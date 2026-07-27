MiCA e nuove regole britanniche spingono il consolidamento delle criptovalute

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

MiCA sposta il mercato europeo dalle licenze alla compliance continuativa.

sposta il mercato europeo dalle licenze alla compliance continuativa. Le imprese minori affrontano costi più alti per restare indipendenti.

Banche e gruppi regolati possono accelerare acquisizioni e partnership crypto.

Nel Regno Unito, il nuovo percorso FCA inizierà nel 2026.

Riassunto generato con AI

MiCA cambia la concorrenza crypto europea

MiCA, il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività, apre una fase nuova per le imprese crypto nell’Unione europea: dopo la conclusione della transizione il 1° luglio 2026, la priorità non è più ottenere una licenza, ma sostenere nel tempo gli obblighi operativi richiesti. Le società senza autorizzazione che servono clienti UE devono interrompere i servizi coperti, avviare la chiusura ordinata delle attività e aiutare i clienti a trasferire gli asset verso un operatore autorizzato o un wallet self-hosted.

Il cambiamento riguarda exchange, broker e custodi, chiamati a mantenere sistemi di governance, capitale, sicurezza informatica, antiriciclaggio, gestione dei reclami e condotta di mercato. Perché queste strutture hanno costi fissi elevati, il nuovo quadro può favorire fusioni, acquisizioni e alleanze con banche già attrezzate sul piano regolamentare.

La conseguenza più rilevante è competitiva: nell’Europa crypto la scala può diventare più importante della sola rapidità di innovazione. Le autorizzazioni offrono il passaporto europeo, ma non eliminano il peso economico della compliance continua.

Autorizzazioni, custodia e pressione sui piccoli operatori

Il divario tra il precedente sistema nazionale e il regime europeo mostra la selezione in corso. Oltre 3.000 imprese crypto risultavano registrate secondo i vecchi quadri nazionali, mentre a maggio soltanto 194 avevano ricevuto l’approvazione MiCA; il registro dell’ESMA è poi arrivato a circa 300 fornitori autorizzati attorno alla scadenza di luglio.

La pressione può aumentare nel Regno Unito. La Financial Conduct Authority inserirà le attività crypto nell’architettura già applicata ai servizi finanziari tradizionali: piattaforme di trading, custodi, intermediari, emittenti di stablecoin e soggetti che organizzano staking dovranno chiedere l’autorizzazione dal 30 settembre 2026 al 28 febbraio 2027, prima dell’avvio del regime il 25 ottobre 2027.

Steven Lightstone, partner di Morgan Lewis, ha spiegato che la FCA mantiene “very high standards” quando sono coinvolti i consumatori e che una società crypto sarà “treated like any normal traditional financial institution”. Il regime CASS 17 richiederà tutele per gli asset dei clienti, inclusi segregazione, riconciliazioni, gestione delle chiavi e procedure di recupero.

Per una startup, costruire questi controlli da zero può costare più di un’integrazione con un gruppo regolato. Per una banca, invece, acquisire tecnologia, licenze o team specialistici può essere più efficiente che sviluppare internamente ogni servizio.

Restano possibili accordi senza rilevamento completo: gli operatori crypto possono offrire custodia, brokerage, staking e tokenizzazione, mentre gli istituti finanziari apportano capitale, distribuzione e relazioni con la clientela.

Banche e infrastrutture verso un modello integrato

Simon Schneider, amministratore delegato di Sygnum Europe, ha rilevato che meno del 20% delle banche europee offre oggi servizi crypto. Il margine di espansione è quindi ampio, soprattutto dove la certezza normativa riduce l’incertezza che ha frenato gli istituti tradizionali.

La consolidazione non implica però la scomparsa delle aziende native digitali. La custodia autonoma resterà distinta dai servizi dei custodi regolati, mentre i fornitori specialistici continueranno a offrire competenze tecnologiche che molte banche non possiedono.

Il possibile esito è un mercato con meno operatori indipendenti e più gruppi che uniscono infrastruttura crypto e distribuzione bancaria. Autorizzazioni, costi effettivi e migrazione dei clienti determineranno la velocità di questa trasformazione.

FAQ

Quando è terminata la transizione MiCA?

Sì, la transizione nell’Unione europea si è conclusa il 1° luglio 2026, separando gli operatori autorizzati da quelli obbligati a interrompere i servizi coperti.

Cosa devono fare le aziende crypto non autorizzate?

Devono fermare i servizi crypto coperti nell’UE, applicare piani di uscita e assistere i clienti nel trasferimento degli asset verso fornitori autorizzati o wallet self-hosted.

Quando aprirà l’autorizzazione FCA per le crypto?

Aprirà il 30 settembre 2026 e accetterà domande fino al 28 febbraio 2027; il regime britannico è previsto dal 25 ottobre 2027.

Perché le banche sono favorite dalla nuova regolazione?

Sono favorite perché dispongono già di reti distributive, controlli di compliance, governance, procedure antiriciclaggio e infrastrutture operative richieste dai nuovi standard.

Come è stata verificata questa analisi?

È il risultato di un’analisi approfondita e della verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti indipendenti: CoinDesk e crypto.news.