la cinquina 22 – 32 – 34 – 40 – 49. Per MillionDay Extra, alle 13 sono usciti 7 – 20 – 26 – 35 – 54, mentre alle 20.30 la combinazione è stata 3 – 4 – 15 – 16 – 28.

Questi risultati consentono agli utenti di confrontare l’andamento delle proprie giocate, valutare strategie personali e seguire con maggiore consapevolezza le prossime estrazioni, sempre nel rispetto dei limiti di gioco responsabile e delle normative vigenti.

FAQ

Come si vince il primo premio al MillionDay?

Si vince il primo premio centrando tutti e 5 i numeri estratti su 55, in una singola combinazione di gioco.

Quali sono oggi i principali numeri ritardatari MillionDay?

Attualmente il principale ritardatario è l’8 con 70 turni, seguito da 45, 16, 48 e 37 con assenze inferiori.

Che differenza c’è tra MillionDay e MillionDay Extra?

MillionDay Extra aggiunge una seconda estrazione dedicata alla stessa combinazione giocata, richiedendo 1 euro aggiuntivo rispetto alla giocata base.

È possibile giocare al MillionDay solo in ricevitoria?

Sì, è possibile giocare in ricevitoria e anche online tramite i servizi autorizzati collegati al circuito ufficiale del Lotto.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni MillionDay?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.