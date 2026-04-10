Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi risultati aggiornati numeri vincenti e premi

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Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi 10 aprile 2026

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, venerdì 10 aprile 2026, si svolgono alle ore 20 in tutta Italia. I giocatori attendono l’aggiornamento ufficiale delle combinazioni vincenti e l’eventuale assegnazione del maxi jackpot del Superenalotto, salito a 147,4 milioni di euro. L’attenzione è alta dopo l’ultimo “6” centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia), quando un fortunato giocatore ha incassato 35,4 milioni di euro. L’appuntamento di oggi è quindi cruciale per verificare nuove vincite milionarie e monitorare l’andamento del montepremi, in un gioco che dalla sua nascita ha già distribuito 131 premi da almeno un milione di euro.

In sintesi:

Estrazioni di Lotto , 10eLotto e Superenalotto oggi alle ore 20.

, e oggi alle ore 20. Jackpot Superenalotto fissato a 147,4 milioni di euro in crescita.

fissato a 147,4 milioni di euro in crescita. Ultimo “6” vinto a Desenzano del Garda il 22 maggio 2025.

il 22 maggio 2025. Dalla nascita del gioco realizzate 131 vincite milionarie complessive.

Jackpot Superenalotto, precedenti vincite e funzionamento delle estrazioni

Il montepremi del Superenalotto di oggi raggiunge i 147,4 milioni di euro, collocandosi tra i jackpot più rilevanti in Europa. Dalla partenza del concorso, le vincite milionarie totali sono state 131, a conferma dell’elevata capacità di generare premi di grande impatto economico.

L’ultima sestina vincente è stata registrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con un premio da 35,4 milioni di euro. L’estrazione odierna può quindi segnare un nuovo passaggio di soglia per il montepremi o confermare la sua ulteriore crescita, in base all’assenza o meno di combinazioni vincenti con punti 6 o 5+1.

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto avvengono in fasce orarie coordinate, consentendo la verifica contestuale dei numeri vincenti. Le giocate possono essere effettuate nelle ricevitorie fisiche autorizzate e tramite canali online certificati, nel rispetto dei limiti di età e delle norme sul gioco responsabile.

Rischi, responsabilità e prospettive per i prossimi concorsi

L’ascesa del jackpot del Superenalotto oltre i 140 milioni di euro accende l’interesse dei giocatori ma rende ancora più importante la consapevolezza dei rischi legati al gioco. Le probabilità di centrare il “6” restano estremamente basse e gli operatori ricordano l’esigenza di limitare la spesa a somme sostenibili.

Per i prossimi concorsi, in assenza di vincite massime, il montepremi continuerà ad aumentare, con possibili nuovi record nazionali e un impatto crescente sull’attenzione mediatica e sulle ricerche online legate a Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

FAQ

Quando avvengono le estrazioni di Lotto e Superenalotto?

Le estrazioni di Lotto e Superenalotto si svolgono generalmente tre volte a settimana, alle ore 20, salvo variazioni comunicate ufficialmente.

Qual è il jackpot del Superenalotto di oggi?

Il jackpot del Superenalotto di oggi, 10 aprile 2026, ammonta a 147,4 milioni di euro, in costante crescita in assenza di “6”.

Quante vincite milionarie ha distribuito il Superenalotto?

Il Superenalotto ha generato finora 131 vincite da almeno un milione di euro, secondo i dati ufficiali dei concessionari.

Dove è stato centrato l’ultimo 6 al Superenalotto?

L’ultimo “6” al Superenalotto è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Quali sono le fonti ufficiali di questo articolo sulle estrazioni?

Il contenuto è stato elaborato sulla base di una sintesi redazionale di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.